Ως αντικίνητρο για τους γιατρούς λειτουργεί μάλλον η διαδικασία που ακολουθείται και αφορά την προμήθεια εμβολίων. Οι ίδιοι οι γιατροί υποστηρίζουν μάλιστα ότι ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζουν τα εμβόλια για τους δικαιούχους τους, άρχισε να πλήττει την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού και τονίζουν πως το υπουργείο Υγείας πρέπει να δώσει νέες οδηγίες οι οποίες να ενθαρρύνουν τόσο τους ίδιους όσο και τους πολίτες για εμβολιασμό.

«Ενώ οι γιατροί είναι πάντα υποστηρικτές των εμβολιασμών, η διαδικασία που εφαρμόζει το υπουργείο Υγείας τους αποθαρρύνει», ανέφεραν στον «Φ» η πρόεδρος της επιστημονικής εταιρείας Οικογενειακών και Προσωπικών γιατρών και ο πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου.

«Ο κάθε γιατρός υποβάλλει τον αριθμό εμβολίων που χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες των δικών του δικαιούχων. Ο γιατρός πληρώνει τα εμβόλια και όταν τα χορηγήσει και ο εμβολιασμός καταχωρηθεί στο λογισμικό του Γενικού Συστήματος Υγείας, ο ΟΑΥ έρχεται και καταβάλλει το κόστος. Δηλαδή αυτό που πλήρωσε ο γιατρός αγοράζοντας το εμβόλιο».

Αυτή η διαδικασία από μόνη της, ανέφερε ο πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Μιχάλης Αναστασιάδης, «ταλαιπωρεί τους γιατρούς και τους βάζει σε σκέψεις, διότι εάν ο γιατρός πληρώσει τώρα τα εμβόλια, θα τα πληρωθεί ο ίδιος από τον ΟΑΥ όταν τα εμβόλια χορηγηθούν και θα πάρει πίσω μόνο το κόστος του εμβολίου. Δεν καλύπτονται τα υπόλοιπα έξοδα, όπως για παράδειγμα εκείνα των αναλωσίμων που χρησιμοποιούνται σε ένα εμβολιασμό. Εάν δεν χορηγηθούν τα εμβόλια τότε θα παραμείνουν στοιβαγμένα στο ιατρείο του. Αν καταστραφούν δε για τον οποιονδήποτε λόγο, διότι πολλές φορές συμβαίνει να καταστραφεί ένα εμβόλιο, τότε το κόστος παραμένει στον γιατρό».

Πέραν αυτών, είπε από πλευράς της η πρόεδρος των προσωπικών γιατρών Μαίρη Αβρααμίδου, «πολλές φορές οι γιατροί προχωρούν σε παραγγελία εμβολίων ανάλογα με τον αριθμό των δικαιούχων που έχουν εγεγγραμένους στον κατάλογο τους, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια του υπουργείου Υγείας για τον συγκεκριμένο εμβολιασμό. Όταν ο γιατρός παραγγείλει τα εμβόλια πρέπει να διευθετήσει τα ραντεβού των ασθενών του. Αυτό δεν είναι μια τόσο εύκολη διαδικασία. Εάν οι ασθενείς δεν προσέλθουν για εμβολιασμό τότε τα εμβόλια μένουν στα ιατρεία μας».

Με αυτό τον τρόπο, είπε η κ. Αβρααμίδου, «δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός του εμβολιασμού, ο οποίος είναι η πρόληψη ασθενειών και η κάλυψη του πληθυσμού. Ήδη αρχίσαμε να έχουμε προβλήματα και να παρατηρούμε ότι το ποσοστό της εμβολιαστικής κάλυψης πέφτει χρόνο με τον χρόνο».

Μεγαλύτερο, αναπόφευκτα, είναι το πρόβλημα για τους παιδίατρους οι οποίοι εμβολιάζουν για πολύ περισσότερες ασθένειες τα παιδιά και ο εμβολιασμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρακολούθησης και εξυπηρέτησης των παιδιών που είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο τους.

Προσωπικοί γιατροί ενηλίκων και παιδίατροι έχουν συζητήσει το συγκεκριμένο ζήτημα με τον υπουργό Υγείας αλλά και με τον ΟΑΥ, χωρίς ωστόσο, μέχρι στιγμής, να έχει βρεθεί μια εναλλακτική διαδικασία. «Αυτή τη στιγμή, κυρίως για τους νεότερους συναδέλφους, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε, αποτελεί αντικίνητρο για να προωθήσουν τον εμβολιασμό».

Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαδικασία προμήθειας των γιατρών με εμβόλια, επεσήμανε με επιστολή της προς τον υπουργό Υγείας και η Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης, ζητώντας μάλιστα και την σύγκλιση ειδικής σύσκεψης προκειμένου να βρεθούν λύσεις με στόχο την ενίσχυση του εμβολιασμού στην Κύπρο.

Η ΚΕΦΕΑ, όπως πληροφορούμαστε έχει ετοιμάσει και εισηγήσεις για αλλαγή της διαδικασίας που σήμερα ακολουθείται προτείνοντας, μεταξύ άλλων, την παράδοση των εμβολίων στους γιατρούς χωρίς χρέωση (όπως γίνεται με τα εμβόλια για τη γρίπη) αλλά και την καταβολή επιπρόσθετου ποσού που να καλύπτει τα λειτουργικά τους έξοδα.