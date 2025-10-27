«Ψάχνουμε στη Λευκωσία ακτινοδιαγωνστικό κέντρο για εξέταση DEXA, το οποίο να είναι προσβάσιμο σε άτομο σε τροχοκάθισμα και το μηχάνημα να έχει κρεβάτι, στο οποίο να ξαπλώνει το ασθενής και να κατεβαίνει στο επίπεδο του τροχοκαθίσματος για εύκολη και ασφαλή μεταφορά του ασθενούς», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, Δημήτρης Λαμπριανίδης.

Και συνέχισε: Εάν δεν υπάρχει μηχάνημα DEXA με τον σχετικό μηχανισμό, θα μπορούσε να «υπάρχει χώρος για να μεταφερθεί ο ασθενής σε εξεταστικό κρεβάτι που αλλάζει ύψος ηλεκτρονικά και από αυτό να μεταφέρει στο DEXA”».

«Ναι καλά διαβάζετε, εν έτη 2025, σε ένα γενναιόδωρο ΓεΣΥ, δεν ξέρουμε που να εξυπηρετηθούμε με ασφάλεια, ή γενικά να εξυπηρετηθούμε. Στη σελίδα του ΓεΣΥ δεν υπάρχει πληροφόρηση», καταλήγει στην ανάρτηση του ο πρόεδρος της ΟΠΑΚ.

«Δυστυχώς σχεδόν καθημερινά ασθενείς μας με κινητικά προβλήματα ή ασθενείς μας σε τροχοκαθίσματα, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί έρχονται αντιμέτωποι με αυτές τις ελλείψεις», ανέφερε στο philenews ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος.

«Εκείνο που δεν μας απαντά κανένας είναι το ερώτημα μας, «καλά, αν πέσει ο ασθενής κατά τη μεταφορά του, στα χέρια ή με όχι εξειδικευμένους εξοπλισμούς» τι θα γίνει;»

Δυστυχώς, τόνισε, «δεν παίρνει κανένας απάντηση. Κάθε φορά που θα δημοσιοποιηθεί ένα περιστατικό γίνονται κάποιες συζήτησης. Μπήκαν βεβαίως κάποια κριτήρια, τώρα με το νομοσχέδιο θα μας παραπέμψουν εκεί, αλλά μας είναι δύσκολο να αντιληφθούμε το γιατί πρέπει να υποχρεώνει ο νόμος έναν πάροχο υπηρεσιών υγείας να διαθέτει όσα χρειάζονται προκειμένου να εξυπηρετεί όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις και να μην είναι αυτονόητο».