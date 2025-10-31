Η Μαγνητική Τομογραφία Μαστών ή Μαγνητική Μαστογραφία θεωρείται διεθνώς η πιο ευαίσθητη και αξιόπιστη εξέταση για τη διάγνωση και τον αποκλεισμό καρκίνου του μαστού. Δεν χρησιμοποιεί ακτινοβολία, πραγματοποιείται με ενδοφλέβια σκιαγραφική ουσία και είναι απόλυτα ασφαλής, ακόμη και σε επαναλαμβανόμενες εξετάσεις.

Η ακρίβειά της εξαρτάται από τον σύγχρονο εξοπλισμό (τουλάχιστον 1,5 Tesla), τη σωστή επιλογή χρόνου και ασθενών, καθώς και την εμπειρία του ακτινοδιαγνώστη. Προγραμματίζεται αφού ληφθούν υπόψη το ιστορικό, η κλινική εικόνα και τα ευρήματα μαστογραφίας ή υπερηχογραφήματος.

Σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, συνιστάται μεταξύ 7ης και 14ης ημέρας του κύκλου, ενώ σε γυναίκες σε εμμηνόπαυση με ορμονική θεραπεία καλό είναι να διακόπτεται η αγωγή 6–8 εβδομάδες πριν. Πριν την εξέταση πρέπει να αποκλείονται αντενδείξεις (όπως μεταλλικά εμφυτεύματα ή βηματοδότες), ενώ σε περιπτώσεις κλειστοφοβίας μπορεί να γίνει με ήπια νάρκωση.

Η Μαγνητική Μαστογραφία συνιστάται ως ετήσιος προληπτικός έλεγχος για γυναίκες υψηλού κινδύνου, όπως όσες έχουν οικογενειακό ιστορικό καρκίνου, γονιδιακές μεταλλάξεις ή έχουν δεχθεί ακτινοθεραπεία θώρακα. Είναι επίσης χρήσιμη για διευκρίνιση αμφίβολων ευρημάτων, παρακολούθηση θεραπειών, έλεγχο ενθεμάτων σιλικόνης και συμπληρωματικό έλεγχο σε πυκνούς μαστούς.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν ύποπτες βλάβες, είναι δυνατή η διαδερμική βιοψία με καθοδήγηση μαγνητικού τομογράφου.

Ο Οκτώβριος, μήνας αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, μας υπενθυμίζει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

ygeiamou.gr