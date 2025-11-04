Τέρμα στις αχρείαστες ουρές στα κρατικά φαρμακεία για βιταμίνες και άλλα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, βάζει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, αφού το αρμόδιο Τμήμα του βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για μεταφορά των σκευασμάτων αυτών στα ιδιωτικά φαρμακεία.

Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, εντός των επόμενων δύο εβδομάδων θα αρχίσει η σταδιακή μεταφορά των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, από τα νοσοκομειακά φαρμακεία στα ιδιωτικά και η αρχή θα γίνει με 8 συγκεκριμένα σκευάσματα.

Υπενθυμίζεται ότι και η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, τις προηγούμενες εβδομάδες είχε δημοσιοποιήσει τη δυσφορία των ασθενών για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση της απόφασης που ο ΟΑΥ είχε λάβει πριν από πολλούς μήνες, μετά από σχετική συμφωνία με τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Τα συγκεκριμένα φάρμακα, χορηγούνται μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας, κατ’ εξαίρεση σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, οι οποίοι τα λαμβάνουν ως μέρος της θεραπείας τους.

Αποτέλεσμα, σύμφωνα και με τις καταγγελίες της ΟΣΑΚ, εκατοντάδες χρόνιοι ασθενείς να υποχρεώνονται να στοιβάζονται στις ουρές των νοσοκομειακών φαρμακείων κάθε μήνα για να πάρουν σκευάσματα τα οποία μπορούν να λαμβάνουν χωρίς ταλαιπωρία από το φαρμακείο της γειτονιάς τους.

Πέραν από τα 8 πρώτα σκευάσματα που θα μεταφερθούν στα ιδιωτικά φαρμακεία, το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΥ έχει τροχοδρομήσει τις διαδικασίες για τη μεταφορά όλων των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων το επόμενο διάστημα.

Όπως μας αναφέρθηκε από τον ΟΑΥ, η μεταφορά όλων των σκευασμάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα ιδιωτικά φαρμακεία δεν είναι δυνατό να γίνει ταυτόχρονα, καθώς προκύπτουν ζητήματα που αφορούν τους προμηθευτές φαρμάκων και τα συμβόλαια που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ισχύ.

Με την προκήρυξη νέων διαγωνισμών και την αναθεώρηση των εγγράφων, τα φάρμακα θα μεταφέρονται στα ιδιωτικά φαρμακεία προκειμένου να τα λαμβάνουν οι ασθενείς. Η διαδικασία μέσω της οποίας οι ασθενείς θα μπορούν να πάρουν κατ’ εξαίρεση τα φάρμακά τους από το φαρμακείο της γειτονιάς τους θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.

Στο μεταξύ, ο ΟΑΥ, έχει προωθήσει, μετά από δύο και πλέον χρόνια, και τις διαδικασίες για την παραχώρηση αποθεμάτων που θα διαρκούν για δύο μήνες, για τα εξειδικευμένα φάρμακα που επίσης οι σοβαρά ασθενείς προμηθεύονται από τα νοσοκομειακά/κρατικά φαρμακεία.

Ο Οργανισμός, όπως αναφέρθηκε στον «Φ», αναμένει εντός των ημερών απαντήσεις από το υπουργείο Υγείας αλλά και τους κατόχους Αδειών Κυκλοφορίας, προκειμένου να προχωρήσει στην εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης για 28 φαρμακευτικά σκευάσματα.

Προς το παρόν αποθέματα, αρκετά για δύο μήνες, παραχωρούνται μόνο σε δύο συγκεκριμένες ομάδες ασθενών (ρευματοπαθείς και ασθενείς με γαστρεντερολογικά προβλήματα) για συγκεκριμένα φάρμακα. Η ρύθμιση αυτή ισχύει τον τελευταίο χρόνο.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο ΟΑΥ δεν ήταν σε θέση να δώσει χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της δίμηνης συνταγής για όλους τους χρόνιους ασθενείς.

Αυτούσια η απάντηση του ΟΑΥ σε σχετικό ερώτημα του «Φ»:

«Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων θα μεταφερθούν σε ιδιωτικά φαρμακεία οκτώ (8) σκευάσματα ΜΗΣΥΦΑ τα οποία ο αντιπρόσωπος δεν διαθέτει για ιδιωτική πώληση. Τα υπόλοιπα σκευάσματα, για τα οποία ο αντιπρόσωπος έχει και ιδιωτικές πωλήσεις θα μεταφέρονται σταδιακά με την αλλαγή των εγγράφων των νέων διαγωνισμών οι οποίοι θα προνοούν διανομή σε ιδιωτικά φαρμακεία. Ο λόγος για τον οποίο θα εφαρμοστεί διαφορετική διαδικασία είναι γιατί, στην περίπτωση ύπαρξης και ιδιωτικών πωλήσεων δεν μπορεί το φαρμακείο να παραγγέλλει από δύο διαφορετικές αποθήκες και να διατηρεί ξεχωριστό απόθεμα για το ίδιο σκεύασμα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ελεγχθεί και να διασφαλιστεί η επάρκεια των ποσοτήτων που αφορούν στους δικαιούχους του ΓεΣΥ».