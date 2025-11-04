Μια πρόσφατη πιλοτική μελέτη από ερευνητές της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) εξετάζει την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας Εστιασμένου Υπερήχου (FUS) για τη θεραπεία όγκων σε σκύλους και γάτες.

Σε ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, αναφέρεται ότι η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Ultrasound, αξιολόγησε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας FUS ως εναλλακτικής στις συμβατικές μεθόδους για τη θεραπεία καρκίνου σε κατοικίδια ζώα.

Στη μελέτη συμμετείχαν 15 σκύλοι και γάτες με διάφορους τύπους όγκων σε διάφορα μέρη του σώματός τους, όπως όγκοι του μαστού, σαρκώματα και λιπώματα. Η θεραπεία αποδείχθηκε ασφαλής για όλα τα ζώα, ενώ η ανάλυση των καρκινικών ιστών μετά το πέρας της θεραπείας επιβεβαίωσε ότι ο υπέρηχος κατέστρεψε με επιτυχία τις στοχευμένες περιοχές των όγκων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ο Δρ. Κυριάκος Σπανούδης, Κλινικός Επίκουρος Καθηγητής στην Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, δήλωσε: «Η μελέτη αυτή αποδεικνύει ότι η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για τη θεραπεία διαφόρων τύπων όγκων σε σκύλους και γάτες. Τα ζώα δεν ενοχλήθηκαν από τη θεραπεία, ενώ ο υπέρηχος εστίασε αποτελεσματικά στον όγκο, διατηρώντας υγιείς τις γύρω περιοχές. Η τεχνολογία αυτή προσφέρει σημαντικά οφέλη, καθώς, ως μη επεμβατική, επιτρέπει συντομότερο χρόνο ανάρρωσης συγκριτικά με τις συμβατικές χειρουργικές μεθόδους».

Η ερευνητική ομάδα, την οποία συμπληρώνουν οι Άντρια Φιλίππου, Νικόλαος Ευρυπίδου και Χριστάκης Δαμιανού, ερευνητές στο Εργαστήριο Θεραπευτικών Υπερήχων του ΤΕΠΑΚ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τεχνολογία FUS αποτελεί υποσχόμενη θεραπευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση καρκινικών όγκων στα ζώα και συμβάλλει στην επέκταση των θεραπευτικών επιλογών στην κτηνιατρική ογκολογία.

ΚΥΠΕ