Την τελευταία εβδομάδα φαίνεται να υπάρχει μία αυξητική τάση στα περιστατικά της γρίπης στην Κύπρο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, η Διευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, Δρ. Ελισάβετ Κωνσταντίνου, η οποία σημείωσε ότι η εποχική δραστηριότητα βρίσκεται σε πρώιμη φάση, αλλά δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

Μιλώντας στο Πρακτορείο, η κ. Κωνσταντίνου είπε ότι η περίοδος της εποχικής γρίπης στην Κύπρο φαίνεται να ξεκίνησε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. «Είναι αλήθεια ότι τα περιστατικά γρίπης έχουν ξεκινήσει λίγο πιο νωρίς φέτος από ότι πέρσι», ανέφερε.

Δεκαεννέα εισαγωγές και ένα περιστατικό Γρίπης σε ΜΕΘ

Όπως εξήγησε η κ. Κωνσταντίνου, τα στοιχεία καταγράφονται μέσω συστήματος επιτήρησης συγκεκριμένων δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα.

«Από Οκτώβριο μέχρι σήμερα έχουν παρατηρηθεί 19 εισαγωγές επιβεβαιωμένων περιστατικών γρίπης και μία εισαγωγή σε ΜΕΘ», είπε, διευκρινίζοντας ότι «τα στελέχη που έχουμε είναι κατά κύριο λόγο Γρίπη Α και η περίοδος έναρξης είναι κάπως νωρίτερα συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά».

Πρόσθεσε ότι την τελευταία εβδομάδα φαίνεται να υπάρχει «μία αυξητική τάση στα περιστατικά της γρίπης», η οποία όμως θα επιβεβαιωθεί με τα επόμενα δεδομένα.

Σε χαμηλά επίπεδα ο RSV, ενώ σταθερή η δραστηριότητα του Covid-19

Σε σχέση με τα επίπεδα RSV τη δεδομένη στιγμή, η κ. Κωνσταντίνου είπε πως «η εικόνα είναι ενθαρρυντική».

«Είναι σποραδικά τα περιστατικά που έχουμε. Δεν παρατηρείται ιδιαίτερη αύξηση ούτε σημαντικός αριθμός νοσηλειών», ανέφερε.

Όσον αφορά στον COVID-19, είπε ότι η δραστηριότητα χαρακτηρίζεται «σταθερή», για να προσθέσει ότι «δεν παρατηρείται ιδιαίτερη αύξηση, αλλά πάντα ο COVID είναι ο επικρατέστερος ιός».

Σύμφωνα με την Ελισάβετ Κωνσταντίνου, «από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα είχαμε 105 νοσηλείες, εκ των οποίων οι 9 ήταν σε ΜΕΘ». Η κ. Κωνσταντίνου σημείωσε πως τα δεδομένα είναι ενδεικτικά.

Προειδοποίηση από το ECDC για νέο υποστέλεχος της Γρίπης

Σε ερώτηση κατά πόσον η πρώιμη εμφάνιση της γρίπης προμηνύει πιο έντονη εποχική έξαρση, η κ. Κωνσταντίνου σημείωσε ότι η ίδια δεν μπορεί να το τεκμηριώσει επιστημονικά αυτό, ωστόσο, σημείωσε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ελέγχου Λοιμώξεων και Νόσων (ECDC) «κρούει καμπανάκι κινδύνου» για ένα νέο υποστέλεχος της γρίπης, το επονομαζόμενο «Κ», που έχει προκαλέσει ραγδαία αύξηση περιστατικών σε άλλες χώρες.

«Πρόκειται για υποστέλεχος του H3N2», εξήγησε η Διευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών.

Έτοιμα τα νοσηλευτήρια, ικανοποιητική η πορεία εμβολιασμών

Η Δρ. Κωνσταντίνου τόνισε ότι ο μηχανισμός υγείας είναι επαρκώς προετοιμασμένος, σημειώνοντας ότι ο RSV δεν παρουσιάζει αξιόλογη δραστηριότητα, ο ιός COVID-19 είναι σταθερός, ενώ μόνο η γρίπη δείχνει μια αύξηση, που όμως «δεν είναι ανησυχητική».

Είπε πως το Υπουργείο Υγείας έχει κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες, με κυριότερο τον εμβολιασμό.

Ερωτηθείσα πως εξελίσσεται η εμβολιαστική κάλυψη φέτος, η Διευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών είπε ότι μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί 103 χιλιάδες άτομα κατά της γρίπης, 3.200 άτομα και 9 παιδιά με το εμβόλιο για COVID-19, καθώς επίσης 2.600 βρέφη εμβολιάστηκαν με το νέο μονοκλωνικό αντίσωμα nirsevimab (Beyfortus) έναντι του RSV.

«Προχωρούμε πάρα πολύ καλά με τους εμβολιασμούς. Υπάρχει ενδιαφέρον, εκτός από τον COVID, όπου δυστυχώς μετά την πανδημία η ανταπόκριση είναι χαμηλότερη», σημείωσε.

Εξάλλου, ανέφερε ότι εντός των επόμενων ημερών θα αποσταλούν εκ νέου οδηγίες στα νοσηλευτήρια για ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, ώστε να υπάρχει επάρκεια σε περίπτωση έξαρσης.

Πότε αναμένεται η κορύφωση της γρίπης

Αναφερόμενη στις επιδημιολογικές καμπύλες των τελευταίων ετών, η κ. Κωνσταντίνου υπενθύμισε ότι «στην Κύπρο η κορύφωση της γρίπης έρχεται ακριβώς μετά τις γιορτές και μετά τις αυξημένες κοινωνικές συναθροίσεις».

«Ακολουθεί μια δεύτερη, μικρότερη κορύφωση στις αρχές της άνοιξης», πρόσθεσε.

Για το αν η φετινή πρώιμη εμφάνιση της γρίπης αλλάζει αυτή τη δυναμική, η κ. Κωνσταντίνου είπε πως «δεν μπορώ να το προβλέψω. Είναι πολύ νωρίς για ασφαλή μοντέλα πρόβλεψης. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε καλύτερη εικόνα», ανέφερε.

Παρά το ότι, όπως είπε, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, η κ. Κωνσταντίνου κάλεσε τον κόσμο να συμβάλει στην πρόληψη.

«Προτρέπουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί το ταχύτερο. Και όσοι έχουν συμπτώματα λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού να περιοριστούν στο σπίτι και να τηρούν τα ατομικά μέτρα υγιεινής», σημείωσε καταληκτικά.

ΚΥΠΕ