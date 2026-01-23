Συνολικά 105 εξειδικευμένα φάρμακα, τα οποία χορηγούνταν στους ασθενείς μέσω της χρονοβόρας διαδικασίας των ονομαστικών αιτημάτων, εντάχθηκαν στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων του Γενικού Συστήματος Υγείας τους τελευταίους δώδεκα μήνες, αφού έχει ολοκληρωθεί τόσο η ετοιμασία των πρωτοκόλλων βάσει των οποίων διατίθεται μέσω του ΓεΣΥ, όσο και η διαπραγμάτευση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας με τις φαρμακευτικές εταιρείες για σκοπούς αποζημίωσης.

Μεταξύ των 105 θεραπειών και κάποιες των οποίων τα πρωτόκολλα έχουν αναθεωρηθεί προκειμένου να καλύπτουν περισσότερες ενδείξεις και ως εκ τούτου περισσότερους ασθενείς. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις ογκολογικών φαρμάκων τα οποία προηγουμένως καλύπτονταν από το ΓεΣΥ για ένα ή δύο είδη καρκίνου (αλλά με βάσει τις κατευθυντήριες οδηγίες χορηγούνται στη διεθνή πρακτική για περισσότερα είδη), τα πρωτόκολλα επεκτάθηκαν και πλέον βρίσκονται στη διάθεση περισσότερων ασθενών μέσω του Συστήματος. Σε άλλες περιπτώσεις τα πρωτόκολλα επεκτάθηκαν προκειμένου να καλύπτουν κι άλλες ασθένειες, ενώ ορισμένα πρωτόκολλα αναθεωρήθηκαν προκειμένου να εναρμονιστούν με τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Οι θεραπείες που έχουν ενταχθεί πλέον στο ΓεΣΥ αφορούν διάφορα είδη καρκίνου, αιματολογικές παθήσεις, νεφροπάθειες, διαβήτη, νευρολογικές παθήσεις, το AIDS και άλλες σπάνιες νόσους.

Τα συγκεκριμένα εξειδικευμένα φάρμακα χορηγούνται στους ασθενείς βάσει διαφορετικών πλέον και πολύ πιο ευέλικτων διαδικασιών στις οποίες περιλαμβάνεται και η υποβολή αιτημάτων για έγκριση (που δίνεται στη βάση κριτηρίων), χωρίς όμως να εγκλωβίζονται γιατροί και ασθενείς στις προϋποθέσεις έγκρισης από την επιτροπή ονομαστικών αιτημάτων.

Η διαδικασία ένταξης των εξειδικευμένων φαρμάκων στο ΓεΣΥ βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς υπάρχουν ακόμα αρκετές θεραπείες για τις οποίες απαιτείται η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης του ΟΑΥ με τις φαρμακευτικές εταιρείες για καθορισμό των αποζημιώσεων. Η συγκεκριμένη διαπραγμάτευση, μάλιστα, όπως έχει αρκετές φορές τονιστεί από τον Οργανισμό, οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις σε καθυστερήσεις εξαιτίας διαφωνιών που προκύπτουν με τους προμηθευτές.

Η προώθηση των διαδικασιών για κάθε θεραπεία γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια με κύριο κριτήριο τον αριθμό των ασθενών που επωφελούνται από κάθε φάρμακο το οποίο εντάσσεται στο ΓεΣΥ. Η αρχή αυτή, άλλωστε, απεγκλωβίζει και την Επιτροπή Ονομαστικών Αιτημάτων Φαρμάκων, αφού με την έξοδο μιας θεραπείας από τις διαδικασίες της μειώνονται σημαντικά και τα αιτήματα που υποβάλλονται σε αυτήν, ανάλογα με τον αριθμό των ασθενών που την χρειάζονται και τη λαμβάνουν.

Αξίζει να αναφερθεί ότι αρκετά από τα συγκεκριμένα φάρμακα έχουν ενταχθεί μαζικά στο ΓεΣΥ τους τελευταίους τρεις μήνες, αφού έγινε κατορθωτό, σε κάποιες περιπτώσεις κατόπιν πολλών καθυστερήσεων, να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αποζημιώσεων Φαρμάκων με τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Το γεγονός ότι «ένας μεγάλος αριθμός ασθενών έχουν απεγκλωβιστεί από τις χρονοβόρες διαδικασίες των ονομαστικών αιτημάτων δεν μπορεί παρά να μας χαροποιεί», ανέφερε στον «Φ» ο επίτιμος πρόεδρος και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου στην Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων του ΟΑΥ, Μάριος Κουλούμας. Είναι όμως, όπως πρόσθεσε, «απαραίτητο να προχωρούμε με ταχύτερους ρυθμούς στην υιοθέτηση πρωτοκόλλων και να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες με στόχο να καταφέρουμε να εντάξουμε στο ΓεΣΥ όσο το δυνατό περισσότερες εξειδικευμένες θεραπείες προς όφελος των ασθενών. Όσο έχουμε μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων φαρμάκων υπό τις διαδικασίες των ονομαστικών αιτημάτων, τόσο φορτώνονται οι αρμόδιες Επιτροπές και άλλο περιμένουν οι ασθενείς τις εγκρίσεις τους».

Στόχος, είπε ο κ. Κουλούμας, «πρέπει να είναι να μηδενιστούν οι εκκρεμότητες και να παραμείνουν στην Επιτροπή Ονομαστικών Αιτημάτων Φαρμάκων μόνο οι θεραπείες που θα αποτελούν εξαιρέσεις, είτε επειδή πρόκειται για μια πολύ σπάνια πάθηση ή επειδή πρόκειται για ένα εντελώς νέο φάρμακο κ.λπ. Αυτή, άλλωστε, ήταν η θέση της ΟΣΑΚ και πριν την μεταφορά των ονομαστικών αιτημάτων στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας όταν η ΕΟΑ λειτουργούσε υπό το υπουργείο Υγείας. Πρέπει, επίσης, να πούμε ότι συνεχώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ενδείξεις των φαρμάκων εμπλουτίζονται και η αναθεώρηση και προώθηση των πρωτοκόλλων επιβάλλεται να γίνεται με τη λιγότερη δυνατή καθυστέρηση για να ακολουθεί και η αντίστοιχη αλλαγή στο Γενικό Σύστημα Υγείας, πάντοτε με στόχο να επωφελούνται οι δικαιούχοι χωρίς καθυστέρηση. Δεν πρέπει, άλλωστε, να παραβλέπουμε και το γεγονός ότι κάθε χρόνο εγκρίνονται δεκάδες νέες θεραπείες από τον αρμόδιο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι, αμέσως μετά την αδειοδότηση και κυκλοφορία τους, να προχωρούμε και στην ένταξη τους στο ΓεΣΥ χωρίς να παρέρχεται μεγάλο χρονικό διάστημα».