Το σύνδρομο ταρακουνημένου βρέφους είναι μια σοβαρή και δυνητικά θανατηφόρα μορφή κακοποίησης, η οποία προκαλείται όταν ένα βρέφος ή πολύ μικρό παιδί ταρακουνιέται βίαια, συνήθως από ενήλικα φροντιστή. Στη διεθνή ιατρική βιβλιογραφία αναφέρεται ως Shaken Baby Syndrome ή Abusive Head Trauma.

Τα βρέφη έχουν αδύναμους μύες στον αυχένα και μεγάλο κεφάλι σε σχέση με το σώμα τους. Όταν ταρακουνιούνται έντονα, το κεφάλι κινείται απότομα μπρος-πίσω, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος να χτυπά στο εσωτερικό του κρανίου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικές αιμορραγίες, οίδημα, σοβαρή νευρολογική βλάβη ή και θάνατο, ακόμη και χωρίς εμφανή εξωτερικά τραύματα.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, το σύνδρομο συχνά συνδέεται με στιγμές έντονου εκνευρισμού ή απώλειας ελέγχου, όπως όταν ένα μωρό κλαίει ασταμάτητα και ο φροντιστής αντιδρά βίαια. Ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα έντονου ταρακουνήματος είναι αρκετά για να προκληθούν μη αναστρέψιμες βλάβες.

Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν άμεσα ή σταδιακά και περιλαμβάνουν υπερβολική υπνηλία ή ευερεθιστότητα, δυσκολία στη σίτιση ή στην αναπνοή, σπασμούς, απώλεια συνείδησης, καθώς και προβλήματα όρασης. Σε πολλές περιπτώσεις, οι επιπτώσεις είναι μόνιμες, με τα παιδιά να αντιμετωπίζουν σοβαρές αναπτυξιακές δυσκολίες, κινητικά προβλήματα ή αναπηρίες.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το σύνδρομο ταρακουνημένου βρέφους είναι απολύτως προλήψιμο. Κάθε μορφή βίαιου ταρακούνηματος βρέφους θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη και συνιστά σοβαρή κακοποίηση. Η ενημέρωση και η στήριξη των γονέων και φροντιστών, ιδιαίτερα σε περιόδους εξάντλησης ή ψυχολογικής πίεσης, θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την αποτροπή τέτοιων περιστατικών .