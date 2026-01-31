Νέα έρευνα αποκαλύπτει πως η νόσος Πάρκινσον εξαπλώνεται από το έντερο στον εγκέφαλο, με τη βοήθεια κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, προσφέροντας μία νέα πιθανή θεραπευτική στρατηγική.

Οι επιστήμονες έχουν διατυπώσει εδώ και καιρό τη θεωρία ότι η νόσος Πάρκινσον μπορεί να ξεκινά στο έντερο. Αυτό συμβαίνει επειδή μία από τις πρώτες περιοχές του εγκεφάλου που επηρεάζονται από την πάθηση είναι ο ραχιαίος πυρήνας του πνευμονογαστρικού νεύρου, ο οποίος συνδέεται απευθείας με το έντερο. Ωστόσο, δεν γνώριζαν πώς εξαπλώνεται η πάθηση στον εγκέφαλο.

Η νέα μελέτη σε ποντίκια, που πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του UK Dementia Research Institute στο University College London, αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των μακροφάγων του εντέρου (εξειδικευμένων κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος που λειτουργούν ως «πρώτη γραμμή άμυνας», καταβροχθίζοντας και καταστρέφοντας επιβλαβείς εισβολείς) στη μεταφορά τοξικών πρωτεϊνών από το έντερο στον εγκέφαλο.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature και χρηματοδοτήθηκε από την πρωτοβουλία «Chan Zuckerberg Initiative», έδειξε ότι η μείωση του αριθμού των μακροφάγων του εντέρου οδήγησε σε περιορισμό της εξάπλωσης της τοξικής πρωτεΐνης και σε βελτίωση των κινητικών συμπτωμάτων στα ποντίκια.

Η μελέτη υποδεικνύει μία νέα πιθανή θεραπευτική προσέγγιση για τη νόσο Πάρκινσον, που θα μπορούσε να επιτρέψει παρεμβάσεις πολύ πριν την έναρξη των κινητικών συμπτωμάτων.

Στη συνέχεια, η ερευνητική ομάδα σκοπεύει να μελετήσει πιο διεξοδικά πώς το ανοσοποιητικό σύστημα επηρεάζει αρνητικά τον εγκέφαλο και κατά πόσον αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών στόχων.

Παράλληλα, θα διερευνήσουν τη χρήση δεικτών φλεγμονής στο αίμα ως εργαλείων πρώιμης διάγνωσης της νόσου Πάρκινσον.

ΚΥΠΕ