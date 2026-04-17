Ελπίδα σε ρινικό σπρέι με microRNA για τον εγκέφαλο, καθώς φαίνεται να μειώνει φλεγμονή και γήρανση.

Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Extracellular Vesicles, μια ομάδα του Πανεπιστημίου A&M στο Τέξας ανέπτυξε ένα νέο ρινικό σπρέι με microRNA που φαίνεται να μειώνει σημαντικά τη φλεγμονή στον εγκέφαλο και να αποκαθιστά τη λειτουργία των μιτοχονδρίων, βοηθώντας τα εγκεφαλικά κύτταρα να ανακτήσουν ενέργεια.

Σε πειραματικά μοντέλα, η θεραπεία οδήγησε σε βελτιωμένη μνήμη και ταχύτερη προσαρμογή, με αποτελέσματα που εμφανίστηκαν μέσα σε εβδομάδες ή και λίγους μήνες μετά από δύο δόσεις.

Μείωση της φλεγμονής του εγκεφάλου και αποκατάσταση της μνήμης

Καθώς ο εγκέφαλος γερνάει, η φλεγμονή χαμηλού επιπέδου μπορεί να δημιουργηθεί με την πάροδο του χρόνου, ειδικά σε περιοχές που συνδέονται με τη μνήμη. Το ρινικό σπρέι φαίνεται να διακόπτει αυτή τη διαδικασία σε πολλαπλά επίπεδα.

Τα microRNA μόλις εισέλθουν στον εγκέφαλο, βοηθούν στην καταστολή βασικών φλεγμονωδών οδών που είναι γνωστό ότι γίνονται υπερδραστήρια με την ηλικία.

Παράλληλα, αποκαθιστούν τη λειτουργία των μιτοχονδρίων, βοηθώντας ουσιαστικά τα εγκεφαλικά κύτταρα να ανακτήσουν την ενέργεια που χρειάζονται για να λειτουργήσουν. Αυτή η διαδικασία, που μερικές φορές ονομάζεται «νευροφλεγμονή», έχει συνδεθεί με γνωστική έκπτωση και ασθένειες όπως το Αλτσχάιμερ.

Τι σημαίνει αυτό για την αποκατάσταση της άνοιας

Τα ευρήματα είναι ακόμη πρώιμα και η θεραπεία δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί σε ανθρώπους, αλλά τα αποτελέσματα δείχνουν μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η γήρανση του εγκεφάλου μπορεί να προσεγγιστεί με τρόπο που όχι απλώς ελέγχεται, αλλά αντιστρέφεται.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι η θεραπεία λειτούργησε σταθερά και στα δύο φύλα, ένα αποτέλεσμα που δεν παρατηρείται πάντα και τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ίσως στο μέλλον να μπορούμε όχι μόνο να επιβραδύνουμε αλλά και να αντιστρέψουμε τη γήρανση του εγκεφάλου και την άνοια. Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικά επεισόδια ή τραυματισμούς.

