Η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), γνωστή και ως νόσος του κινητικού νευρώνα, αποτελεί μια σπάνια αλλά εξαιρετικά επιθετική νευρολογική πάθηση, η οποία προσβάλλει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, οδηγώντας σε προοδευτική απώλεια της μυϊκής λειτουργίας.

Πρόκειται για μια προοδευτική και, μέχρι σήμερα, ανίατη νόσο, που οδηγεί σε σταδιακή απώλεια του ελέγχου των μυών.

Η ασθένεια βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μετά την είδηση του θανάτου του ηθοποιού Έρικ Ντέιν, γνωστού στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά Grey’s Anatomy, μόλις δέκα μήνες μετά την ανακοίνωση της διάγνωσής του.

Την ίδια μάχη είχε δώσει και ο αγαπημένος «κακός» της σειράς «Στο παρά πέντε» Γεράσιμος Μιχελής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου του 2025.



Πώς επηρεάζει το σώμα

Η ALS προσβάλλει τους κινητικούς νευρώνες, τα νευρικά κύτταρα που ελέγχουν τις εκούσιες κινήσεις, όπως το περπάτημα, το γράψιμο, την ομιλία και την αναπνοή. Καθώς οι νευρώνες αυτοί εκφυλίζονται και πεθαίνουν, οι μύες ατροφούν και σταδιακά παραλύουν.

Χαρακτηρίζεται από:

– Μυϊκή αδυναμία

– Σπασμούς και κράμπες

– Προοδευτική απώλεια κινητικού ελέγχου

– Δυσκολία στην ομιλία και την κατάποση

– Αναπνευστική ανεπάρκεια στα τελικά στάδια

Η νόσος εξελίσσεται ταχύτατα, με μέση επιβίωση 2-5 χρόνια από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Παρότι δεν υπάρχει θεραπεία, η έγκαιρη διάγνωση επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Τα πρώτα συμπτώματα που συχνά αγνοούνται

Τα αρχικά σημάδια μπορεί να είναι ύπουλα και να αποδοθούν σε άλλες, λιγότερο σοβαρές καταστάσεις. Συνήθως περιλαμβάνουν:

-Αδυναμία στα άκρα (δυσκολία στο κράτημα αντικειμένων ή στο ανέβασμα σκάλας)

-Μυϊκές συσπάσεις («τινάγματα»)

-Δυσαρθρία – αλλαγή στη φωνή, που γίνεται πιο αδύναμη ή ασαφής

– Απώλεια βάρους

Ιδιαίτερη σημασία έχει ένα σύμπτωμα που συχνά παραβλέπεται: η σιελόρροια.

Γιατί η σιελόρροια είναι ανησυχητικό σύμπτωμα

Σε ορισμένους ασθενείς, ειδικά σε εκείνους με βολβική έναρξη της νόσου, η δυσκολία στον έλεγχο των μυών του προσώπου και του λαιμού οδηγεί σε αδυναμία κατάποσης του σάλιου. Αυτό προκαλεί σιελόρροια και αυξάνει τον κίνδυνο εισρόφησης, που μπορεί να επιφέρει σοβαρές αναπνευστικές επιπλοκές.

Η βολβική μορφή θεωρείται πιο επιθετική, καθώς επηρεάζει από νωρίς την ομιλία, τη μάσηση και την κατάποση.

Η διαχείριση της νόσου

Παρότι θεραπεία δεν υπάρχει, η έγκαιρη διάγνωση είναι κρίσιμη. Υπάρχουν φαρμακευτικές αγωγές που μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη, καθώς και υποστηρικτικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής:

-Φυσικοθεραπεία για διατήρηση κινητικότητας

– Λογοθεραπεία για ενίσχυση της ομιλίας και της κατάποσης

– Εργοθεραπεία για καθημερινή λειτουργικότητα

-Υποστήριξη αναπνοής σε προχωρημένα στάδια

-Χρήση αναπηρικού αμαξιδίου όταν απαιτείται

Η διάγνωση συχνά καθυστερεί, καθώς δεν υπάρχει μία και μοναδική διαγνωστική εξέταση.

Η αξιολόγηση γίνεται με συνδυασμό νευρολογικής εξέτασης, ηλεκτρομυογραφήματος και απεικονιστικών ελέγχων.

