Σε αναπηρικό αμαξίδιο απαθανατίστηκε ο Έρικ Ντέιν, την ώρα που η κατάσταση της υγείας του φαίνεται να επιδεινώνεται ραγδαία.

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τον 52χρονο ηθοποιό, που τον περασμένο Απρίλιο αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με τη νόσο ALS, στο αεροδρόμιο Toronto Pearson την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου. Ο Ντέιν, εμφανώς καταβεβλημένος, δέχτηκε βοήθεια για να κατέβει από ένα βαν και οδηγήθηκε στον τερματικό σταθμό από έναν συνοδό.

Το περιστατικό έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες αφότου ο Ντέιν φάνηκε να δυσκολεύεται να μιλήσει σε δημοσιογράφο στο αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον, ο οποίος τον ρώτησε: «Τι θα λέγατε στους θαυμαστές σας που ελπίζουν ότι όλα είναι καλά;». Ο ηθοποιός είχε απαντήσει: «Κράτα την πίστη, φίλε».

Πηγή κοντά στον ηθοποιό δήλωσε στην Daily Mail: «Κανείς δεν θέλει να σκέφτεται το δικό του τέλος, αλλά αυτό ακριβώς περνάει τώρα ο Έρικ».

Παρά το τόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας, ο Έρικ Ντέιν αναζητά την απόλαυση και επιδιώκει να αποτελέσει ένα παράδειγμα ελπίδας. «Ξέρει τη μοίρα του και προσπαθεί να βρει πώς θέλει να απολαύσει τη ζωή, πώς να είναι φάρος ελπίδας και να βοηθήσει άλλους που παλεύουν οι ίδιοι. Θέλει επίσης να απολαμβάνει τον χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους του και να αξιοποιήσει πραγματικά αυτή την περίοδο για να ζήσει», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο Ντέιν παρατήρησε για πρώτη φορά αδυναμία στο δεξί του χέρι στις αρχές του 2024, υποθέτοντας ότι είχε απλώς «στείλει πολλά μηνύματα ή ότι το χέρι του ήταν κουρασμένο». Μετά από μήνες εξετάσεων και πολλές επισκέψεις σε ειδικούς, έγινε η διάγνωση. Μέχρι τον Ιούνιο, το δεξί του χέρι είχε σταματήσει να είναι λειτουργικό.

Αν και η επιδείνωση της υγείας του είναι ραγδαία, κοντινοί του άνθρωποι υποστηρίζουν ότι είναι αποφασισμένος να παραμείνει γενναίος απέναντι στον φόβο.

