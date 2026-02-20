Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 53 ετών, ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «Grey’s Anatomy», δέκα μήνες μετά την ανακοίνωση ότι είχε διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένειά του με δήλωση στο περιοδικό People. «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Έρικ Ντέιν έφυγε την Πέμπτη το απόγευμα, ύστερα από γενναία μάχη με τη νόσο ALS. Πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, τη αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, την Μπίλι και την Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του», ανέφερε η οικογένεια.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι «καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του με την ALS, ο Έρικ έγινε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για όσους δίνουν την ίδια μάχη. Θα λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη».

Η οικογένεια πρόσθεσε πως «ο Έρικ λάτρευε τους θαυμαστές του και είναι για πάντα ευγνώμων για την αγάπη και τη στήριξη που έλαβε», ζητώντας παράλληλα ιδιωτικότητα «σε αυτή τη δύσκολη και αδιανόητη στιγμή».

Η διάγνωση και τα πρώτα συμπτώματα

Ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει τον Απρίλιο του 2025 ότι είχε διαγνωστεί με ALS, μια νευροεκφυλιστική νόσο που επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, οδηγώντας σε σταδιακή απώλεια μυϊκού ελέγχου. Σύμφωνα με την Mayo Clinic, δεν υπάρχει θεραπεία για τη συγκεκριμένη πάθηση.

Σε συνέντευξή του τον Ιούνιο του 2025 στην εκπομπή «Good Morning America», είχε μιλήσει ανοιχτά για τα πρώτα σημάδια της ασθένειας. «Άρχισα να νιώθω κάποια αδυναμία στο δεξί μου χέρι και δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία τότε», είχε δηλώσει στη Νταϊάν Σόγιερ. «Νόμιζα ότι ίσως έστελνα πολλά μηνύματα ή ότι είχε κουραστεί το χέρι μου. Λίγες εβδομάδες αργότερα όμως παρατήρησα ότι είχε επιδεινωθεί».

Οι δημόσιες εμφανίσεις και η επιδείνωση

Τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε εμφανιστεί σε αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον σε αναπηρικό αμαξίδιο, δυσκολευόμενος να μιλήσει σε φωτογράφο. Όταν ρωτήθηκε τι θα ήθελε να πει στους θαυμαστές που ανησυχούσαν, απάντησε με σπασμένη φωνή: «Κρατήστε την πίστη».

Στα τέλη του περασμένου μήνα ακύρωσε αιφνιδίως τη συμμετοχή του σε εκδήλωση για την ALS, επικαλούμενος προβλήματα υγείας. Όπως έγινε γνωστό, δεν ήταν «αρκετά καλά για να παραστεί», εξαιτίας «των σωματικών συνεπειών της ALS».

Ποιος ήταν ο Έρικ Ντέιν

Ο Έρικ Ντέιν γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1972 στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας. Ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 1990 με συμμετοχές σε τηλεοπτικές σειρές, ωστόσο η μεγάλη του αναγνώριση ήρθε το 2006, όταν εντάχθηκε στο καστ της δημοφιλούς ιατρικής σειράς «Grey’s Anatomy», υποδυόμενος τον πλαστικό χειρουργό Μαρκ Σλόαν, γνωστό και ως «McSteamy».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη σειρά, συμμετείχε και σε κινηματογραφικές παραγωγές όπως τα «X-Men: The Last Stand», «Marley & Me» και «Burlesque».

Μετά την αποχώρησή του από τη σειρά, συνέχισε με πρωταγωνιστικούς ρόλους, μεταξύ άλλων στη δραματική σειρά «The Last Ship». Το 2019 ανέλαβε τον ρόλο του Καλ Τζέικομπς, αυστηρού πατέρα του χαρακτήρα Νέιτ, στη σειρά «Euphoria». Επανέλαβε τον ρόλο στον δεύτερο κύκλο και επρόκειτο να εμφανιστεί και στον τρίτο και τελευταίο κύκλο της σειράς.

Παρέμεινε ενεργός μέχρι πρόσφατα, με τελευταία του εμφάνιση το περασμένο φθινόπωρο σε επεισόδιο της σειράς «Brilliant Minds», όπου υποδύθηκε πυροσβέστη που πάσχει από ALS. Ο δημιουργός της σειράς, Μάικλ Γκράσι, είχε δηλώσει ότι ο Ντέιν επιθυμούσε να συμμετάσχει, καθώς ήταν θαυμαστής της παραγωγής.

Στην προσωπική του ζωή ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, της Μπίλι και της Τζόρτζια. Τον Απρίλιο του 2025 ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), δίνοντας δημόσια μάχη για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τη νόσο.

Τι είναι η Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση – ALS (amyotrophic lateral sclerosis)

Αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση είναι μια ταχέως προοδευτική νευροεκφυλιστική διαταραχή στην οποία το κύριο χαρακτηριστικό είναι ο επιλεκτικός θάνατος των κινητικών νευρώνων καταλήγοντας σε προοδευτική αδυναμία και τον θάνατο από αναπνευστική ανεπάρκεια.

Η ALS συχνά ονομάζεται νόσος του Lou Gehrig, από το διάσημο παίκτη του μπέιζμπολ που πέθανε από την νόσο το 1941. Η συχνότητα είναι 1-2 ανά 100.000 άτομα ανά έτος και η επικράτηση 4-13 ανά 100.000. Η ακριβής αιτία του εκλεκτικού εκφυλισμού κινητικού νευρώνα στο ALS παραμένει άγνωστη. Η ALS ξεκινά συχνά με συσπάσεις των μυών και αδυναμία σε ένα χέρι ή πόδι , ή με κάποιο τραύλισμα. Τελικά , η ALS επηρεάζει την ικανότητα σας για τον έλεγχο των μυών που απαιτούνται για να κινηθούμε, να μιλήσουμε, να τραφούμε και να αναπνεύσουμε.

