Εκτός Γενικού Συστήματος Υγείας θα βρεθούν οι υπηρεσίες ασθενοφόρων για επείγοντα περιστατικά, προειδοποιεί ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, εκφράζοντας τις έντονες επιφυλάξεις του για το νομοσχέδιο που προβλέπει για τη δημιουργία Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων στο υπουργείο Υγείας. Ο ΟΑΥ, μάλιστα, καθιστώντας σαφείς τις θέσεις του, σε υπόμνημα που κατέθεσε στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας, προτείνει μεταξύ άλλων και την αεροκομιδή ασθενών στο εξωτερικό από τον Φορέα και ζητά τον καθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων σε ό,τι αφορά τις μεταφορές ασθενών μεταξύ των νοσηλευτηρίων της Κύπρου, προκειμένου να τις εντάξει, χωρίς προβλήματα, στο ΓεΣΥ.

Ο Οργανισμός είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις του για το μοντέλο που έχει επιλεγεί και προβλέπεται στο νομοσχέδιο και κατά τη σχετική συζήτηση του θέματος στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα.

Στο υπόμνημα του, όμως, το οποίο κατέθεσε στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας η οποία αρχίζει σήμερα τη διαδικασία της κατ’ άρθρο συζήτηση, καταγράφει λεπτομερώς τα προβλήματα που, κατά την κρίση του, θα προκύψουν και αφορούν το ΓεΣΥ. «Από τις διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου διαφαίνεται ότι πρόκειται να δημιουργηθεί ένας κρατικός φορέας με αποκλειστική αρμοδιότητα παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας για όλους τους πολίτες, ο οποίος θα λειτουργεί υπό το μοντέλο μιας εθνικής κρίσιμης υποδομής, εφόσον ο φορέας αυτός θα διαχειρίζεται τη λειτουργία του επιχειρησιακού συντονιστικού κέντρου κλήσεων, όλους τους πάσχοντες σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών, αλλά και μαζικών κρίσεων, ενώ επίσης θα συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε περιόδους κρίσεων», αναφέρει ο ΟΑΥ.

«Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, εάν το προτεινόμενο νομοσχέδιο ψηφισθεί σε νόμο, ο Οργανισμός θα κληθεί να αφαιρέσει από το πακέτο υπηρεσιών του ΓεΣΥ την κάλυψη της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας εφόσον:

>> Θεσμικά δεν μπορεί να συναφθεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών υγείας με το υπουργείο Υγείας, εφόσον αυτό, μέσω του υπουργού Υγείας, ασκεί εποπτεία και έλεγχο στον Οργανισμό» και «μια σύμβαση του υπουργείου Υγείας ή ενός Φορέα που υπάγεται σε αυτό, με τον Οργανισμό θα δημιουργήσει σύγκρουση ρόλων.

>> Κάτι τέτοιο θεσμικά αλλά και νομικά, θα οδηγήσει στην αδυναμία του Οργανισμού να ελέγχει και να επιβάλλει τη σύμβαση και την περί ΓεΣΥ νομοθεσία προς το Υπουργείου ενώ παράλληλα το Υπουργείο θα αδυνατεί να επιτελέσει τον εποπτικό του ρόλο προς τον Οργανισμό».

Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, η προνοσοκομειακή φροντίδα θα περέχεται πλέον «από τον κρατικό εθνικό φορέα, προς όλους τους πολίτες ως καθολικό δημόσιο αγαθό και ανεξάρτητα από το κατά πόσο αυτοί είναι δικαιούχοι στο Σύστημα ή όχι».

Συνεχίζοντας στο υπόμνημα του προς τη Βουλή, ο ΟΑΥ θέτει άλλα δύο σοβαρά, όπως αναφέρει, ζητήματα. Το πρώτο αφορά τις αεροκομιδές ασθενών στο εξωτερικό, όταν προκύπτει επείγουσα ανάγκη και το δεύτερο τον τρόπο με τον οποίο θα ενταχθούν και θα παρέχονται, εντός ΓεΣΥ, οι υπηρεσίες μεταφοράς ασθενών (για μη επείγοντα περιστατικά).

«Δεδομένου ότι στο προτεινόμενο νομοσχέδιο μια εκ των βασικών αρμοδιότητα του Φορέα είναι η ανταπόκριση με χρήση των ενδεικνυόμενων μέσων, όπως ασθενοφόρα, πτητικά και πλεούμενα μέσα, σε όλες τις επείγουσες καταστάσεις, θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό έως απαραίτητο όπως αναληφθούν από αυτόν, ως τον καθ’ ύλην αρμόδιο εθνικό Φορέα και οι επείγουσες αεροκομιδές στο εξωτερικό ασθενών, οι οποίοι νοσηλεύονται και των οποίων η κατάσταση υγείας κρίνεται ότι δεν μπορεί να τύχει χειρισμού από κανένα πάροχο υγείας στην Κύπρο»

Σε ό,τι αφορά τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που προβλέπουν για τις μεταφορές ασθενών, κυρίως μεταξύ νοσηλευτηρίων της Κύπρου ο ΟΑΥ επισημαίνει: «Δεδομένης της εισαγωγής πλαισίου εγγραφής και εποπτείας όλων των παρόχων υπηρεσιών ασθενοφόρων μέσω του προτεινόμενου νομοσχεδίου, ο Οργανισμός, θα μπορεί να δημιουργήσει πλαίσιο για κάλυψη προγραμματισμένων διακομιδών για τους δικαιούχους του ΓεΣΥ».

Για να καταστεί αυτό δυνατό, αναφέρει ο ΟΑΥ, «πρέπει να είναι σαφές στο προτεινόμενο νομοσχέδιο τι συνιστά προγραμματισμένη μεταφορά εφόσον ένα από τα ζητήματα που δυνατό να προκύψουν είναι η διαχείριση των διακομιδών μεταξύ νοσηλευτηρίων ενταγμένων στο ΓεΣΥ, περιλαμβανομένων διακομιδών μεταξύ νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ, οι οποίες, σε κάποιες περιπτώσεις, δυνατό να κατηγοριοποιηθούν ως προγραμματισμένες και σε άλλες ως επείγουσες. Ως εκ τούτου, προκύπτει ανάγκη να ξεκαθαριστεί ο ορισμός των προγραμματισμένων μεταφορών καθώς και τις υπηρεσίες σε εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες, που αναφέρονται στο νομοσχέδιο, έτσι ώστε να μπορέσει ο Οργανισμός να καθορίσει το πλαίσιο των εν λόγω υπηρεσιών που θα καλύπτονται στο ΓεΣΥ».

Αναφέρεται ότι ούτε από πλευράς υπουργείου Υγείας, αλλά ούτε και από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας δεν φαίνεται να εντοπίζονται (τουλάχιστον δεν έγιναν δημόσια τοποθετήσεις), νομικά κωλύματα στη σύναψη σύμβασης μεταξύ Υπουργείου και ΟΑΥ.