Προσοχή στις άσκοπες μετακινήσεις και στην αχρείαστη έκθεση στην σκόνη που φέρνει μαζί της άνοιξη. «Πρέπει να αναγνωρίσουμε ένα δεδομένο: Για κάποιες ημέρες του χρόνου, δυστυχώς, ολοένα και περισσότερες κάθε χρόνο, ζούμε σε μολυσμένο αέρα», τονίζουν οι Κύπριοι γιατροί και καλούν όλους τους πολίτες να λαμβάνουν τα μέτρα τους.

Προσοχή, συστήνουν οι γιατροί «και για όσους ταλαιπωρούνται από διάφορα αλλεργιογόνα της άνοιξης». Ο Απρίλιος, είναι ένας μήνας που μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε εφιάλτη για ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από αλλεργίες, είτε από την άνθιση των ελαιόδεντρων, είτε προς το τέλος του μήνα από το γρασίδι, είτε από άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Η σκόνη, εξήγησε στον «Φ» ο πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας Κύπρου, Χάρης Αρμεύτης, «κουβαλά μαζί της διάφορα τοξικά μικροσωματίδια καθώς και διάφορα βακτήρια, μικρόβια κ.λπ. Είναι ένα κοκτέιλ βλαβερών ουσιών. Όταν υπάρχει σκόνη στην ατμόσφαιρα, υπάρχουν και όλα όσα κουβαλά μαζί της».

Τα πιο μικροσκοπικά τοξικά, «είναι τόσο μικρά που δεν τα σταματά κανένας μηχανισμός φιλτραρίσματος του οργανισμού μας, των πνευμόνων. Αυτό σημαίνει ότι εισέρχονται στους πνεύμονες μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σίγουρα επηρεάζουν την υγεία όλων και, βεβαίως, περισσότερο επηρεάζονται τα άτομα που πάσχουν ήδη από χρόνια νοσήματα. Άρα, είναι δεδομένο ότι όταν η ποιότητα του αέρα δεν είναι καλή, έχουμε επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και περισσότερο επηρεάζονται ή/και κινδυνεύουν οι άνθρωποι που πάσχουν από χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού όπως άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, πνευμονική ίνωση αλλά και άτομα με καρδιαγγειακά νοσήματα».

Διεθνείς μελέτες, όπως είπε, «έχουν δώσει ενδείξεις για αύξηση των εισαγωγών σε νοσηλευτήρια αλλά και για αύξηση των θανάτων τα διαστήματα κατά τα οποία τα επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα είναι πολύ υψηλά. Για παράδειγμα, αν κάποιος πάσχει από βρογχικό άσθμα και δεν είναι ρυθμισμένος σωστά, τις ημέρες αυτές, μπορεί να εμφανίσει έντονα συμπτώματα και να οδηγηθεί σε σοβαρές επιπλοκές, να χρειαστεί νοσηλεία και σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις και να κινδυνεύσει», σημείωσε ο κ. Αρμεύτης.

Στην Κύπρο, «το φαινόμενο της σκόνης και τα επεισόδια σκόνης εντείνονται χρόνο με τον χρόνο, είναι πιο συχνά και σε κάποιες περιπτώσεις μεγάλης διάρκειας. Αυτό σημαίνει ότι, ανεξαρτήτως συγκέντρωσης, η σκόνη είναι στην ατμόσφαιρα για αρκετό διάστημα και πλέον πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά αυτό το ζήτημα και να λάβουμε τα μέτρα μας. Εδώ και αρκετές εβδομάδες μας ταλαιπωρεί η σκόνη και οι προβλέψεις αναφέρουν νέα επεισόδια και τα επόμενα εικοσιτετράωρα, γεγονός που μας υποχρεώνει να ενημερώσουμε και να προειδοποιήσουμε τους πολίτες για τους κινδύνους με τους οποίους ενδεχομένως να βρεθούν αντιμέτωποι». Ιδιαίτερα οι χρόνιοι, ασθενείς, είπε ο κ. Αρμεύτης «και κυρίως τα άτομα με πνευμονολογικά προβλήματα πρέπει να είναι διαρκώς προστατευμένα».

Ως Πνευμονολογική Εταιρεία Κύπρου, «θα επιδιώξουμε, μάλιστα, μετά τις βουλευτικές εκλογές και όταν επαναλειτουργήσει η Βουλή να ζητήσουμε την ψήφιση νομοθεσίας που να επιβάλλει την απαγόρευση της έκθεσης των πολιτών στα υψηλά επίπεδα σκόνης. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε ότι και το υπουργείο Υγείας και ίσως το υπουργείο Εργασίας αλλά και η Βουλή θα ανταποκριθούν θετικά ώστε και ως κράτος να έχουμε στα χέρια μας έστω και αυτό το μέτρο προστασίας των πολιτών ή των ανθρώπων που εργάζονται σε ανοικτούς χώρους».

Δεν προστατεύει η χειρουργική μάσκα

Ως μέτρο προστασίας, οι γιατροί, συστήνουν τη χρήση μάσκας αλλά, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας Κύπρου, «όχι της χειρουργικής μάσκας. Η χειρουργική μάσκα δεν μας προστατεύει καθόλου από τα μικροσωματίδια που κουβαλά μαζί της η σκόνη. Δεν μπορεί να τα σταματήσει. Χρειαζόμαστε μάσκες υψηλής προστασίας για να είμαστε σωστά καλυμμένοι».

«Δεν μπορούμε να μετρήσουμε τις επιπτώσεις στην υγεία»

Τα συμπεράσματα των επιστημόνων γενικά, «προκύπτουν από την εμπειρία μας», ανέφερε ο πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, εξηγώντας ότι «άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις, κυρίως με παθήσεις των πνευμόνων ή καρδιαγγειακά νοσήματα, απορρυθμίζονται. Όταν, όμως, έχουμε ανθρώπους που απορρυθμίστηκαν, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν η αιτία ήταν ή δεν ήταν η σκόνη στην ατμόσφαιρα. Οι διεθνείς αναλύσεις –ωστόσο– και τα δεδομένα από την εμπειρία των γιατρών παγκοσμίως, μας έχουν οδηγήσει σε κάποια αρκετά ασφαλή συμπεράσματα ήδη».

Με αυτό δεδομένο, «λέμε ότι οι ασθενείς μας πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα και να συμμορφώνονται συνεχώς με τις απαιτήσεις τις φαρμακευτικής τους αγωγής. Πολλές φορές οι ασθενείς με άσθμα, για παράδειγμα, ενώ βρίσκονται σε θεραπεία όταν νιώσουν καλύτερα και δεν έχουν συμπτώματα τη διακόπτουν, αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Πρέπει να υπάρχει διαρκής ενημέρωση και συνεννόηση με τον γιατρό».

Προσοχή στα υπόλοιπα αλλεργιογόνα της εποχής

Η άνοιξη και κυρίως το δεύτερο μισό του Απριλίου μέχρι και το πρώτο μισό του Μαΐου, αποτελούν το κατ’ εξοχήν διάστημα έξαρσης των εποχιακών αλλεργιών οι οποίες επηρεάζουν σημαντικό ποσοστό πολιτών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έως και το 30% των ενηλίκων εμφανίζει κάποια μορφή αλλεργικής ρινίτιδας, με τα συμπτώματα να κορυφώνονται την περίοδο της ανθοφορίας.

Στην Κύπρο, κατά το διάστημα αυτό, καταγράφεται η υψηλότερη ανθοφορία στα ελαιόδεντρα, ταλαιπωρώντας αρκετούς πολίτες ενώ γενικά η γύρη προκαλεί έξαρση συμπτωμάτων. «Το σημαντικότερο είναι όταν ένας άνθρωπος παρουσιάσει συμπτώματα να επικοινωνεί με τον γιατρό του, να λαμβάνει οδηγίες και να ακολουθεί τις οδηγίες αυτές», είπε ο κ. Αρμεύτης.

«Υπάρχουν πολλά αλλεργιογόνα στο περιβάλλον, ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Πολλές φορές τα συμπτώματα μπορεί να παραπέμπουν σε άλλα προβλήματα και να μην γίνεται έτσι σωστή διαχείριση τους χωρίς την παρέμβαση του γιατρού. Τα άτομα που γνωρίζουν τις αλλεργίες από τις οποίες ταλαιπωρούνται, μπορούν να προστατεύονται. Για παράδειγμα, εάν γνωρίζει κάποιος ότι είναι αλλεργικός στο γρασίδι, (που κυρίως αρχίζει να επηρεάζει στις αρχές Μαΐου), μπορεί να αποφεύγει το διάστημα αυτό να προσεγγίζει περιοχές ή σημεία στα οποία καλλιεργείται το γρασίδι. Μπορούμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας όσο μπορούμε, αλλά εκείνο που τονίζουμε είναι ότι χρειάζεται διαρκής, σωστή επικοινωνία με τον γιατρό και σίγουρα θεραπευτική αγωγή καθ’ υπόδειξη γιατρού και με τις οδηγίες γιατρού».