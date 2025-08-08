Τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ισχυρισμούς ότι η πομπή λεωφορείων που μετέβαινε το πρωί της Παρασκευής στον θύλακα των Κοκκίνων, για τις εκδηλώσεις που γίνονται εκεί κάθε χρόνο για την 61η επέτειο των βομβαρδισμών της Τηλλυρίας από την τουρκική αεροπορία, αντιμετώπισε «εμπόδια» από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στο οδόφραγμα Λιμνίτη/Κάτω Πύργου.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, «εκατοντάδες πολίτες» που ήθελαν να παρακολουθήσουν την τελετή καθυστέρησαν προσωρινά από τις Ειρηνευτικές Δυνάμεις του ΟΗΕ, λόγω περιορισμού που –όπως υποστηρίζεται– επέβαλε η ελληνοκυπριακή πλευρά στον αριθμό των οχημάτων που θα διέρχονταν. Αναφέρεται επίσης σε «παρέμβαση» των κατοχικών αρχών και σε επίλυση του ζητήματος από αξιωματούχους του λεγόμενου «υπουργείου εξωτερικών» του ψευδοκράτους.

Πέρασαν 900 Τ/κ με 50 μικρά λεωφορεία

Πάντως, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής για τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων Τηλλυρίας, Ανδρέα Καρό, η διέλευση ολοκληρώθηκε γύρω στις 09.30. Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, έγινε τμηματικά, και με τη συνοδεία μελών της Aστυνομίας και των Ηνωμένων Εθνών τα λεωφορεία πέρασαν στο θύλακα των Κοκκίνων.

Συγκεκριμένα, περίπου 50 μικρά λεωφορεία με 900 άτομα από τα κατεχόμενα διήλθαν τμηματικά το οδόφραγμα, για να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις στα Κόκκινα.

Πέρασαν, επίσης, και οχήματα μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα κατεχόμενα.