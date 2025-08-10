Την έντονη αντίδραση της κυρίας Ανδριάνας Νικολάου, προκάλεσε το υπόμνημα του Ιατροδικαστή – Παθολογοανατόμου, δρα Ανδρέα Μαρνερίδη για τον θάνατο του Θανάση Νικολάου το οποίο δημοσιεύεται σήμερα στον “Φ”.

Η μητέρα του Θανάση, αναφέρει πως όταν είδαν ότι δεν έπεισε η έκθεση του Πανίκου Σταυριανού, συνωμότησαν και επιστράτευσαν, κατόπιν συνεννόησης με την Εισαγγελία, τον φίλο του – όπως λέει-, τον Μαρνερίδη, ο οποίος βάσει των γραφόμενων του Σταυριανού ετοίμασε το υπόμνημα που δημοσιεύουμε σήμερα.

Αυτούσια η ανάρτηση της κυρίας Ανδριάνας:

Αίσχος και Ντροπή τους!

Η εμμονή και η επιμονή τους να συνεχίζουν να στοιχειοθετούν την οφθαλμοφανή δολοφονία με το παραμύθι μιας ανύπαρκτης πτώσης από 30 μέτρα ύψος, χωρίς εξωτερικές κακώσεις που να δικαιολογούν την οποιαδήποτε πτώση, παρά μόνο εσωτερικά κατάγματα που δημιουργήθηκαν με θλώντα όργανα που δεν αφήνουν εξωτερικές κακώσεις, είναι η συνεχόμενη και καταδικαστέα εγκληματική συγκάλυψη φόνου ενός στρατιώτη!

Έφτασε ο κόμπος στο κτένι και δεν ξέρουν από πού να πιαστούν!

Η πρώτη έκθεση που έκαμε ο Σταυριανός μετά την αυτοψία – νεκροψία ήταν μόνο 3 σελίδες και μιά παράγραφο και την οποία παρέδωσε στις 16.06.2006, εννιά (9) μήνες μετά την δολοφονία, χωρίς να γράψει τίποτε από αυτά που γράφει στο 49 σελίδες υπόμνημα του που ήθελε να καταθέσει στο δικαστήριο αντί για μαρτυρία, διότι φοβήθηκε την μαρτυρία!

Το δικαστήριο, μετά από δική μας ένσταση δεν δέχτηκε το υπόμνημα του και ζήτησε, η Ξενοφώντος της εισαγγελίας, από το δικαστήριο να αλλάξει τον τίτλο και να γράψει “έκθεση”!!!

Αφού είδαν ότι δεν πέρασε, χωρίς καθυστέρηση και κατόπιν συνεννόησης με την εισαγγελία συνωμότησαν και επιστράτευσαν τον φίλο του τον Μαρνερίδη και σαν δύο “καλοί φίλοι” και βάσει των γραφόμενων του στις 49 σελίδες, έκαμε και ο Μαρνερίδης το υπόμνημα που δημοσιεύτηκε σήμερα!

Επιστράτευσαν τον Μαρνερίδη, εφόσον ο Σταυριανός απερρίφθη από επιστήμονες στην Ελλάδα!

Συγκεκριμένα, “ζήτησε βοήθεια για μιά υπόθεση που αφορά πτώση”, και όταν του ζήτησαν να τούς στείλει τις φωτογραφίες της σκηνής και νεκροψίας, ουδέποτε το έπραξε!!! Διότι, πολύ απλά γνωρίζει ότι το νεκρό παιδί μας φαίνεται ξεκάθαρα τοποθετημένο ανάσκελα στην σκηνή και στα μάτια τού πιο βλάκα!!!

Όσον αφορά τον “δόκτορα” τους τον Μαρνερίδη κατά πόσο είναι αξιόπιστος, θα τα πούμε αργότερα.