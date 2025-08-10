Η προδιαγεγραμμένη μάχη της οικογένειας του Θανάση Νικολάου, που επιζητεί δικαίωση σε σχέση με τις συνθήκες του τραγικού θανάτου του 26χρονου εθνοφρουρού στις 29/09/2005 μοιραία φέρνει στο προσκήνιο γνωστές και άγνωστες πτυχές της όλης υπόθεσης.

Η οικογένεια του θανόντα έχει εκδηλώσει την πρόθεση της να ασκήσει ιδιωτικές ποινικές διώξεις σε βάρος επτά προσώπων (σ.σ. νέοτερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως ο αριθμός να αυξηθεί), οι οποίες θα καταχωρισθούν μέχρι το τέλος της προσεχούς εβδομάδας. Κι αυτό σύμφωνα με τον χρονικό ορίζοντα που έθεσε ο δικηγόρος της οικογένειας, Νίκος Κληρίδης, μιλώντας πρόσφατα στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο «Φ» στην προσπάθεια του να ανοίξει το φάκελο «Θανάσης Νικολάου» υπό το πρίσμα των τελευταίων δεδομένων, έγινε δέκτης θέσεων περί μιας μάχης που δεν θα φέρει μόνο νομικούς κύκλους σε σύγκρουση, αλλά ακόμα και μέλη της ιατρικής επιστήμης.

Σε τουλάχιστον δυο περιπτώσεις ανεξάρτητες πηγές πληροφόρησης μας υπέδειξαν το υπόμνημα του Ιατροδικαστή – Παθολογοανατόμου, δρα Ανδρέα Μαρνερίδη. Ταυτόχρονα, μας αναφέρθηκε πως η γνωμάτευσή του τελευταίου επί των αιτιών θανάτου καθόρισε τη στάση της Εισαγγελίας στην επεισοδιακή τρίτη θανατική ανάκριση.

Πρόκειται για ένα υπόμνημα, το οποίο είχε καταθέσει ως τεκμήριο «Α» προς αναγνώριση στην θανατική ανάκριση (10/5/2024 το πόρισμα) η εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα.

Πιο συγκεκριμένα, κατατέθηκε στο πλαίσιο του αιτήματός (6/12/2023) της ανώτερης δημόσιας κατηγόρου, Ξένιας Ξενοφώντος, ώστε να δώσει ενόρκως μαρτυρία ο δρ Μαρνερίδης. Εν τέλει η θανατική ανακρίτρια Ντόρια Βαρωσιώτου με απόφασή της (8/12/2023) απέρριψε το εν λόγω αίτημα.

Χάσμα απόψεων

Το υπόμνημα φανερώνει το χάσμα απόψεων μεταξύ μελών της ιατρικής επιστήμης για τα αίτια θανάτου του Θανάση Νικολάου και είναι ενδεικτικό και της γραμμής που θα ακολουθηθεί από την υπεράσπιση, νοουμένου ότι οι ιδιωτικές ποινικές διώξεις ασκηθούν, δεν ανασταλούν και περάσουν το στάδιο του εκ πρώτης όψεως.

Ο «Φ» το δημοσιοποιεί σήμερα εκτελώντας την αποστολή του να φέρνει στο φως γεγονότα, προσθέτοντας στη δημόσια συζήτηση κι εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον, χωρίς στην προκειμένη να παραγνωρίζει τα δικαιώματα της οικογένειας του αδικοχαμένου και το έργο όλων όσοι δούλεψαν για να λυθεί το μυστήριο. Κατά συνέπεια, δεν υιοθετούμε ούτε απορρίπουμε οτιδήποτε.

55 σελίδες με φωτογραφίες

Το 55 σελίδων υπόμνημα στάλθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα στις 3/12/2024. Φέρει τίτλο «Υπόμνημα δρα Ανδρέα Μαρνερίδη προς υποβοήθηση προετοιμασίας της ανώτερης δημόσιας κατηγόρου, Ξένιας Ξενοφώντος, Εισαγγελία Λεμεσού, κατόπιν έγκρισης και εντολής από τη Γενική Εισαγγελία Κύπρου».

Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό φωτογραφιών από τη νεκροτομή του Θανάση και παρουσιάζει σε κάποιες περιπτώσεις εικόνες από κατάσταση θανόντων που έχουν στραγγαλιστεί.

Εν ολίγοις, ο κ. Μαρνερίδης καταγράφοντας τις θέσεις του απορρίπτει το σενάριο του στραγγαλισμού. Κάνει λόγο για πτώση εξ ύψους, αναφέρεται στα ευρήματα που θα έπρεπε να υπάρχουν σε περίπτωση στραγγαλισμού, υποστηρίζει ότι το υοειδές οστό δεν είχε σπάσει και πως ακόμη κι αν ίσχυε αυτό το κάταγμα δεν θα ήταν περιθανάτιο, όπως γνωμάτευσε συνάδελφός του, κάνει λόγο για εξωτερικές κακώσεις σε περίπτωση στραγγαλισμού που δεν διαπίστωσε στην προκειμένη, ενώ αναλύει τα κατάγματα των οστών που κατά τη δική του επιστημονική άποψη έγιναν κατά το θάνατο.

Ας δούμε πιο αναλυτικά την 55σελιδη έκθεσή του:

Απορρίπτει στραγγαλισμό

Ο δρ Μαρνερίδης αναφέρεται στα «ευρήματα εξωτερικής εξέτασης που αναμένονται σε στραγγαλισμό». Εξηγεί ότι όταν ο δράστης χρησιμοποιήσει θηλειά (πχ ζώνη, σχοινί, σύρμα), τότε: υπάρχει «το χαρακτηριστικό εντύπωμα της θηλειάς (ligature mark)», ενώ παρατηρούνται «τα λεγόμενα ευρήματα ασφυκτικού θανάτου» που είναι:

(1) «συμφόρηση προσώπου και περιοχής λαιμού πάνω από το επίπεδο άσκησης της πίεσης από τη θηλειά»

(2) «πετέχειες (σ.σ. πολύ μικρές, στρογγυλές, κόκκινες ή μοβ κηλίδες) δέρματος προσώπου και λαιμού πάνω από σημείο άσκησης πίεσης με θηλειά, πετέχιες ή/και αιμορραγίες βλεφάρων, επιπεφυκότων, σκληρού (άσπρου) οφθαλμών»

Εξηγεί πως όταν ο δράστης χρησιμοποιήσει τα χέρια του συνήθως υπάρχουν μώλωπες και δακτυλιές στην πρόσθια επιφάνεια του λαιμού, τα λεγόμενα ευρήματα ασφυκτικού θανάτου (σ.σ. βλ. πάνω) και αμυντικές κακώσεις (συνήθως νυχιές από την προσπάθεια του θύματος να απεγκλωβιστεί από τον/την δράστη).

Αφού πρώτα παραθέτει φωτογραφίες για τα πιο πάνω, στη συνέχεια παρουσιάζει στιγμιότυπα της σορού του Θανάση Νικολάου από την αυτοψία στη σκηνή και την νεκροψία, ενώ παρατηρεί τα ακόλουθα (αυτούσιες οι αναφορές): «Απουσία εντυπώματος θηλειάς, απουσία μωλώπων ή/και δακτυλιών, απουσία ευρημάτων ασφυκτικού θανάτου (συμφόρησης, πετέχιων), απουσία αμυντικών κακώσεων στο λαιμό (Κανένα εύρημα αριστερά όπου σύμφωνα με την Δρ Καραγιάννη υπήρχε κάταγμα υοειδούς).

Εσωτερικά ο λαιμός

Στην επόμενη ενότητα, ο δρ Μαρνερίδης αναλύει τα «ευρήματα εσωτερικής εξέτασης λαιμού που αναμένονται σε στραγγαλισμό». Δίνει παραδείγματα με εικόνες για τη «φυσιολογική πρόσθια επιφάνεια λαιμού σε νεκροτομή» και την «πρόσθια επιφάνεια λαιμού σε νεκροτομή», κι αντιπαραβάλλει αντίστοιχες εικόνες σε περιπτώσεις που «υπάρχουν αιματώματα στους μύες και τα μαλακά μόρια ή/και κάταγμα(-τα)», αντιστοίχως. Δίνει και φωτογραφικό παράδειγμα για την «αιμορραγία που φαίνεται όταν υπάρχει κάταγμα στο αριστερό κέρας του υοειδούς οστού (Η συσκευή του λάρυγγα έχει εκσπλαχνωθεί)», ενώ σε άλλη εικόνα υποδεικνύει με βέλος «κάταγμα στη βάση του αριστερού κέρατος του θυρεοειδούς χόνδρου, οπίσθια επιφάνεια».

Διαπιστώνει από τις φωτογραφίες της νεκροτομής του Θανάση «παντελή απουσία αιματωμάτων στην περιοχή λαιμού στην περίπτωση του περιστατικού του Αθανάσιου Νικολάου».

Επιπλέον, σε φωτογραφία που παρουσιάζει την περιοχή του λάρυγγα του Θανάση προβαίνει σε διαπιστώσεις στη βάση των παραδειγμάτων και σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι ούτε στο αριστερό κέρας του υοειδούς οστού, ούτε στο δεξί, «δεν φαίνεται αιμορραγία, κάταγμα ή οποιοδήποτε έλλειμα».

Σε άλλο στιγμιότυπο διαπιστώνει «παντελής απουσία αιμορραγίας στην περιοχή του αριστερού και του δεξιού κέρατος του υοειδούς οστού του Αθανάσιου Νικολάου».

Το υοειδές οστό

Η τρίτη ενότητα έχει να κάνει ξεκάθαρα με το υοειδές οστό. Υποδεικνύει με εικόνες τους «φυσιολογικούς μορφολογικούς τύπους υοειδούς οστού», δίνει «παραδείγματα καταγμάτων υοειδούς οστού» κι επισημαίνει ότι είναι «εμφανής (αναντίλεκτη) η συνοδός αιμορραγία στην περιοχή του κατάγματος» όταν υπάρχει τέτοιο, δηλαδή, κάταγμα.

Στη συνέχεια υπάρχει παράθεση φωτογραφιών από τη διαδικασία εκταφής του Θανάση Νικολάου και συγκεκριμένα την κατάσταση των λειψάνων «εντός του τάφου κατά την εκταφή».

Στην ανάλυσή του κάνει λόγο για «εκτεταμένες μεταθανάτιες κακώσεις περιοχής λαιμού με πλήρη αποχωρισμό τραχήλου και κεφαλής από κορμό» και στη συνέχεια σχολιάζει: «Συνεπώς δεν αποτελούν έκπληξη μεταθανάτιες κακώσεις στο υοειδές οστό τόσο λόγω της ταφής (πίεση από τα υπερκείμενα αντικείμενα), αλλά και κατά τη διαδικασία της εκταφής)».

Ακολούθως παρουσιάζει εικόνες μετά τη μεταφορά των λειψάνων στο νεκροτομείο και διερωτάται: «Μεταθανάτια κάκωση λόγω μεταφοράς ή/και χειρισμών για να ανευρεθεί το υοειδές οστό κάτω από το πουκάμισο / την γραβάτα, ή αναμεμιγμένο στα λοιπά ρούχα/σακούλια;».

«Δεν φαίνεται κάταγμα»

Ακολουθεί μεγάλος αριθμός φωτογραφιών των λειψάνων του θανόντα (ημ. 18/12/2020), με τον δρα Μαρνερίδη να καταλήγει σε δυο ευρήματα, τα οποία παρουσιάζουμε αυτούσια:

>> Φαίνονται μόνο μεταθανάτιες αλλοιώσεις με πλήρη αποσύνθεση των χόνδρων (κύκλοι) και σκοροφάγωμα των ελεύθερων πλέον χόνδρου οστέινων άκρων των τμημάτων του οστού απλά το σκοροφάγωμα είναι πιο εκτεταμένο στο αριστερό από ότι στο δεξί ελεύθερο άκρο.

>> Δεν φαίνεται καμία γραμμή κατάγματος ή κάταγμα.

Σε μεγεθυμένη φωτογραφία του οπίσθιου άκρου του αριστερού κέρατος του υοειδούς οστού κάνει σχόλιο πως «στη νεκροτομή δεν υπήρχε αιμορραγία εκεί» και διαπιστώνει τα ακολουθα:

>> Φαίνονται μόνο μεταθανάτιες αλλοιώσεις με πλήρη αποσύνθεση του χόνδρου και εκτεταμένο̈ σκοροφάγωμα̈ του άκρου

>> Δεν φαίνεται καμία γραμμή κατάγματος ή κάταγμα».

Πανομοιότυπα πλάνα που παρουσιάζει συνοδεύονται από τις ίδιες διαπιστώσεις.

Ο δρ Μαρνερίδης αφήνει αιχμές για την δρα Καραγιάνη περί «αυθαιρεσίας στη γνωμοδότηση»

Ο δρ Ανδρέας Μαρνερίδης υπό τον υπότιτλο «Ευρήματα Παθολογοανατομικής Εξέτασης Υοειδούς Οστού», καταγράφει τις γνώμες των δυο ειδικών που εξέτασαν τα οστά του Θανάση Νικολάου. Ο ένας είναι ο καθηγητής Εμμανουήλ Αγαπητός (ημ. εξέτασης 07/05/2021) και η έτερη η Δρ Δήμητρα Καραγιάννη (ημ. εξέτασης 24/05/2021). Θυμίζουμε πως στις 26/01/2021 εκδόθηκε διάταγμα για εξέταση του υοειδούς οστού του Θανάση στην Αθήνα από τους Παθολογοανατόμους Εμμανουήλ Αγαπητό εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και Δήμητρα Καραγιάννη εκ μέρους της οικογένειας.

Πρώτα ο δρ Ανδρέας Μαρνερίδης αντιπαραβάλλει τα ευρήματα των δυο επιστημόνων από (1) τη μακροσκοπική εξέταση, (2) την μικροσκοπική εξέταση και τέλος (3) τα συμπεράσματά τους. Στο τέλος προβαίνει στις δικές του διαπιστώσεις.

Ο δρ Μαρνερίδης συγκρίνοντας τις θέσεις των δυο ειδικών στη μακροσκοπική εξέταση, αναφέρεται στις κοινές τους διαπιστώσεις, μεταξύ των οποίων και η ακόλουθη: «Μιλούν δηλαδή αμφότεροι για μικρό οστέινο έλλειμα και δεν αναφέρονται σε κάταγμα στην μακροσκοπική τους εξέταση».

Σε ό,τι αφορά τη μικροσκοπική εξέταση, ο Μαρνερίδης επισημαίνει ότι ο καθηγητής Αγαπητός «δεν σημειώνει παρουσία κοκκίων αιμοσιδηρίνης», ενώ για την δρα Καραγιάννη επεκτείνεται: «Δεν σημειώνει παρουσία κοκκίων αιμοσιδηρίνης στο υοειδές οστό, ενώ με τη φράση της̈ διότι οι αιμορραγικές διαποτίσεις δεν είχαν το χρονικό περιθώριο (θάνατος–νεκροψία, νεκροτομή) να εμποτίσουν το υοειδές οστό, αλλά μόνο τα μαλακά μόρια πέριξ του τραχήλου, αφήνει να νοηθεί είτε ότι παρατήρησε κοκκία αιμοσιδηρίνης στα μαλακά μόρια στις τομές που εξέτασε μικροσκοπικά(σημείωση: όπου οι φωτογραφίες της νεκροτομής δεν δείχνουν αιμορραγία!) ή αν δεν τα παρατήρησε ότι θεωρεί ότι πρέπει να υπήρχαν». Για να αποδώσει τη σημασία της αιμοσιδηρίνης ο κ. Μαρνερίδης εξηγεί «πως η πρώτη περιγραφή των κοκκίων αιμοσιδηρίνης στο πλαίσιο αξιολόγησης κακώσεων χρονολογείται στα 1888 και αναγνωρίστηκε σε παλαιές αιμορραγίες».

Ο Μαρνερίδης παραθέτει πως το συμπέρασμα του καθηγητή Αγαπητού για πιθανή κάκωση γενόμενη εν ζωή (σημείωση: επομένως και πιθανή μεταθανάτια κάκωση), ενώ για την δρα Καραγιάννη καταγράφει τα ακόλουθα: «Στη βάση της μακροσκοπικής εξέτασης (Σημείωση: !) και κυρίως της μικροσκοπικής εξέτασης συμπεραίνει βαριά τραυματική κάκωση (την οποία η ίδια περιγράφει στη μακροσκοπική της εξέταση ως̈ μικρό οστέινο έλλειμα̈)εν ζωή γενόμενη με στραγγαλισμό–ασφυξία του θανόντα».

Πάντως, κάνει αρκετές επισημάνσεις για την δρα Καραγιάννη. Μεταφέρουμε αυτούσιες τις βασικότερες εξ αυτών:

>> Στη βάση της μακροσκοπικής εξέτασης (Σημείωση: !) και κυρίως της μικροσκοπικής εξέτασης συμπεραίνει βαριά τραυματική κάκωση (την οποία η ίδια περιγράφει στη μακροσκοπική της εξέταση ως μικρό οστέινο έλλειμα) εν ζωή γενόμενη με στραγγαλισμό-ασφυξία του θανόντα.

>> Δεν μελέτησε τις φωτογραφίες της νεκροτομής, όπου δεν τεκμαίρεται κάκωση στα μαλακά μόρια του λαιμού από τα ευρήματα της νεκροτομής, όπως θα αναμενόταν σε στραγγαλισμό-ασφυξία.

>> Δεν μελέτησε τις φωτογραφίες της νεκροτομής, όπου δεν τεκμαίρεται κάταγμα στο υοειδές οστό ή τους χόνδρους του λάρυγγα από τα ευρήματα της νεκροτομής

>> Δεν μελέτησε τις φωτογραφίες της νεκροτομής, όπου δεν τεκμαίρεται κανένα από τα λοιπά αναμενόμενα ευρήματα στραγγαλισμού–ασφυξίας στην νεκροτομή.

>> Αν η Δρ Καραγιάννη δεν παρατήρησε κοκκία αιμοσιδηρίνης (σ.σ. δεν εντόπισε ο καθηγητής Αγαπητός) στα μαλακά μόρια και χωρίς να τα παρατηρήσει αξιολογεί την παρουσία τους, πιθανολογώντας την ουσιαστικά, τότε αυτό αποτελεί τον ορισμό του cognitive bias/ τον ορισμό της αυθαιρεσίας στη γνωμοδότηση.

>> Αν η Δρ Καραγιάννη όντως παρατήρησε κοκκία αιμοσιδηρίνης στα μαλακά μόρια, το εύρημα δεν αξιολογείται (αφού πρόκειται για γνωστό μεταθανάτιο artefact) και δεν υποδηλώνει εν ζωή γενόμενη κάκωση.

>> Αν η Δρ Καραγιάννη παρατήρησε μακροφάγα που φαγοκυτταρώνουν αιμοσιδηρίνη, κάτι που δεν αναφέρει στην έκθεση της, τότε αυτό σημαίνει ότι η κάκωση στα μαλακά μόρια (όχι στο υοειδές οστό) είναι ηλικίας τουλάχιστον 24-48 ωρών (και ότι ο Αθανάσιος Νικολάου κινείτο, μιλούσε, έτρωγε κλπ. για 24-48 ώρες με τραύμα το οποίο η Δρ Καραγιάννη αποδίδει σε εν ζώ γενόμενη βαριά κάκωση από στραγγαλισμό-ασφυξία!).

Συντριπτικά κατάγματα και «ευρήματα που αναμένονται σε θανάτους από πτώση εξ ύψους»

Ο δρ Ανδρέας Μαρνερίδης καταγράφει τα ευρήματα της ανθρωπολογικής εξέτασης που έγινε από την ανθρωπολόγο-οστεολόγο, Ελευθερία Χαριλάου, μετά την εκταφή των οστών (17/12/2020), αλλά και την ιατροδικαστική του γνώμη επί του συνόλου των ευρημάτων. Αρχίζοντας από το τελευταίο ο δρ Μαρνερίδης κάνει λόγο για συντριπτικά κατάγματα που συνάδουν με τα ευρήματα της πρώτης ιατροδικαστικής εξέτασης και αναμένονται σε θανάτους από πτώση εξ ύψους».

Παρουσιάζουμε αυτούσια την κατακλείδα του 55σελιδου υπομνήματός του:

«1.Η κατανομή των καταγμάτων, η πολλαπλότητά τους και οι χαρακτήρες τους (συντριπτικά) σύμφωνα με την ανθρωπολογική εξέταση αποτελούν εκείνα τα χαρακτηριστικά που αναμένονται σε θανάτους από πτώση εξ ύψους.

2.Σημειώνεται η παρουσία αποσπαστικού κατάγματος δεξιού αστραγάλου και κατάγματος δεξιάς πτέρνας:

>> Ιδιαίτερα τα κατάγματα πτέρνας απαιτούν μεγάλες ενέργειες / δυνάμεις για να προκληθούν και απαντώνται κατά κανόνα είτε σε πτώσεις από σημαντικό ύψος είτε σε οδικές τροχαίες συγκρούσεις.

>> Σημειώνεται, αναφορικά με τις πτέρνες, το σχόλιο στην Ιατροδικαστική Γνωμοδότηση του Ιατροδικαστού Κουτσάφτη, στην έκθεσή του ημερομηνίας 11/2/2008 κάτω από τον τίτλο «Λίγα ενδιαφέροντα για την πτώση εξ’ ύψους», όπου στην σελίδα 2, 2η παράγραφος αναφέρει: «Κατά την πτώση με τα πόδια, αν το άτομο βρήκε το έδαφος με τα πέλματα, τότε είναι εξαιρετικά πιθανό να έχουν υποστεί συντριπτικά κατάγματα τα οστά της πτέρνας».

3.Η κατανομή των καταγμάτων, η πολλαπλότητά τους, καθώς και οι χαρακτήρες τους (συντριπτικά), όπως περιγράφονται στην ανθρωπολογική εξέταση, συνάδουν με τις εσωτερικές κακώσεις σπλάχνων που περιγράφει ο δρ Σταυριανός στην αρχική του έκθεση (υποσκληρίδιος και υπαραχνοειδής αιμορραγία, ρήξη δεξιού πνεύμονα με αιμοθώρακα, ρήξη δεξιού νεφρού και ρήξη μεσεντερίου με αιμοπεριτόναιο) και αποτελούν ευρήματα που αναμένονται σε θανάτους από πτώση εξ ύψους.

4. Δεν προκύπτουν ευρήματα από την νεκροτομή, την εκταφή, την ανθρωπολογική εξέταση, ή/και την παθολογοανατομική εξέταση του υοειδούς οστού, δηλωτικά, ή/και που εύλογα να εγείρουν την υπόνοια πρόκλησης θανάτου από στραγγαλισμό-ασφυξία».

Προηγουμένως κατέγραψε τα ευρήματα της ανθρωπολογικής εξέτασης. Τα μεταφέρουμε αυτούσια:

>> Θώρακας: Κάταγμα σώματος στέρνου, Κατάγματα 2ης, 6ης, 8ης, 9ης, 11ης, και 12ης δεξιάς πλευράς, Κατάγματα 1ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, αριστερής πλευράς.

>>> Σπονδυλική στήλη: Κατάγματα Θ3–Θ11 και πιθανό κάταγμα Θ2 και Θ12 (θωρακική μοίρα), κατάγματα Ο1 – Ο4 (οσφυϊκή μοίρα), συντριπτικό κάταγμα ιερού οστού.

>> Πύελος: Συντριπτικό κάταγμα δεξιού ανώνυμου οστού, συντριπτικό κάταγμα δεξιού λαγόνιου οστού, κάταγμα αριστερού ανώνυμου οστού, κάταγμα ηβικού οστού με συνοδά κατάγματα στην ιερά πτέρυγα του ιερού οστού και κάταγμα του δεξιού λαγόνιου οστού.

>> Άνω άκρα: Κάταγμα δεξιού βραχιόνιου οστού.

>> Κάτω άκρα: Κάταγμα αριστερής περόνης, συντριπτικό διπολικό κάταγμα δεξιού μηριαίου οστού με έντονο κατακερματισμό της μεσότητας της διάφυσης του οστού, συντριπτικό κάταγμα δεξιάς κνήμης με έντονο κατακερματισμό και σύστοιχο συντριπτικό κάταγμα δεξιάς περόνης – σημειώνεται το κάταγμα στο έξω σφυρό, αποσπαστικό κάταγμα δεξιού αστραγάλου, κάταγμα δεξιάς πτέρνας.

Σημειώνεται ότι στην έκθεσή της η ανθρωπολόγος δεν καταγράφει κάταγμα στο υοειδές οστό.

Σημειώνεται επίσης ότι όλα τα κατάγματα χαρακτηρίζονται ως περιθανάτια, δηλαδή κακώσεις οι οποίες προκλήθηκαν κοντά στον χρόνο έλευσης του θανάτου».

Ο Ανδρέας Μαρνερίδης καταγράφει και τη γνώμη της ανθρωπολόγου, σημειώνοντας ανάμεσα σ΄ άλλα πως «τα συντριπτικά κατάγματα συγκεντρώνονται κυρίως στη δεξιά περιοχή του σκελετού επηρεάζοντας το δεξί ανώνυμο οστό, το δεξί μηριαίο οστό, την δεξιά κνήμη και δεξιά περόνη. Ο βαθμός κατακερματισμού των συντριπτικών καταγμάτων είναι ανάλογος του μεγέθους της ασκούμενης δύναμης, καθώς επίσης και της ταχύτητας με την οποία αυτή φορτίζεται στο οστό».

Σημειώνεται ακόμη για τη γνώμη της ανθρωπολόγου ότι «η ανάταξη (συγκόλληση) και τοποθέτηση των οστών στη σωστή τους ανατομική διάταξη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση στην εξέταση και αποκόμιση πληροφοριών από τα σκελετικά κατάλοιπα». Προστίθεται με υποσημείωση ότι η ανάταξη «δεν επιτράπηκε από τους ιατροδικαστές Κουτσάφτη, Τσαντίρη και Ματσάκη».

Ανδριάνα Νικολάου: «Ο Μαρνερίδης συμφωνούσε σε όλα με τον Σταυριανό»

Τον περασμένο Απρίλιο όταν απορρίφθηκε αίτημα του ιατροδικαστή Πανίκου Σταυριανού που αποσκοπούσε στην ανάταξη των οστών του Θανάση Νικολάου, η μητέρα του τελευταίου, Ανδριάνα, είχε εκφράσει την απαρέσκειά της για τον δρα Ανδρέα Μαρενερίδη.

Μιλώντας σε εκπομπή του «ΣΙΓΜΑ» («Μεσημέρι Και Κάτι») είπε πως μαρτυρία που είχε επικαλεστεί η δικηγόρος του Σταυριανού για ιατροδικαστή της Scotland Yard, αφορά τον Ανδρέα Μαρνερίδη, Όπως είπε για τον δρα Μαρνερίδη, «τον έφεραν στη θανατική ανάκριση και δεν δεχθήκαμε την έκθεσή του, διότι σε όλα συμφωνούσε με τον Σταυριανό. Τον χρησιμοποιεί το κράτος για να το εξυπηρετεί. Τι σχέση έχει με τη διαδικασία;».

Εξάλλου, στις 20 του περασμένου Ιουλίου η κ. Ανδριάνα Νικολάου δημοσίευσε «μερικά συμπεράσματα από τις εκθέσεις των έγκυρων επιστημόνων που είχα επισκεφθεί στο εξωτερικό, σχετικά με την δολοφονία τού Αείμνηστου +Θανάση», όπως σημειώνει χαρακτηριστικά. Ο λόγος για τις εκθέσεις του ιατροδικαστή Φίλιππου Κουτσαύτη, της ιατρού- παθολογοανατόμου Δήμητρας Καραγιάννη, του ιατρού Μανώλη Γαβαλά και του ιατροδικαστή Ορφέα Περίδη.

Να σημειωθεί ότι οι ιδιωτικές ποινικές θα καταχωρισθούν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού σε βάρος επτά προσώπων (σ.σ. ίσως ο αριθμός αυξηθεί), στη βάση των όσων τους καταλογίζονται στο πόρισμα των δύο ποινικών ανακριτών Παππά και Αθανασίου που είχαν διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα στρέφονται κατά τεσσάρων πρώην μελών της Αστυνομίας, δύο πρώην αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς και του Πανίκου Σταυριανού που το 2005 είχε κάνει τη νεκροτομή στη σορό του Θανάση ως ιατροδικαστής της Δημοκρατίας. Οι κατηγορίες για τον τελευταίο θα αφορούν έκδοση ψευδούς πιστοποιητικού, καταστροφή αποδεικτικού στοιχείου, παροχή ψευδών πληροφοριών σε αστυνομικό, ψευδορκία και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία. Για τους υπόλοιπους θα υπάρχει κατηγορία παραμέλησης υπηρεσιακού καθήκοντος