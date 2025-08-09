Διευρύνεται το κατηγορητήριο σε σχέση με τον θάνατο του Θανάση Νικολάου, αφού φαίνεται ότι προστίθενται άλλα δύο πρόσωπα, ενώ η καταχώρησή του στο Δικαστήριο Λεμεσού, μετατίθεται εκ των πραγμάτων για τον Σεπτέμβριο.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι ενώ αρχικά είχε αποφασιστεί από τους δικηγόρους σε συνεργασία με την οικογένεια του Θανάση, ότι θα καταχωρούνταν ιδιωτικές ποινικές διώξεις εναντίον επτά προσώπων, τώρα ως φαίνεται, οι διώξεις θ’ αφορούν εννιά συνολικά άτομα. Επίσης, έχει αποφασιστεί όπως καταχωρηθούν δυο ξεχωριστά κατηγορητήρια, ένα για τους πρώην αξιωματικούς της Αστυνομίας και τον ιατροδικαστή Πανίκο Σταυριανό και ένα δεύτερο για τους στρατιωτικούς.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, η απόφαση που λήφθηκε είναι στο ένα κατηγορητήριο να βρίσκονται ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός και τέσσερα πρώην μέλη της Αστυνομίας που είχαν χειριστεί στα αρχικά στάδια την υπόθεση θανάτου του εθνοφρουρού και κατεύθυναν τις έρευνες. Στο άλλο κατηγορητήριο θα βρίσκονται τέσσερις πρώην στρατιωτικοί: Δυο αξιωματικοί και δύο φαντάροι που υπηρετούσαν στην ίδια μονάδα με τον Θανάση. Η συμπερίληψη των δύο απλών στρατιωτών έγινε γιατί από τις μαρτυρίες που προέκυψαν από τη μελέτη των καταθέσεων που περιλαμβάνονται στο πόρισμα των ποινικών ανακριτών Παππά και Αθανασίου, φέρονται να είχαν επιτεθεί στον Θανάση. Οι άλλοι δύο, απόστρατοι σήμερα, αξιωματικοί θα περιληφθούν επί το ότι γνώριζαν τις συνθήκες διαβίωσης του εθνοφρουρού και δεν παρενέβησαν για την προστασία του.

Στο μεταξύ, βαρύ φαίνεται ότι θα είναι το κατηγορητήριο για τον ιατροδικαστή Πανίκο Σταυριανό. Οι δικηγόροι της οικογένειας μετά από ανάλυση της μαρτυρίας που υπάρχει στο πόρισμα των τελευταίων ποινικών ανακριτών, κατέληξαν στη σύνταξη κατηγορητηρίου που περιλαμβάνει συνολικά 47 κατηγορίες, μία για κάθε κατ’ ισχυρισμό παράλειψη που αποδίδεται στον ιατροδικαστή. Ο ίδιος έχει κατ’ επανάληψη απορρίψει τα όσα του καταλογίζονται και επέμενε στην αρχική του θέση περί πτώσεως εξ ύψους χωρίς εγκληματική ενέργεια.

Η χρονική καταχώρηση των δυο κατηγορητηρίων ενώ αρχικά υπολογιζόταν να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, εντούτοις, εκ των πραγμάτων αυτή μετατίθεται για τον Σεπτέμβριο. Κι αυτό γιατί μεσολαβούν οι διακοπές του Δεκαπενταύγουστου και επειδή θα πρέπει ο κάθε κατηγορούμενος να συνδεθεί με μαρτυρία ώστε να υποστηρίζεται η κάθε κατηγορία που θα του προσαχθεί, ενέργεια που απαιτεί αρκετό χρόνο.

Ερωτηματικό παραμένει στο τέλος ποια θα είναι η στάση του Γενικού Εισαγγελέα στο εγχείρημα αυτό της οικογένειας του Θανάση. Ενώ υπάρχει η εκπεφρασμένη θέση του Γιώργου Σαββίδη, επί προηγούμενου δικηγόρου της οικογένειας, ότι δεν θα προχωρήσει ο ίδιος με ποινικές διώξεις, αλλά αν η οικογένεια επιθυμεί να προχωρήσει τότε δεν θα αναστείλει τυχόν ιδιωτικές ποινικές, τώρα με το νέο πόρισμα και τη θέση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, όπως εκφράστηκε γραπτώς στο δικηγόρο Νίκο Κληρίδη, ότι δεν υπάρχει ίχνος μαρτυρίας κατά του Σταυριανού και των αξιωματικών περί εσκεμμένης παραμέλησης υπηρεσιακού καθήκοντος, ουδείς γνωρίζει ποια θα είναι η αντίδραση της Νομικής Υπηρεσίας.

Επίσης, τότε δεν υπήρχαν στο κάδρο των ευθυνών οι στρατιωτικοί. Τώρα, το σκηνικό άλλαξε οπόταν και πάλι είναι άγνωστο ποια στάση θα τηρήσει επί τούτου ο Γενικός Εισαγγελέας. Το θέμα αναμένεται ότι θα έχει εξέλιξη με τον νέο μήνα, οπόταν η υπόθεση Θανάση έχει ακόμα πολλά επεισόδια πριν κλείσει οριστικά.