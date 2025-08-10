Σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παρατεταμένης ανομβρίας καταγράφει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, ήδη έχουν τεθεί σε λειτουργία κινητές μονάδες αφαλάτωσης, ενώ προγραμματίζεται η εγκατάσταση νέων μέχρι το 2026.

Στην Κισσόνεργα λειτουργεί από τις αρχές Αυγούστου η πρώτη μονάδα δυναμικότητας 1.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, με δεύτερη ίδιας δυναμικότητας να ακολουθεί άμεσα. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται η προσθήκη μονάδας 5.000 κ.μ./ημέρα και έως το τέλος Οκτωβρίου ακόμη μίας ίσης δυναμικότητας.

Στη Μονή, στον χώρο του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού ΑΗΚ, έχουν εγκατασταθεί μονάδες συνολικής δυναμικότητας 15.000 κ.μ./ημέρα, δωρεά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η σταδιακή λειτουργία τους ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου και μέχρι τις 6 Αυγούστου τέθηκαν σε λειτουργία οι 12 από τις 13, με την τελευταία να ακολουθεί σύντομα.

Παράλληλες δράσεις και επενδύσεις

Πέραν των αφαλατώσεων, υλοποιούνται έργα ενίσχυσης της ύδρευσης όπως διάνοιξη νέων γεωτρήσεων και μείωση απωλειών στα δίκτυα των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, ύψους €10,5 εκατ., και σε κοινότητες εκτός ΕΟΑ, ύψους €3 εκατ. Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο χορηγιών €3 εκατ. για μικρές ιδιωτικές μονάδες αφαλάτωσης, με έξι από τις δώδεκα αιτήσεις να έχουν ήδη εγκριθεί.

Στο πεδίο περιορισμού της σπατάλης, λειτουργεί η εφαρμογή «Σταγονο-μετρώ», που αναπτύχθηκε από το Κέντρο Αριστείας «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, παρέχοντας στα νοικοκυριά εργαλεία για υπολογισμό και μείωση κατανάλωσης νερού. Παράλληλα, εκσυγχρονίστηκε η νομοθεσία για την εξοικονόμηση με αυστηρότερες ρυθμίσεις, ενώ υλοποιείται ενημερωτική εκστρατεία σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Επόμενα βήματα

Η κινητή μονάδα αφαλάτωσης στον Γαρύλλη Λεμεσού προγραμματίζεται να εγκατασταθεί εντός τεσσάρων μηνών, με στόχο λειτουργίας τον Δεκέμβριο 2025. Στο λιμάνι Λεμεσού η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο 2026. Εξετάζεται επίσης η τοποθέτηση νέων μονάδων συνολικής δυναμικότητας 10.000 κ.μ./ημέρα σε Λεμεσό, Λάρνακα και Αμμόχωστο, με προοπτική λειτουργίας πριν από το καλοκαίρι του 2026.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων τονίζει ότι η διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί συνεχή πρόκληση, υπογραμμίζοντας πως ακόμη και με την υλοποίηση των έργων, η εξοικονόμηση και η ορθολογική χρήση παραμένουν κρίσιμες για τη βιώσιμη επάρκεια.