Παρά τη μεγάλη μείωση στις εκκρεμούσες φορολογίες που εντοπίζει στην έκθεσή της για το Τμήμα Φορολογίας η Ελεγκτική Υπηρεσία, διαπίστωσε επιπλέον ότι 139.078 φορολογίες φυσικών προσώπων αφορούσαν στα φορολογικά έτη 2014-2017, για τα οποία έχει ήδη παρέλθει η προθεσμία των έξι ετών, εντός της οποίας ο Έφορος δύναται να εκδώσει φορολογία ή πρόσθετο φόρο.

Αντίστοιχα, από το σύνολο των εκκρεμουσών φορολογιών πέρσι για τις εταιρείες, οι 6.070 φορολογίες αφορούν την περίοδο 2014- 2017, για τις οποίες επίσης παρήλθε η προθεσμία των έξι ετών που προνοεί η νομοθεσία για επιβολή ή προσθήκη φόρου.

Όπως εκτιμά η Ελεγκτική Υπηρεσία, πολλοί φορολογούμενοι, που ενδεχομένως έχουν φορολογητέα εισοδήματα και δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις φόρου εισοδήματος, δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω φορολογίες που εκκρεμούν.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, το Τμήμα Φορολογίας, στο πλαίσιο εκστρατείας εκκαθάρισης της καθυστερημένης εργασίας και επιβολής των εκκρεμουσών φορολογιών, κατά το 2024 έκδωσε 789.519 φορολογίες, σε σύγκριση με 943.413 φορολογίες κατά το 2023 και 905.967 το 2022.

Ωστόσο, η Υπηρεσία διαπιστώνει ότι για 12.254 φορολογίες που αφορούσαν τα φορολογικά έτη 2014-2016, οι οποίες ήδη εκδόθηκαν κατά το έτος 2023, και 11.428 φορολογίες που εκδόθηκαν κατά το 2024 για τα φορολογικά έτη 2014-2017, οι οποίες στην πλειονότητά τους αφορούσαν σε νομικά πρόσωπα, είχε ήδη παρέλθει η προθεσμία των έξι ετών που προνοεί η νομοθεσία για επιβολή φορολογίας σε πρόσθετα εισοδήματα, με αποτέλεσμα το κράτος να απωλέσει δημόσια έσοδα.

Βάσει των στοιχείων του Τμήματος, τα δύο προηγούμενα χρόνια το σύνολο των φορολογιών στην πλειοψηφία τους επιβλήθηκαν χωρίς οποιονδήποτε ουσιαστικό έλεγχο ή/και αναπροσαρμογή του φορολογητέου εισοδήματος.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναγνωρίζει την προσπάθεια που κατέβαλε το Τμήμα Φορολογίας για την εκκαθάριση της καθυστερημένης εργασίας μέσω και της επιβολής φορολογιών, ωστόσο υποδεικνύει πως εταιρείες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, όπως εταιρείες που σχετίζονται με την κατασκευαστική βιομηχανία, εταιρείες ανάπτυξης γης, αναπτυξιακές επιχειρήσεις, εταιρείες με σημαντικές ζημιές στο ιστορικό τους για συνεχή έτη, δεν μπορούν να παραμένουν χωρίς έλεγχο για σειρά ετών, εφόσον υπάρχει κίνδυνος απώλειας εσόδων του κράτους.

Καταλήγοντας, καλεί το αρμόδιο τμήμα να διενεργεί εγκαίρως την εξέταση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος, λαμβάνοντας υπόψη και την επικινδυνότητα των φορολογουμένων και να επιβάλλει φορολογίες εντός της προθεσμίας των έξι ετών, προκειμένου να έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποιήσεις και πρόσθετες φορολογίες, κατόπιν σχετικής διερεύνησης,, για διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.