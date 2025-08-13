Η μετακίνηση φιλάθλων μοιραία τίθεται πάλι στο επίκεντρο συζητήσεων ενόψει της έναρξης του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας.

Αυτό καταδεικνύει προχθεσινή επιστολή που απέστειλε ο βοηθός αρχηγός Αστυνομίας Ιωάννης Μαυρόχαννας, για λογαριασμό του αρχηγού της Δύναμης, Θεμιστού Αρναοούτη προς την ηγεσία της ΚΟΠ. Σ΄ αυτήν εκφράζεται η διαφωνία της ηγεσίας του αστυνομικού Σώματος με την προδιαγεγραμμένη απόφαση της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να μην συγκατανεύσει σε κάτι τέτοιο.

Συγκεκριμένα η ΚΟΠ είναι διατεθειμένη να εφαρμόσει την πρόνοια της προκήρυξής της σε ό,τι αφορά τους αγώνες υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, η φιλοξενούμενη ομάδα να μπορεί να έχει υποστήριξη μέχρι 800 οπαδών της στο εκτός έδρας παιχνίδι.

Στην επιστολή του ο κ. Μαυρόχαννας, ωστόσο, αν και δηλώνει πως η Αστυνομία θα σεβαστεί την απόφαση της ΚΟΠ, δεν παραλείπει να τονίσει δυο σημεία. Δηλώνει τη διαφωνία του αστυνομικού σώματος με ταυτό το μέτρο και δεν παραλείπει να επισημάνει πως η Αστυνομία θα εφαρμόσει τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας για τη βία στα γήπεδα. Ό,τι κι αν σημαίνει αυτό.

Ο «Φ» έθεσε τις πιο πάνω πληροφορίες στην εκπρόσωπο Τύπου του αστυνομικού σώματος, Κυριακή Λαμπριανίδου. Στην ουσία τις επιβεβαίωσε αρκούμενη στο ακόλουθο σχόλιο: «Εμείς ως Αστυνομίας δεν συμφωνούμε με τη διευθέτηση (σημ. αναφέρεται στην πρόθεση της ΚΟΠ). Μας βρίσκει αντίθετους, όμως, είναι σεβαστή. Εμείς θα αστυνομεύσουμε το πρωτάθλημα, όμως, θα ασκήσουμε τις εξουσίες που μας παρέχει ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος».

Τι σχολιάζουν στην ΚΟΠ

Ο «Φ» ζήτησε επίσημη τοποθέτηση από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ωστόσο, όπως μας αναφέρθηκε δεν υπάρχει πρόθεση για σχολιασμό του ζητήματος. Πληροφορίες της εφημερίδας μας αναφέρουν, ωστόσο, ότι κύκλοι εντός της Ομοσπονδίας θεωρούν πως από πλευράς τους το θέμα είχε ξεκαθαριστεί. Με αφορμή την επιστολή Μαυρόχαννα, σχολιάστηκε πως ήδη η Ομοσπονδία είχε ξεκαθαρίσει τη θέση της σε συνάντηση στα μέσα Ιουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα.

Σε σχετική ανακοίνωση της ΚΟΠ τότε αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Ιουλίου συνάντηση στο Αρχηγείο Αστυνομίας μεταξύ του κ. Θεμιστού Αρναούτη Αρχηγού Αστυνομίας και του κ. Χάρη Λοϊζίδη, Προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, σε εξαιρετικά φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα. (…) Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση και συναντίληψη για πλήρη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους και την ασφάλεια των φιλάθλων ενόψει της ποδοσφαιρικής περιόδου 2025–2026. Συζητήθηκαν, επίσης, ζητήματα που αφορούν στη μετακίνηση των οπαδών στα εκτός έδρας παιχνίδια, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος και η προστασία της δημόσιας τάξης. Τέλος, αποφασίστηκε η σύσταση κοινής Επιτροπής που θα συνεδριάζει μηνιαίως για να εξετάζει και να επιλύει αμέσως, αναδυόμενα ζητήματα».

Ενδεικτικές των προθέσεων της Ομοσπονδίας είναι ότι στη χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της δεν υπήρχε στην ατζέντα το ζήτημα μετακίνησης των οπαδών.

Η προκήρυξη και η νομοθεσία

Παραθέτουμε τι ακριβώς προνοεί η προκήρυξη της ΚΟΠ για το θέμα μετακίνησης οπαδών και τι ακριβώς προτίθεται να εφαρμόσει η Ομοσπονδία: «Οι ομάδες που οι μεταξύ τους αγώνες θεωρούνται υψηλού κινδύνου είναι: ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας, ΑΕΛ Λεμεσού, ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού, ΑΡΗΣ Λεμεσού, ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου, ΑΕΚ Λάρνακας και ΠΑΦΟΣ F.C. Για αυτούς τους αγώνες, η φιλοξενούμενη ομάδα θα μπορεί να μεταφέρει στο στάδιο μέχρι 800 φιλάθλους, εκτός εάν αυτός ο αριθμός είναι μεγαλύτερος του 10% της χωρητικότητας του σταδίου. Σε τέτοια περίπτωση θα εφαρμόζεται το 10%».

Όσο δεν για τη νομοθεσία (Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος του 2008 (48(I)/2008) στο σχετικό άρθρο και κάτω από τον υπότιτλο «Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης οπαδών», σημειώνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «73Δ.(1) Οποιαδήποτε ομοσπονδία η οποία διοργανώνει αθλητικό αγώνα ή πρωτάθλημα δύναται, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό Αστυνομίας, να απαγορεύει μετακίνηση των οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας, στους αγώνες που διεξάγονται μεταξύ της φιλοξενούσας και της φιλοξενούμενης ομάδας, όταν διαπιστώνει ότι οι οπαδοί των ομάδων αυτών επιδεικνύουν τέτοια συμπεριφορά ή υπάρχουν πληροφορίες ή εύλογη υποψία ότι ενδέχεται να επιδείξουν συμπεριφορά, που προκαλεί ή δυνατόν να προκαλέσει επεισόδια βίας εντός και ή εκτός αθλητικών χώρων ή να διασαλεύσουν τη δημόσια τάξη ή την ασφαλή διεξαγωγή των μεταξύ τους αθλητικών αγώνων: Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση επιβάλλεται για συγκεκριμένο αριθμό αγώνων που διεξάγονται μεταξύ των πιο πάνω ομάδων, ο οποίος μπορεί να αυξηθεί όταν αυτό κριθεί αναγκαίο».

Διαφωνία συντεχνίας «Ισότητα» με τις μετακινήσεις οπαδών

«Από το 2022 μέχρι το 2024, καταγράφηκαν 116 συλλήψεις για βία στα γήπεδα»

Ο προβληματισμός των μελών της Αστυνομίας Κύπρου για τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια της νέας αγωνιστικής σεζόν, είναι δεδομένος. Ο επικεφαλής του κλάδου αστυνομικού σώματος της συντεχνίας «Ισότητα», Νίκος Λοϊζίδης, σε επιστολή την περασμένη Παρασκευή (8/8) προς τον αρχηγό Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη, επισημαίνει κινδύνους για τους αστυνομικούς της πρώτης γραμμής, αναφέροντας πως εκκρεμεί η ψήφιση νομοθετημάτων για πρόληψη και καταστολής της βίας.

Παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή στην οποία καταγράφεται η επιχειρηματολογία του Νίκου Λοϊζίδη, αλλά και στατιστικά δεδομένα:

«Σύμφωνα με τα στοιχεία συλλήψεων στην Κυπριακή Δημοκρατία από το 2022 μέχρι το 2024, καταγράφηκαν 116 συλλήψεις για βία στα γήπεδα, 105 διατάγματα αποκλεισμού και 50 αγώνες κρίθηκαν ως υψηλής επικινδυνότητας. Στο θεωρητικά πιο ασφαλές πρωτάθλημα της Ευρώπης (Premier League) έγιναν 4,3 συλλήψεις ανά 100.000 φιλάθλους και εξασφαλίστηκαν 682 διατάγματα αποκλεισμού. Τα κενά μας σε Νομοθεσίες και συντονισμό με τις Ομοσπονδίες είναι ανεφάρμοστα. Δηλαδή ο μόνος εκσυγχρονισμός στην Κύπρο είναι η κάρτα Φιλάθλου, που θα γίνει από τη φετινή σεζόν 2025–2026, για την οποία δεν αποδεχόμαστε «εκπτώσεις».

Εκκρεμούν ακόμα:

>> Οι τροποποιήσεις του Νόμου Βίας σε Αθλητικούς Χώρους που δεν έχουν ψηφιστεί ακόμη από τη Βουλή.

>> Το νομοσχέδιο για τους Συνδέσμους Φιλάθλων βρίσκεται σε στάδιο δημόσιας διαβούλευσης και εκκρεμεί η ψήφισή του.

>> Ενώ παράλληλα πολλά γήπεδα μένουν χωρίς την κτιριακή συμμόρφωση με τις Ομοσπονδίες και τα Σωματεία, προκειμένου να διεξάγονται αγώνες με ασφάλεια.

Είναι σαφής η πεποίθηση των Αστυνομικών της Α’ Γραμμής ότι χωρίς νομικά εργαλεία και τις κτιριακές εγκαταστάσεις, οι μετακινήσεις οποιασδήποτε φιλοξενούμενης ομάδας θα προκαλέσουν σοβαρά επεισόδια και βία στα γήπεδα, με συνέπεια και κίνδυνο θανάσιμων ή σοβαρών τραυματισμών πολιτών. Τα πιο πάνω δεν αφορούν την επιχειρησιακή ικανότητα της Αστυνομίας να επιβάλει τον Νόμο και να διασφαλίσει τη Δημόσια Τάξη. Η επιβολή του Νόμου γίνεται προληπτικά μέσω νομοθεσιών και όχι πάντα με την ανάληψη ρίσκου στο πεδίο. Παρόλα αυτά, η προκήρυξη του πρωταθλήματος 2025–2026 από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προβλέπει μετακινήσεις φιλοξενούμενης ομάδας.

Το άρθρο 73Β του σχετικού Νόμου Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (2008) σας παρέχει την εξουσία μαζί με τον Πρόεδρο της οποιασδήποτε Ομοσπονδίας να απαγορεύσετε την μετακίνηση των φιλοξενούμενων ομάδων. Οι επιχειρησιακοί μας εισηγούνται της Α’ Γραμμής και του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της Συντεχνίας τους, τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε περίπτωση που επιτραπούν οι μετακινήσεις οποιασδήποτε φιλοξενούμενης ομάδας σε όλους τους αγώνες Α’ και Β’ κατηγορίας ποδοσφαίρου αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο ομαδικό άθλημα».