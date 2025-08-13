Για τις 10 Σεπτεμβρίου επεφύλαξε την απόφασή του το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας σε σχέση με τις ποινές για πέντε κατηγορούμενους στην υπόθεση φόνου στις Κεντρικές Φυλακές του Τουρκοκύπριου Τανσού Τσιντάν.

Κατά την σημερινή δικάσιμο, το Δικαστήριο άκουσε τις αγορεύσεις των συνήγορων υπεράσπισης για μετριασμό ποινής των πελατών τους. Αναφέρθηκαν στις προσωπικές και οικογενειακές τους συνθήκες, μεταξύ άλλων.

Ο Ηλίας Στεφάνου, συνήγορος των δύο δεσμοφυλάκων οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία από παράλειψη, αναφέρθηκε στις προσωπικές περιστάσεις στων δύο κατηγορουμένων και στο λευκό ποινικό τους μητρώο.

Αναφερόμενος στην νομολογία της υπόθεσης Μαρί, ο κ. Στεφάνου έκανε αναφορά στην αντιστοιχία μεταξύ ηθικής υπαιτιότητας και του αποτελέσματος, σημειώνοντας ότι δεν είναι ένα αδίκημα που τελέστηκε με πρόθεση, ή απερισκεψία.

Σημείωσε ακόμη, ότι, όντες δεσμοφύλακες θα επιστρέψουν ως κρατούμενοι στις Κεντρικές Φυλακές «με εμφανείς τους κίνδυνους και τις δυσμενείς συνέπειες».

Αναφέρθηκε ακόμη, στην δυσλειτουργία του όλου συστήματος και στο πως λειτουργούσαν οι φυλακές.

Επικαλέστηκε παραβίαση της αρχής ισότητας, με βάση, μεταξύ άλλων, ότι προκύπτει μαρτυρία για παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος και από άλλους δεσμοφύλακες τόσο πριν όσο και μετά την βάρδια των κατηγορουμένων 5, 6 και 7 (των τριών δεσμοφυλάκων), και έθεσε το ερώτημα τι έγιναν οι άλλοι δεσμοφύλακες οι οποίοι διερευνήθηκαν αρχικά αλλά αποφασίστηκε μετά η μη δίωξή τους.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ακόμη ότι, παρόλη την ύπαρξη μαρτυρίας ότι οι κατηγορούμενοι 2 και 3 ήταν συνεργοί εκ προμελέτης και παρόντες όταν ασκήθηκε βία από τον 1ο κατηγορούμενο, εκτελούσαν ρόλο τσιλιαδόρου, και επέβλεπαν το θύμα όταν έλειπε ο πρώτος κατηγορούμενος, τελικά τους επιβλήθηκε ποινή τριών ετών, ενώ, οι δεσμοφύλακες, με παραμέληση καθήκοντος αντιμετωπίζουν ανθρωποκτονία, σε άλλο πλαίσιο. Σημείωσε ότι αυτό δημιουργεί αίσθημα ανισότητας.

Σε σχέση με το ύψος της ποινής, ο κ. Στεφάνου εξέφρασε την θέση ότι, με δεδομένο τη μαρτυρία ενώπιον του Δικαστηρίου δεν μπορεί να υπάρχει άλλη ως βάση από την αντίληψη του αυτοτραυματισμού του θύματος, αυτή την οποία ανέφεραν όταν επισκέφθηκαν οι κατηγορούμενοι 5 και 6 έξω από το κελί. Καταλήγουμε να έχουν ευθύνη οι δεσμοφύλακες οι οποίοι στον ενδιάμεσο χρόνο δεν αντιλήφθηκαν ή τους παρέσυραν ότι επρόκειτο για αυτοτραυματισμό, είπε.

Εισηγήθηκε ότι η ποινή τους δεν μπορεί να είναι πιο μεγάλη από την ποινή που επιβλήθηκε σε αυτούς που συνεργούσαν, με μέγιστη ποινή τα 4 χρόνια.

Η κ. Μούζουρου, συνήγορος υπεράσπισης του τρίτου δεσμοφύλακα (κατηγορούμενος 7) ο οποίος καταδικάστηκε για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης (Άρθρο 210 του Ποινικού Κώδικα), αφού, ως ο υπεύθυνος της βάρδιας τη συγκεκριμένη ημέρα και στη συγκεκριμένη πτέρυγα των Φυλακών, απέτυχε να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο, κάλεσε το Δικαστήριο, σε περίπτωση επιβολής ποινής, όπως επιβληθεί με αναστολή, και να ληφθεί υπόψη ότι ο κατηγορούμενος φρουρούσε επί σειρά ετών κρατουμένους και είναι δυσανάλογο σε σχέση με αυτά που του καταλογίζονται να γίνει ένας από αυτούς.

Ζήτησε από το Δικαστήριο επίσης, να λάβει υπόψη για μετριασμό, ότι, παρόλο που δεν ενέπιπτε στα καθήκοντά του να εκτελεί βάρδια σε 2 πτέρυγες παράλληλα, λόγω της ευσυνειδησίας του, έθεσε εαυτόν προς εξυπηρέτηση των Κεντρικών Φυλακών με περισσότερα καθήκοντα από αυτά που του αναλογούσαν.

Κάλεσε ακόμη το Δικαστήριο να λάβει υπόψιν του ότι ο κατηγορούμενος ήδη υπέστη τις δυσμενείς συνέπειες μιας κράτησης για χρονικό διάστημα ενός μήνα, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί το Δικαστήριο να παραγνωρίσει την ιδιότητα του, τα 31 έτη υπηρεσίας και προσφοράς και τον στιγματισμό που υπέστη λόγω της συγκεκριμένης υπόθεσης και την κράτησή του.

Η κ. Πιερούδη δικηγόρος του κατηγορουμένου 1, ο οποίος καταδικάστηκε για φόνο εκ προμελέτης, αναφέρθηκε στις προσωπικές συνθήκες του πελάτη της, στο γεγονός ότι είναι πατέρας ενός ανήλικου παιδιού, και στην βεβαρημένη κατάσταση υγείας της μητέρας του.

Η κ. Οικονόμου, δικηγόρος του κατηγορούμενου 4, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κατοχή και προμήθεια ναρκωτικών ουσιών, αναφέρθηκε στην Αρχή Αναλογικότητας και ζήτησε επιβολή συντρέχουσας ποινής.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι 1 και 4 εκτίουν ποινές για καταδίκες σε άλλες υποθέσεις. Ερωτηθείσα από το Δικαστήριο, η εκπρόσωπος της Νομική Υπηρεσίας, Χάρις Καραολίδου, ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος 1 απολύεται τον Φεβρουάριο του 2026, και κατηγορούμενος 4, τον Νοέμβριο του 2029.

Η δικηγόρος του είπε ότι ο κατηγορούμενος 1 της ανέφερε ότι σύμφωνα με ενημέρωση που είχε ο ίδιος από τις Κεντρικές Φυλακές, απολύεται τον Σεπτέμβριο 2025.

Σε σχέση με την πειθαρχική δίωξη άλλων δεσμοφυλάκων, η κ. Καραολίδου ανέφερε ότι η πειθαρχική ολοκληρώθηκε εναντίον 11 δεσμοφυλάκων. Ο λόγος ο οποίος δεν έχει μέχρι σήμερα καταχωρηθεί ήταν οι οδηγίες που δόθηκαν από την Νομική Υπηρεσία με απώτερο σκοπό τον μη επηρεασμό της ποινικής διαδικασίας η οποία ήδη εκκρεμούσε από τον Νοέμβριο του 2022, είπε, σημειώνοντας ότι έχουν δρομολογηθεί κανονικά οι πειθαρχικές διώξεις εναντίον των 11 δεσμοφυλάκων.

Το Δικαστήριο επεφύλαξε την ανακοίνωση της απόφασης για τις ποινές για τις 10 Σεπτεμβρίου, στις 09.00 και διέταξε όπως παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι τότε οι τρεις δεσμοφύλακες.

