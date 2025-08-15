Ακόμη να δοθεί στον 68χρονο εκ των 5 Ε/κ συλληφθέντων στα κατεχόμενα, που πάσχει από υπνική άπνοια, το ειδικό μηχάνημα που χρειάζεται για να κοιμάται τις νύχτες, σύμφωνα με την ηλεκτρονική εφημερίδα Οζγκιούρ, παρά το γεγονός ότι το θέμα έχει εγερθεί επανειλημμένα στο «δικαστήριο», με το τ/κ ΜΜΕ να διερωτάται εάν αυτό καταπατεί τ’ ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο δικηγόρος Ογούρ Τσιουλχάογλου κατά την διάρκεια της χθεσινής διαδικασίας στο «στρατιωτικό δικαστήριο» ανέφερε ότι το σχετικό αίτημα για την παροχή του μηχανήματος ώστε να κοιμάται χωρίς να σταματά η αναπνοή του 68χρονου, έχει υποβληθεί στο «υπουργείο εσωτερικών», αλλά απάντηση δεν έχουν πάρει.

Η εφημερίδα γράφει ότι το αίτημα για το μηχάνημα υποβλήθηκε από την αρχή της κράτησης των 5 στην «αστυνομική διεύθυνση» Τρικώμου. Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι 5 “συνελήφθησαν” στις 19 Ιουλίου.