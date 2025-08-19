Με διακρίσεις και μετάλλια επέστρεψαν τα μέλη της κυπριακής αποστολής από τον Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό International Mathematics Competition (VIMC 2025) που πραγματοποιήθηκε στο Βιετνάμ.
Συγκεκριμένα η κυπριακή αποστολή κατέκτησε 1 αργυρό και 2 χάλκινα μετάλλια, 3 επαίνους στον ατομικό διαγωνισμό και 1 αργυρό μετάλλιο στον ομαδικό διαγωνισμό.
Ατομικός Διαγωνισμός:
Keystage III (Γυμνάσιο)
Πέτρος Βουρμάς – Αργυρό
Αντρέας Αριστοδήμου – Χάλκινο
Αλέξης Τσαγγάρης – Έπαινος
Σώτηρης Κλεάνθους – Έπαινος
Keystage II (Δημοτικό)
Sofia Chudnovska – Χάλκινο
Κωνσταντίνος Νικόλας Λιουδάκης – Έπαινος
Συμμετείχαν, επίσης, οι Μιχαήλ Φάνης Γαβριήλ και Αντρέας Νικολάου, οι οποίοι παρόλο που δεν διακρίθηκαν συγκέντρωσαν πολύ καλή βαθμολογία.
Ομαδικός Διαγωνισμός:
Η ομάδα του Keystage III κατέκτησε αργυρό μετάλλιο, ξεπερνώντας στον όμιλο μας χώρες με μεγάλη παράδοση στον θεσμό όπως το Βιετνάμ, η Βουλγαρία, η Ταϊλάνδη και η Ινδονησία.
Επικεφαλής της αποστολής ήταν τα μέλη του Συμβουλίου της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ήταν οι Στέλιος Κουζάρης, Κυριάκος Ματθαίου και Αναστασία Ηρακλέους.