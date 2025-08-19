Με διακρίσεις και μετάλλια επέστρεψαν τα μέλη της κυπριακής αποστολής από τον Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό International Mathematics Competition (VIMC 2025) που πραγματοποιήθηκε στο Βιετνάμ.

Συγκεκριμένα η κυπριακή αποστολή κατέκτησε 1 αργυρό και 2 χάλκινα μετάλλια, 3 επαίνους στον ατομικό διαγωνισμό και 1 αργυρό μετάλλιο στον ομαδικό διαγωνισμό.

Ατομικός Διαγωνισμός:

Keystage III (Γυμνάσιο)

Πέτρος Βουρμάς – Αργυρό

Αντρέας Αριστοδήμου – Χάλκινο

Αλέξης Τσαγγάρης – Έπαινος

Σώτηρης Κλεάνθους – Έπαινος

Keystage II (Δημοτικό)

Sofia Chudnovska – Χάλκινο

Κωνσταντίνος Νικόλας Λιουδάκης – Έπαινος

Συμμετείχαν, επίσης, οι Μιχαήλ Φάνης Γαβριήλ και Αντρέας Νικολάου, οι οποίοι παρόλο που δεν διακρίθηκαν συγκέντρωσαν πολύ καλή βαθμολογία.

Ομαδικός Διαγωνισμός:

Η ομάδα του Keystage III κατέκτησε αργυρό μετάλλιο, ξεπερνώντας στον όμιλο μας χώρες με μεγάλη παράδοση στον θεσμό όπως το Βιετνάμ, η Βουλγαρία, η Ταϊλάνδη και η Ινδονησία.

Επικεφαλής της αποστολής ήταν τα μέλη του Συμβουλίου της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ήταν οι Στέλιος Κουζάρης, Κυριάκος Ματθαίου και Αναστασία Ηρακλέους.