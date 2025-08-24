Σκηνές που παραπέμπουν σε ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λεμεσό.

Υπήρξε καταδίωξη οχήματος από την Αστυνομία, κίνδυνος τραυματισμού αστυνομικών και πυροβολισμοί από μέλος της Αστυνομίας προς το αυτοκίνητο.

Το περιστατικό ξεκίνησε από την οδό Κεραμοποιείου στη Λεμεσό. Περιπολικό της Αστυνομίας εντόπισε όχημα να κινείται εκεί ύποπτα, με τα φώτα σβηστά και χαμηλή ταχύτητα. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία πρόσωπα.

Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ασκήσουν έλεγχο κάνοντας σήμα στον οδηγό να σταματήσει, αυτός ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξή του.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στο επεισόδιο ο οδηγός πέρασε με κόκκινο από δυο φώτα τροχαίας στη λεωφόρο Γλάδστωνος, εκεί όπου συμβάλλεται με τις οδούς Αγίας Φυλάξεως και Ανεξαρτησίας, αντίστοιχα.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν το αυτοκίνητο κατέληξε σε αδιέξοδο και ακινητοποιήθηκε. Τα δυο μέλη της Αστυνομίας προσπάθησαν να προσεγγίζουν πεζοί το όχημα, αλλά ο οδηγός του ανέπτυξε ταχύτητα και κατευθύνθηκε απειλητικά προς το μέρος τους. Ο ένας εκ των αστυνομικών ανέσυρε το υπηρεσιακό του πιστόλι και πυροβόλησε δυο φορές στο πίσω αριστερό ελαστικό.

Παρ΄ όλα αυτά ο οδηγός του αυτοκινήτου κατάφερε να διαφύγει και να κατευθυνθεί προς άγνωστη κατεύθυνση. Το αυτοκίνητο είχε ως εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη πρόσωπο από την ελεύθερη Αμμόχωστο, ενώ είναι διαγραμμένο. Την υπόθεση εξετάζουν το ΤΑΕ και η Τροχαία Λεμεσού.