Θολό το τοπίο και φέτος για την ακριβή ημερομηνία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για την πρόσβαση των Κύπριων υποψηφίων στα πανεπιστήμια της Ελλάδας.

Για ακόμη μια χρονιά, το υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας δεν έχει δώσει επίσημη ημερομηνία για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, κάτι που καθεχρονικά γίνεται συνήθως στο τέλος Αυγούστου.

Πληροφορίες του «Φ» από το υπουργείο Παιδείας της Κύπρου αναφέρουν πως η αίσθηση που υπάρχει είναι πως είτε αύριο, είτε την Πέμπτη είναι πολύ πιθανόν να ανακοινωθούν. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του υπουργείου της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου και υπενθυμίζεται ότι η κατηγορία, στην οποία περιλαμβάνονται και οι Κύπριοι υποψήφιοι για τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι αυτή των αλλογενών – αλλοδαπών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες μέρες επικρατεί μεγάλη αγωνία ανάμεσα στους υποψήφιους που επιθυμούν εξασφάλιση θέσης στην Ελλάδα αλλά και στις οικογένειές τους καθώς θα πρέπει μόλις ανακοινωθούν τα… αργοπορημένα αποτελέσματα, να εκδώσουν εισιτήρια για να ταξιδέψουν στα διάφορα σπουδαστικά κέντρα για την εξεύρεση διαμερισμάτων και άλλων χώρων διαμονής.

Πάντως, το ζήτημα της ανάγκης για έγκαιρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που αφορούν στους Κύπριους υποψήφιους έχει τεθεί στην Ελλάδα κατά κόρον από σχεδόν όλους τους υπουργούς Παιδείας της Κύπρου τα τελευταία χρόνια, με στόχο να υπάρχει καλύτερος και πιο έγκαιρος προγραμματισμός από τους φοιτητές και τις οικογένειες τους.

Υπενθυμίζεται ότι αίτηση για διεκδίκηση θέσεων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας έχουν υποβάλει φέτος περίπου 3.000 υποψήφιοι.

