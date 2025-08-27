Συνολικά 5.037 ζευγάρια έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με βάση τον περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμο του 2015. Από τα 5.037 ζευγάρια, τα 415 που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης αφορούν ομόφυλα ζευγάρια.

Τα πιο πάνω στοιχεία παρέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή κ. Σταύρου Παπαδούρη.

Συγκεκριμένα, στην απάντηση του υπουργού αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Αναφέρομαι στο πιο πάνω ερώτημα και σας ενημερώνω ότι από την εφαρμογή του περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμου του 2015 και με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μέχρι και το τέλος του 2024, έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης συνολικά 5.037 ζευγάρια. Από αυτά, 415 αφορούν ομόφυλα ζευγάρια.»

Ο κ. Παπαδούρης υπέβαλε την ερώτηση λόγω της δημόσιας συζήτησης που διεξήγετο ενόψει της τότε προωθούμενης τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας.

Ο βουλευτής των Οικολόγων (και σήμερα πρόεδρος του κινήματος) είχε ζητήσει να ενημερωθεί σχετικά με τα εξής:

-Πόσα ζευγάρια έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με βάση τον περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμο του 2015 από την εφαρμογή του νόμου μέχρι σήμερα;

-Πόσα από αυτά αφορούν ετερόφυλα και πόσα ομόφυλα ζευγάρια;»

Αξίζει να σημειωθεί, πως η ερώτηση του κ. Παπαδούρη είχε υποβληθεί στις 19 Οκτωβρίου 2023 και απαντήθηκε στις 18 Αυγούστου τρέχοντος έτους.