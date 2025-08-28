Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοίνωσε ότι τα μαθήματα στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) για τη σχολική χρονιά 2025-2026 θα ξεκινήσουν την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025. Όπως διευκρινίστηκε, οι γονείς, κηδεμόνες και ενήλικοι μαθητές θα ενημερωθούν επιπρόσθετα και τηλεφωνικά για την ακριβή ημερομηνία έναρξης.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές εγγραφές σε υφιστάμενα τμήματα από την 1η έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2025, μεταξύ 14:00 και 20:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Κ.Ι.Ε. της επαρχίας τους για πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις. Στην ιστοσελίδα των Κ.Ι.Ε. (https://www.moec.gov.cy/kie) διατίθεται ο πλήρης κατάλογος επικοινωνίας όλων των ινστιτούτων παγκύπρια.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με συγκεκριμένο Κ.Ι.Ε., οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα Επαρχιακά Συντονιστικά Κέντρα, στα εξής τηλέφωνα:

Λευκωσία: 22305029 (Κ.Ι.Ε. Στροβόλου)

Λεμεσός: 25305245 (Κ.Ι.Ε. Λεμεσού)

Λάρνακα: 24304164 (Κ.Ι.Ε. Λάρνακας)

Αμμόχωστος: 23820978 (Κ.Ι.Ε. Παραλιμνίου)

Πάφος: 26306284 (Κ.Ι.Ε. Πάφου)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα μαθήματα και τα επίπεδα σπουδών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Κ.Ι.Ε.