Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει κατά Επαρχία τα Εξεταστικά Κέντρα που θα λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2026.

Λευκωσία

1 Παγκύπριο Γυμνάσιο 2 Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ Δασουπόλεως 3 Λύκειο Παλουριώτισσας 4 Λύκειο Ακροπόλεως 5 Λύκειο Σολέας 6 Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου 7 Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα Στροβόλου 8 Λύκειο Κύκκου Α΄ 9 Λύκειο Κύκκου Β΄ 10 Περιφερειακό Λύκειο Παλιομετόχου, Μ. Κουτσόφτα – Α. Παναγίδη 11 Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας 12 Λύκειο Αρχαγγέλου “Απόστολος Μάρκος” 13 Λύκειο Ιδαλίου 14 Λύκειο Λατσιών 15 Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας 16 Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας 17 Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας 18 Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο/Ολυμπιακό Κολυμβητήριο 19 Πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φλωράκης

Αμμόχωστος

1 Λύκειο Παραλιμνίου 2 Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα 3 Γυμνάσιο-Λύκειο «Ειρήνης και Ελευθερίας» Δερύνειας-Σωτήρας 4 Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Παραλιμνίου 5 Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου

Λάρνακα

1 Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας 2 Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων 3 Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας 4 Λύκειο Μακαρίου Γ΄Λάρνακας 5 Λύκειο Αραδίππου «Τάσος Μητσόπουλος» 6 Λύκειο Βεργίνας 7 Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών 8 Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας 9 Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Λαζάρου Λάρνακας

Λεμεσός

1 Εμπορική Σχολή Μιτσή Λεμύθου 2 Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού 3 Σχολή Ομόδους, Γυμνάσιο, Λύκειο, Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση 4 Λανίτειο Λύκειο 5 Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 6 Λύκειο Αγίου Ιωάννη 7 Λύκειο Αγίου Νικολάου 8 Λύκειο Πολεμιδιών 9 Λύκειο Αγίου Αντωνίου 10 Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα Κάτω Πολεμιδιών 11 Λύκειο Λινόπετρας 12 Λύκειο Αγίας Φυλάξεως 13 Περιφερειακό Λύκειο Απ. Λουκά Κολοσσίου 14 Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού 15 Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

Πάφος