Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει κατά Επαρχία τα Εξεταστικά Κέντρα που θα λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2026.

Λευκωσία

1Παγκύπριο Γυμνάσιο
2Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ Δασουπόλεως
3Λύκειο Παλουριώτισσας
4Λύκειο Ακροπόλεως
5Λύκειο Σολέας
6Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου
7Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα Στροβόλου
8Λύκειο Κύκκου Α΄
9Λύκειο Κύκκου Β΄
10Περιφερειακό Λύκειο Παλιομετόχου, Μ. Κουτσόφτα – Α. Παναγίδη
11Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας
12Λύκειο Αρχαγγέλου “Απόστολος Μάρκος”
13Λύκειο Ιδαλίου
14Λύκειο Λατσιών
15Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας
16Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας
17Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας
18Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο/Ολυμπιακό Κολυμβητήριο
19Πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φλωράκης

Αμμόχωστος

1Λύκειο Παραλιμνίου
2Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα
3Γυμνάσιο-Λύκειο «Ειρήνης και Ελευθερίας» Δερύνειας-Σωτήρας
4Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Παραλιμνίου
5Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου

Λάρνακα

1Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας
2Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
3Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας
4Λύκειο Μακαρίου Γ΄Λάρνακας
5Λύκειο Αραδίππου «Τάσος Μητσόπουλος»
6Λύκειο Βεργίνας
7Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών
8Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας
9Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Λαζάρου Λάρνακας

Λεμεσός

1Εμπορική Σχολή Μιτσή Λεμύθου
2Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού
3Σχολή Ομόδους, Γυμνάσιο, Λύκειο, Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση
4Λανίτειο Λύκειο
5Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
6Λύκειο Αγίου Ιωάννη
7Λύκειο Αγίου Νικολάου
8Λύκειο Πολεμιδιών
9Λύκειο Αγίου Αντωνίου
10Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα Κάτω Πολεμιδιών
11Λύκειο Λινόπετρας
12Λύκειο Αγίας Φυλάξεως
13Περιφερειακό Λύκειο Απ. Λουκά Κολοσσίου
14Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού
15Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

Πάφος

1Γυμνάσιο Πολεμίου
2Γυμνάσιο Κάτω Πύργου
3Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου
4Λύκειο Αγίου Νεοφύτου
5Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη Γεροσκήπου
6Λύκειο Κύκκου Πάφου
7Λύκειο και Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Έμπας
8Λύκειο και Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πόλης Χρυσοχούς
9Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου