Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει κατά Επαρχία τα Εξεταστικά Κέντρα που θα λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2026.
Λευκωσία
|1
|Παγκύπριο Γυμνάσιο
|2
|Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ Δασουπόλεως
|3
|Λύκειο Παλουριώτισσας
|4
|Λύκειο Ακροπόλεως
|5
|Λύκειο Σολέας
|6
|Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου
|7
|Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα Στροβόλου
|8
|Λύκειο Κύκκου Α΄
|9
|Λύκειο Κύκκου Β΄
|10
|Περιφερειακό Λύκειο Παλιομετόχου, Μ. Κουτσόφτα – Α. Παναγίδη
|11
|Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας
|12
|Λύκειο Αρχαγγέλου “Απόστολος Μάρκος”
|13
|Λύκειο Ιδαλίου
|14
|Λύκειο Λατσιών
|15
|Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας
|16
|Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας
|17
|Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας
|18
|Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο/Ολυμπιακό Κολυμβητήριο
|19
|Πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φλωράκης
Αμμόχωστος
|1
|Λύκειο Παραλιμνίου
|2
|Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα
|3
|Γυμνάσιο-Λύκειο «Ειρήνης και Ελευθερίας» Δερύνειας-Σωτήρας
|4
|Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Παραλιμνίου
|5
|Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου
Λάρνακα
|1
|Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας
|2
|Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
|3
|Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας
|4
|Λύκειο Μακαρίου Γ΄Λάρνακας
|5
|Λύκειο Αραδίππου «Τάσος Μητσόπουλος»
|6
|Λύκειο Βεργίνας
|7
|Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών
|8
|Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας
|9
|Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Λαζάρου Λάρνακας
Λεμεσός
|1
|Εμπορική Σχολή Μιτσή Λεμύθου
|2
|Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού
|3
|Σχολή Ομόδους, Γυμνάσιο, Λύκειο, Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση
|4
|Λανίτειο Λύκειο
|5
|Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
|6
|Λύκειο Αγίου Ιωάννη
|7
|Λύκειο Αγίου Νικολάου
|8
|Λύκειο Πολεμιδιών
|9
|Λύκειο Αγίου Αντωνίου
|10
|Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα Κάτω Πολεμιδιών
|11
|Λύκειο Λινόπετρας
|12
|Λύκειο Αγίας Φυλάξεως
|13
|Περιφερειακό Λύκειο Απ. Λουκά Κολοσσίου
|14
|Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού
|15
|Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού
Πάφος
|1
|Γυμνάσιο Πολεμίου
|2
|Γυμνάσιο Κάτω Πύργου
|3
|Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου
|4
|Λύκειο Αγίου Νεοφύτου
|5
|Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη Γεροσκήπου
|6
|Λύκειο Κύκκου Πάφου
|7
|Λύκειο και Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Έμπας
|8
|Λύκειο και Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πόλης Χρυσοχούς
|9
|Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου