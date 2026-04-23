Η Ολομέλεια της Βουλής προχώρησε σε αλλαγές στους τέσσερις από τους πέντε αναπεμφθέντες νόμους για τις εκποιήσεις και το πλαίσιο αφερεγγυότητας, έτσι ώστε να υπογραφούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στην πλειοψηφία των νομοθετικών ρυθμίσεων, οι αλλαγές που έγιναν βασίστηκαν στις εισηγήσεις της Προεδρίας που προτείνονταν στις αναπομπές. Αναλυτικά, έγιναν αποδεκτές ομόφωνα οι αναπομπές των τριών νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν τα προσωπικά σχέδια αποπληρωμής που εμπίπτουν στο πλαίσιο αφερεγγυότητας και για τα δάνεια. Συγκεκριμένα, έγιναν μικρές αλλαγές στο νόμο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών). Η ρύθμιση προβλέπει την άρση της ετεροβαρούς θέσης που αποδίδεται στους πιστωτές.

Επίσης, η δεύτερη ρύθμιση αφορά την πρόταση του ΕΛΑΜ, με την οποία απαγορεύεται στους πιστωτές να απαιτούν πρόσθετες εξασφαλίσεις από τους δανειολήπτες, όταν το ποσό του δανείου υπερκαλύπτεται από την υποθήκη.

Αναλυτικά, με τη νομοθεσία περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου, απαγορεύεται στις τράπεζες να επιβάλλουν επιπλέον τόκους σε περίπτωση κατά την οποία το οφειλόμενο ποσό πιστωτικής διευκόλυνσης, περιλαμβανομένων των τόκων, ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού χρέους. Κατά την αναπομπή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε υποδείξει πως με τη ρύθμιση εισάγεται έμμεση αναδρομικότητα, κατά τρόπο που παραβιάζει το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως, αφού αναδρομικά επηρεάζει ήδη κεκτημένα δικαιώματα των συμβαλλομένων, τα οποία συμφωνήθηκαν στη σύμβαση.

Κατά τη συζήτηση σήμερα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η Βαλεντίνα Γεωργιάδου σημείωσε πως μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ η πρόταση, καθώς στο παρελθόν είχε διαφοροποιηθεί η ρύθμιση των δανειακών συμβάσεων δια νόμου. Από την άλλη, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε πως η ρύθμιση δεν μπορεί να εφαρμοστεί αναδρομικά, αλλά να ισχύσει για νέες δανειακές συμβάσεις. Συνεπώς, οι αλλαγές που έγιναν θα αφορούν το οφειλόμενο ποσό της πιστωτικής διευκόλυνσης, ανεξαρτήτως του πότε συνάφθηκαν τα δάνεια.

Επίσης, έγινε μερικώς αποδεκτή η πρόταση του ΔΗΚΟ, η οποία προηγουμένως τροποποιήθηκε. Με την πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ, δίνεται η εξουσία σε κάθε δικαστή Επαρχιακού Δικαστηρίου, ο οποίος έχει αρμοδιότητα να εκδικάζει διαφορές μεταξύ εγγυητή και παρόχου εξασφάλισης και πιστωτή σε σχέση με ζητήματα για τη σύμβαση, να αποφασίζει τον παραμερισμό ειδοποίησης εκποίησης (τύπου ΙΑ). Με τις αλλαγές, θα λειτουργεί νέα και ανεξάρτητη διαδικασία, παράλληλα με αυτή που εφαρμόζεται στο νόμο των εκποιήσεων. Δηλαδή, θα προστεθεί ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια των δανειολήπτων.

Την ίδια ώρα, απορρίφθηκε η αναπομπή της πρότασης του ΑΚΕΛ και των Οικολόγων που προβλέπει πρόσβαση στη δικαιοσύνη για καταχρηστικές ρήτρες και για το ύψος του δανείου.