Λίγο πριν την διάλυση της Βουλής ο Αβέρωφ Νεοφύτου έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας για τον ίδιο, τονίζοντας ότι αποχωρεί από τα βουλευτικά έδρανα, όχι όμως από τη δημόσια ζωή.

«Η πολιτική είναι, και πρέπει να παραμείνει, πράξη ευθύνης. Και η ευθύνη δεν λήγει με μια θητεία», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα X.

Ο βουλευτής και τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, υπογράμμισε ακόμα ότι «το μέλλον της Κύπρου δεν θα το καθορίσουν ούτε οι πιο δυνατές φωνές, ούτε οι πιο εύκολες απαντήσεις. Θα το καθορίσει η ικανότητά μας να συνεννοηθούμε, να σχεδιάσουμε και να δράσουμε. Με τόλμη. Με ρεαλισμό. Με πίστη στον τόπο μας και στους ανθρώπους του».

