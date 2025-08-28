Με την ανώτατη ποινή που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας, αυτή της δια βίου φυλάκισης, καταδικάστηκε σήμερα Πέμπτη (28/8) ο 51χρονος κατηγορούμενος Στέλιος Αντωνίου. Συγκεκριμένα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού, με ομόφωνη απόφασή του επέβαλε στον κατηγορούμενο δύο διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθειρξης. Σε ομόφωνη απόφασή του που ξεπερνά τις 200 σελίδες, τον έκρινε (28/8) ένοχο, πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας, στις δύο μοναδικές κατηγορίες φόνου εκ προμελέτης σε σχέση με το διπλό φονικό που διαπράχθηκε στις 29 Ιουνίου 2023 στον Ύψωνα.

Ακολούθως, το Κακουργιοδικείο αποφάνθηκε ότι για τον δεύτερο κατηγορούμενο, Ανδρέα Κωνσταντίνου, δεν στοιχειοθετήθηκε το αδίκημα του διπλού φόνου εκ προμελέτης και ως εκ τούτου τον έκρινε ένοχο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας και των δύο θυμάτων.

Νωρίτερα, η συνήγορος υπεράσπισης του Στέλιου Αντωνίου ζήτησε χρόνο για αγόρευση ως προς το εάν η ποινή θα είναι διαδοχική ή συντρέχουσα, ζήτημα που, όπως είπε, επηρεάζει τον χρόνο που απαιτείται για αποφυλάκιση υπό όρους (parole). Το Κακουργιοδικείο έδωσε τον απαιτούμενο χρόνο πριν από την επιβολή της ποινής. Αντίστοιχο αίτημα υπέβαλε και ο δικηγόρος του 56χρονου Κωνσταντίνου, προκειμένου να αγορεύσει για μετριασμό της ποινής.

Οι δύο κατηγορούμενοι δεν παραδέχθηκαν καμία από τις κατηγορίες, με αποτέλεσμα η υπόθεση να οδηγηθεί σε ακροαματική διαδικασία διάρκειας δύο σχεδόν χρόνων από τη διάπραξη των αδικημάτων. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αριστείδης, παρουσίασε συνολικά 37 μάρτυρες κατηγορίας, ενώ η υπεράσπιση κλήτευσε τρεις μάρτυρες υπεράσπισης. Ο 51χρονος κατηγορούμενος κατέθεσε ενόρκως, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος άσκησε το δικαίωμα σιωπής.

Στη σημερινή ομόφωνη απόφασή του, το Κακουργιοδικείο αναφέρθηκε σε μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος κατέθεσε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, ενώ βρισκόταν έξω από την μπυραρία, σήκωσε μαχαίρι και είπε: «Εν να πεθάνετε ούλλοι σας απόψε». Αναφέρθηκε στα συμπεράσματα από τις μαρτυρίες που τέθηκαν ενώπιόν του και στα όσα εξήχθησαν από τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης αλλά και στις καταθέσεις εμπειρογνωμόνων.

Το Κακουργιοδικείο έκρινε ότι στοιχειοθετείται πλήρως το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης για τον 51χρονο, σημειώνοντας ότι είχε μαζί του το μαχαίρι εκ των προτέρων και ότι η θανάτωση του Μιχαήλ δεν ήταν πράξη στιγμιαίας έξαρσης. Τόνισε ότι ενήργησε ψύχραιμα, με πλήρη επίγνωση και με πρόθεση να σκοτώσει τόσο τον Μιχαήλ όσο και τον Ονησιφόρου. Τόνισε δε ότι ο κατηγορούμενος και στις δύο περιπτώσεις είχε χρόνο να ξανασκεφτεί τις πράξεις του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις θέσεις του 51χρονου κατηγορούμενου, όπως προέκυψαν κατά την αντεξέτασή του από τον κ. Αριστείδη, ότι κατά τον χρόνο που λάμβαναν χώρα τα αδικήματα ο ίδιος ήταν ψύχραιμος, δεν απώλεσε τον αυτοέλεγχό του και σε κανένα σημείο δεν βγήκε εκτός εαυτού.

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, το Δικαστήριο ανέφερε ότι αρχικά δεν γνώριζε ότι ο Αντωνίου είχε μαχαίρι, ακολούθως ωστόσο τον είδε, συνέχισε να είναι μαζί του και συμμετείχε στο επεισόδιο, κλωτσώντας τον Μιχαήλ ενώ αυτός ήταν ήδη μαχαιρωμένος στο έδαφος και επιδιώκοντας κοινό σκοπό που είχαν προαποφασίσει. Κατά τον ίδιο τρόπο κρίθηκε και η ενοχή του για το δεύτερο θύμα, Μάριο Ονησιφόρου.

Το διπλό φονικό διαπράχθηκε στις 29 Ιουνίου 2023 έξω από μπυραρία στον Ύψωνα, όπου τα θύματα είχαν μεταβεί μαζί με φίλο τους για να παραστούν σε πάρτι γενεθλίων. Ο 44χρονος Μάριος Ονησιφόρου και ο 52χρονος Μιχάλης Μιχαήλ, γνωστός και ως «Μίλλας», δέχθηκαν θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι μπροστά στα μάτια φίλων και θαμώνων της μπυραρίας.