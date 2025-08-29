Στη σύλληψη ενός 57χρονου προχώρησε η Αστυνομία για υπόθεση εξασφάλισης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά τααδικήματα της εξασφάλισης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, δόλιας συναλλαγής σε ακίνητη περιουσία, πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου κά, η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη ενός προσώπου.

Πρόκειται για άνδρα, ηλικίας 57 ετών, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.