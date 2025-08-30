Πυρκαγιά σε κουζίνα διώροφης οικίας στον Στρόβολο ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (29/08), με αποτέλεσμα να μεταφερθούν προληπτικά στο νοσοκομείο δύο παιδιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, γύρω στις 12:30, δύο πυροσβεστικά οχήματα ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά σε κουζίνα στον πρώτο όροφο διώροφης οικίας .

Από την πυρκαγιά υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές η κουζίνα και ο εξοπλισμός της καθώς και η βαφή ολόκληρου του κτιρίου. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε είσοδος Πυροσβεστών με χρήση αναπνευστικών συσκευών.

Οι ένοικοι εξήλθαν από την οικία πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Δύο μικρά παιδιά, λόγω εισπνοής καπνού, μεταφέρθηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο στο Τ.Α.Ε.Π. του Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Η πυρκαγιά κατόπιν διερεύνησης σε συνεργασία με την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία φαίνεται να ξεκίνησε από ηλεκτρικό πρόβλημα σε ηλεκτρική συσκευή.