Με αυξανόμενο το ενδιαφέρον εντός και εκτός Κύπρου, καθώς και την προπώληση των εισιτηρίων, μπαίνουμε από σήμερα στην τελική ευθεία για το φετινό Pafos Aphrodite Festival που θα διεξαχθεί στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Κάτω Πάφου το διήμερο 5 και 6 Σεπτεμβρίου.

Μιλώντας χθες στον «Φ» αρμόδιοι του φορέα διαχείρισης του θεσμού, τόνισαν ότι αν και η διεθνής κατάσταση τους προηγούμενους μήνες προκάλεσε πρόσκαιρα ανησυχίες για επηρεασμό του θεσμού όσον αφορά στην έλευση φίλων της όπερας από γειτονικές χώρες, εντούτοις η ομαλοποίηση πλέον της κατάστασης αντανακλά θετικά και στο θέμα της όπερας.

Κτίζοντας σε μια παράδοση ποιότητας και αξιοπιστίας 23 χρόνων, το Pafos Aphrodite Festival προσφέρει φέτος στους φίλους του λυρικού θεάτρου μια ξεχωριστή επιλογή και ευκαιρία. Στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του 23ου Pafos Aphrodite Festival, το Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Τιφλίδας στη δεύτερη συνεχή παρουσία του στο Φεστιβάλ και με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, θα παρουσιάσει στην Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου, δύο παραστάσεις της όπερας Carmen του Georges Bizet, ενός από τους διασημότερους τίτλους όπερας όλων των εποχών.

Η Carmen ανέβηκε για πρώτη φορά το 1875 στην Opéra Comique του Παρισιού σε λιπρέτο των Henri Meilhac και Ludovic Halévy, εμπνευσμένο από την ομώνυμη νουβέλα του γάλλου συγγραφέα Prosper Merimée. Έκτοτε, η ακαταμάχητα εκρηκτική πρωταγωνίστρια του Georges Bizet έχει κατακτήσει πολλές γενιές θεατών, ενώ συνεχίζει να γοητεύει και το νεότερο κοινό χάρη στις αναγνωρίσιμες μελωδίες που τραγουδά αλλά και στην ατίθαση και γεμάτη πάθος προσωπικότητά της.

Οργανωτής του Pafos Aphrodite Festival είναι από τη θεσμοθέτησή του το 1999, η εταιρεία Pafos Aphrodite Festival Cyprus, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο Δήμος Πάφου.