Αυλαία έριξε οριστικά σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, η εκδίκαση της στυγερής δολοφονίας στον Ύψωνα με θύματα τον 44χρονο Μάριο Ονησιφόρου και τον 52χρονο Μιχάλη Μιχαήλ, γνωστό και ως «Μίλλας», οι οποίοι φονεύθηκαν με μαχαίρι μπροστά στα μάτια φίλων και θαμώνων της μπυραρίας όπου είχαν μεταβεί για να διασκεδάσουν στις 29 Ιουνίου 2023.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού επέβαλε στον δεύτερο κατηγορούμενο, Ανδρέα Κωνσταντίνου, διαδοχική ποινή φυλάκισης 10 ετών στην κάθε κατηγορία ανθρωποκτονίας. Συνολικά θα εκτίσει ποινή φυλάκισης 20 ετών η οποία θα προσμετρά από την ημέρα που τέθηκε υπό κράτηση.

Η απόφαση, σύμφωνα με το Δικαστήριο, είναι ομόφωνη. Όπως σημειώνεται σε αυτήν, το αδίκημα της ανθρωποκτονίας είναι το δεύτερο σοβαρότερο αδίκημα του Ποινικού Κώδικα, μετά τον φόνο. Επισημάνθηκε επίσης ότι το αδίκημα της ανθρωποκτονίας παρουσιάζει έξαρση, γεγονός που διαπιστώνεται από τον αριθμό των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των Δικαστηρίων.

Αναφέρθηκε στον κοινό παράνομο σκοπό του κατηγορούμενου τονίζοντας ότι αρχικά δεν γνώριζε ότι ο πρώην κατηγορούμενος Στέλιος Αντωνίου είχε μαχαίρι, ακολούθως ωστόσο τον είδε, συνέχισε να είναι μαζί του και συμμετείχε στο επεισόδιο, κλωτσώντας τον Μιχαήλ ενώ αυτός ήταν ήδη μαχαιρωμένος στο έδαφος και επιδιώκοντας κοινό σκοπό που είχαν προαποφασίσει.

Υπενθυμίζεται ότι το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού, στις 28 Αυγούστου, επέβαλε την ανώτατη ποινή που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας — αυτή της δια βίου φυλάκισης — στον 51χρονο κατηγορούμενο Στέλιο Αντωνίου. Συγκεκριμένα, με ομόφωνη απόφασή του, το Δικαστήριο του επέβαλε διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθειρξης. Αντίθετα, για τον Ανδρέα Κωνσταντίνου το Κακουργιοδικείο αποφάνθηκε ότι δεν στοιχειοθετήθηκε το αδίκημα του διπλού φόνου εκ προμελέτης και, ως εκ τούτου, τον έκρινε ένοχο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας των δύο θυμάτων.

Συγκεκριμένα, βάσει της μαρτυρίας που παρουσίασε η Κατηγορούσα Αρχή, το Κακουργιοδικείο διαπίστωσε ότι ο Κωνσταντίνου διαμόρφωσε με τον πρώην κατηγορούμενο, Στέλιο Αντωνίου, κοινό σκοπό για να επιτεθούν στα δύο θύματα και ότι, στο πλαίσιο εκτέλεσης αυτού του σκοπού, μπορούσε, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, εύλογα να προβλέψει ως ενδεχόμενο τη θανάτωση των θυμάτων.