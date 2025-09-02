Με τις αγορεύσεις για μετριασμό της ποινής αναλώθηκε η σημερινή διαδικασία του διπλού φονικού στον Ύψωνα, για τον κατηγορούμενο Ανδρέα Κωνσταντίνου, τον οποίο το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού έκρινε ένοχο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας των δύο θυμάτων. Το Κακουργιοδικείο επεφύλαξε την απόφαση για την ποινή του κατηγορούμενου, αύριο στις 12:00 το μεσημέρι.

Ο δικηγόρος του 57χρονου ετοίμασε γραπτό κείμενο αγορεύσεων, το οποίο παρέδωσε στο Δικαστήριο και ακολούθως ανέγνωσε. Αναφέρθηκε στις προσωπικές περιστάσεις του κατηγορούμενου, ενώ τόνισε ότι ουδέποτε είχε σκοπό ο πελάτης του να προκαλέσει τον θανάσιμο τραυματισμό των θυμάτων. Εισηγήθηκε, επίσης, ότι οι ποινές που θα επιβληθούν θα πρέπει να είναι συντρέχουσες και όχι διαδοχικές.

Με αναφορές στην πολυσέλιδη απόφαση του Κακουργιοδικείου, ο συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε στον ρόλο του κατηγορούμενου αλλά και για τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Υπενθυμίζεται ότι το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού στις 28 Αυγούστου επέβαλε την ανώτατη ποινή που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας, αυτή της δια βίου φυλάκισης, στον 51χρονο κατηγορούμενο Στέλιο Αντωνίου. Συγκεκριμένα, με ομόφωνη απόφασή του, το Δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθειρξης. Αντίθετα, για τον Ανδρέα Κωνσταντίνου, το Κακουργιοδικείο αποφάνθηκε ότι δεν στοιχειοθετήθηκε το αδίκημα του διπλού φόνου εκ προμελέτης και, ως εκ τούτου, τον έκρινε ένοχο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας των δύο θυμάτων.

Οι δύο κατηγορούμενοι δεν παραδέχθηκαν καμία από τις κατηγορίες, με αποτέλεσμα η υπόθεση να οδηγηθεί σε ακροαματική διαδικασία διάρκειας σχεδόν δύο ετών από τη διάπραξη των αδικημάτων. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αριστείδης, παρουσίασε συνολικά 37 μάρτυρες κατηγορίας, ενώ η υπεράσπιση κλήτευσε τρεις μάρτυρες. Ο 51χρονος κατηγορούμενος κατέθεσε ενόρκως, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος άσκησε το δικαίωμα σιωπής.

Τραγικά θύματα ήταν ο 44χρονος Μάριος Ονησιφόρου και ο 52χρονος Μιχάλης Μιχαήλ, γνωστός και ως Μίλλας, οι οποίοι φονεύθηκαν με μαχαίρι μπροστά στα μάτια φίλων και θαμώνων της μπυραρίας όπου είχαν μεταβεί για να δια σκεδάσουν.