Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια σιτηρών και φυτικών ελαίων, καθώς η προοπτική επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ, στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν, ενισχύει τις προσδοκίες για ομαλοποίηση στην παγκόσμια προσφορά κρίσιμων αγροτικών εισροών.

Η εξέλιξη δημιουργεί εκτιμήσεις για αποκλιμάκωση των πιέσεων στον πληθωρισμό τροφίμων, έπειτα από μήνες έντασης που είχαν οδηγήσει σε άνοδο του κόστους καυσίμων και λιπασμάτων, με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές σιτηρών και ελαιούχων σπόρων.

Με την υποχώρηση του γεωπολιτικού ρίσκου, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε καλαμπόκι και σιτάρι υποχωρούν περίπου 0,7% στο Σικάγο, ενώ το έλαιο σόγιας, που χρησιμοποιείται και στην παραγωγή βιοντίζελ, καταγράφει πτώση περίπου 1%.

Αντίστοιχα, το φοινικέλαιο στο Κουάλα Λουμπούρ υποχωρούσε έως 0,8%, προτού περιορίσει τις απώλειες.

Η αγορά είχε ήδη αρχίσει να απορροφά μέρος του «πολεμικού premium» τις προηγούμενες εβδομάδες, καθώς τα υψηλά αποθέματα και η υποχώρηση του κόστους λιπασμάτων περιόρισαν τις ανοδικές πιέσεις.

Η νέα πτώση συνδέεται πλέον περισσότερο με την προσδοκία ομαλοποίησης των ροών ενέργειας και πρώτων υλών μέσω του Ορμούζ, το οποίο αποτελεί κομβικό πέρασμα για λιπάσματα και καύσιμα που επηρεάζουν άμεσα την αγροτική παραγωγή.

Αναλυτές της αγοράς σημειώνουν ότι η αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών μειώνει και την κερδοφορία της παραγωγής βιοκαυσίμων από φυτικά έλαια, ενισχύοντας περαιτέρω την πτωτική πίεση στα φυτικά έλαια.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η πιθανή σταθεροποίηση της κατάστασης θα μπορούσε να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις στα τρόφιμα και, σε δεύτερο χρόνο, να μειώσει την ανάγκη για αυστηρή νομισματική πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες.

Ωστόσο, η πλήρης εξομάλυνση των αγορών εκτιμάται ότι θα απαιτήσει χρόνο, καθώς οι επιπτώσεις των γεωπολιτικών εντάσεων στην ενέργεια, τα λιπάσματα και τις αγροτικές αλυσίδες εφοδιασμού δεν ανατρέπονται άμεσα.