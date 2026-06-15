Η πέμπτη μέρα του Μουντιάλ ανοίγει με φαβορί που δεν έχουν περιθώριο να μπουν χαλαρά στη διοργάνωση. Μετά τα ξημερώματα των αγώνων Ακτή Ελεφαντοστού-Ισημερινός (02:00 / 5ος όμιλος) και Σουηδία-Τυνησία (05:00 / 6ος όμιλος), το πρόγραμμα μεταφέρει το βάρος σε δύο αναμετρήσεις με μεγάλη απόσταση στα χαρτιά, αλλά με αρκετή παγίδα στο γήπεδο: Ισπανία-Πράσινο Ακρωτήρι στις 19:00 και Βέλγιο-Αίγυπτος στις 22:00. Για όσους θα το ξενυχτίσουν, στις 01:00 το μενού περιλαμβάνει Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη και στις 04:00 Ιράν-Νέα Ζηλανδία!
Μουντιάλ 2026: Φαβορί, παγίδες και κυπριακό βλέμμα!
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