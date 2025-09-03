Σοβαρές αδυναμίες στην εφαρμογή των Κανονισμών για Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και πληθώρα παραβάσεων διαπιστώνονται, όπως κατέδειξε η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος. Το πρόβλημα φαίνεται να λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, με καταγγελίες να φτάνουν μέχρι και σε παράνομη απόρριψη μπαζών εντός στρατοπέδων.

Ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, Θεόδουλος Μεσημέρης, σημείωσε ότι αν και υπάρχει ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, η εφαρμογή του παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Όπως ανέφερε, η εμπλοκή πολλών φορέων και η αδυναμία συνεχούς εποπτείας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυσχεραίνουν την καταπολέμηση των παράνομων απορρίψεων.

Ο κ. Μεσημέρης τόνισε πως ο κλάδος των επιθεωρητών αριθμεί μόλις 13 άτομα (δύο ανά επαρχία) για τον συγκεκριμένο τομέα, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας. Ανέφερε επίσης ότι γίνονται προσπάθειες για ενίσχυση της στελέχωσης και της ενημέρωσης των πολιτών, αλλά και για προώθηση εναλλακτικών επιλογών, όπως περισσότερα πράσινα σημεία και νέες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων από ιδιώτες.

Σημαντική καταγγελία έκανε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ο βουλευτής Χρύσανθος Σαββίδης, ο οποίος ανέφερε ότι εντός του στρατοπέδου 356 στην Πόλη Χρυσοχούς υπάρχουν “βουνά από μπάζα”, υποδεικνύοντας πιθανή παράνομη απόρριψη οικοδομικών αποβλήτων χωρίς την απαραίτητη άδεια. Την καταγγελία αυτή επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος του ΕΟΑ Πάφου, γεγονός που προκαλεί έντονους προβληματισμούς.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής βουλευτής Χαράλαμπος Θεοπέμπτου υπογράμμισε ότι κάθε καλοκαίρι παρατηρούνται αυξημένα προβλήματα, ενώ ζήτησε όπως επανεξεταστεί συνολικά το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων από κατεδαφίσεις και κατασκευές. Αναφέρθηκε σε πλήθος περιπτώσεων παράνομων απορρίψεων στη φύση, ενώ τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Νίκος Κέττηρος δήλωσε πως, παρόλο που η νομοθεσία υπάρχει, δεν εφαρμόζεται επαρκώς, με αποτέλεσμα η Κύπρος να παραμένει «σκουπιδότοπος». Επεσήμανε μάλιστα ότι οχήματα χωρίς πινακίδες προχωρούν σε παράνομες απορρίψεις, γεγονός που εγείρει ζήτημα εποπτείας και αστυνόμευσης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, δια του εκπροσώπου του, ανέφερε ότι έχουν δοθεί 38 θετικές απόψεις για τη χωροθέτηση αντίστοιχων μονάδων σε παγκύπρια βάση.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων σημείωσε ότι στις δημόσιες συμβάσεις περιλαμβάνονται πρόνοιες για τη διαχείριση αποβλήτων και ότι απαιτείται η απόθεση τους σε αδειοδοτημένους χώρους. Ωστόσο, η επεξεργασία των υλικών εκσκαφής δεν είναι υποχρεωτική, στοιχείο που δημιουργεί κενά.

Από πλευράς Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, έγινε έκκληση για αυστηρή επιβολή της νομοθεσίας, ενώ το ΕΤΕΚ μέσω του εκπροσώπου του τόνισε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην εφαρμογή, παρότι υπάρχουν Κανονισμοί και Νόμοι.

Στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος συμμετέχει και η Ένωση Κοινοτήτων, η οποία τόνισε πως, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο, είναι γνωστό το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων. Όπως ανέφερε εκπρόσωπός της, μετά από δική τους εισήγηση δημιουργούνται προσωρινά πράσινα σημεία σε κοινότητες για την αναχαίτιση του φαινομένου.

Τέλος, τονίστηκε η ανάγκη για χρήση ανακυκλωμένων υλικών όπως τα αδρανή απόβλητα σε έργα οδοποιίας, καθώς και η οικονομική ενίσχυση των δήμων και κοινοτήτων, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν σε ενέργειες καθαρισμού, επιβολής ελέγχων και οργάνωσης του τομέα.