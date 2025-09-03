Ανάστατοι είναι οι οδηγοί με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών για το θέμα των αδειών κυκλοφορίας, αφού το τελευταίο διάστημα διαπιστώθηκε ότι ενώ είχαν πληρώσει, τώρα καταγγέλλονται από την Τροχαία, γιατί τελικά δεν είχε γίνει η ανανέωση.

Το θέμα προέκυψε εδώ και δύο μήνες, όταν οδηγοί άρχισαν να διαμαρτύρονται στο Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομίας, ότι ενώ είχαν κάνει την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός τους, τώρα εισπράττουν εξώδικα των €85, γιατί τελικά η ανανέωση δεν έγινε.

Όπως διαπιστώθηκε, το σύστημα της ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας του ΤΟΜ αντιμετώπισε πρόβλημα και άλλες άδειες ανανεώνονταν κανονικά και άλλες όχι. Όπως μας αναφέρθηκε, υπήρχε οικογένεια που ανανέωσε την άδεια κυκλοφορίας για τρία οχήματα και τα δύο τελικά δεν ανανεώθηκαν λόγω του συστήματος. Υπάρχει άλλη περίπτωση όπου τρία οχήματα της ίδιας οικογένειας δεν ανανεώθηκε ενώ πληρώθηκε το ανάλογο ποσό και καταγγέλθηκαν και οι τρεις οδηγοί.

Σύμφωνα με την εξήγηση που δόθηκε σε πολίτες που διαμαρτυρήθηκαν στην Τροχαία, ενώ φαίνεται να έγινε η ανανέωση και η τράπεζα να ενημέρωσε για τη λήψη του ποσού, στη συνέχεια μετά που το σύστημα την απέρριψε λόγω προβλήματος, τα χρήματα επιστράφηκαν στο λογαριασμό του πολίτη. Ωστόσο ουδείς αντιλήφθηκε την αποτυχία του συστήματος ή ενημερώθηκε για το πρόβλημα αυτό και οι οδηγοί ήταν πεπεισμένοι ότι η ανανέωση έγινε.

Το πρόβλημα γίνεται χειρότερο, γιατί όταν ένας πολίτης ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός του τώρα, του επιβάλλεται πέναλτι ανάλογα με το ποσό της άδειας κυκλοφορίας. Πολίτες πήγαν στα γραφεία του ΤΟΜ και διαμαρτυρήθηκαν για την έξτρα χρέωση, ωστόσο η απάντηση που έλαβαν ήταν ότι «το πρόστιμο το βγάζει το σύστημα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα».

Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη, γιατί νομοταγείς πολίτες ανακόπτονται στους δρόμους από μέλη της Τροχαίας επειδή τα συστήματα αναγνώρισης πινακίδας που διαθέτουν τα περιπολικά, τους δείχνουν ότι για το συγκεκριμένο όχημα δεν έχει ανανεωθεί η άδεια κυκλοφορίας. Έκπληκτοι οι πολίτες ενημερώνονται πως η άδεια τους δεν ανανεώθηκε από το 2024 και παρόλο που είναι πεπεισμένοι ότι πλήρωσαν για την ανανέωση, τους δίνεται εξώδικο €85.

Παρά τις διαμαρτυρίες στην Τροχαία οι πολίτες παίρνουν την εξήγηση ότι δεν μπορεί ένα μέλος της Τροχαίας που αντιλαμβάνεται μια παράβαση, ν’ αφήσει τον οδηγό να φύγει δίχως να τον καταγγείλει, γιατί δεν γνωρίζει ποιος όντως δεν ανανέωσε την άδεια του και ποιος την ανανέωσε αλλά το σύστημα δεν την αποδέχτηκε.

Στο αλαλούμ που υπάρχει προστίθεται και η έξτρα ταλαιπωρία του πολίτη για να διεκδικήσει το δίκαιο του, δηλαδή το «σβήσιμο» του εξωδίκου του, εφόσον δεν είναι εξ υπαιτιότητάς του που το όχημά του δεν έχει άδεια κυκλοφορίας. Επηρεαζόμενοι αναγκάζονται να αποταθούν στο ΤΟΜ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου ενημερώνουν για το θέμα, στη συνέχεια να αποταθούν στην Τροχαία για να ακυρωθεί το εξώδικο και ακολούθως η Τροχαία να απευθυνθεί στον Γενικό Εισαγγελέα.

Όπως πληροφορούμαστε, στην αρχή τα παράπονα ήταν λίγα ωστόσο τώρα με τους αυστηρούς ελέγχους της Τροχαίας έγιναν δεκάδες και τα εξώδικα πληθαίνουν. Στην περίπτωση που κάποιος πληρώσει το εξώδικο, τότε οι διαδικασίες για να πάρει πίσω τα χρήματά του είναι δαιδαλώδεις και μακροχρόνιες.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί το ΤΟΜ που ήταν ενήμερο για την κατάσταση για πάνω από δυο μήνες όταν φάνηκε το πρόβλημα, δεν έβγαλε ανακοίνωση και να καλέσει τους οδηγούς να ελέγξουν κατά πόσο ανανεώθηκε ή όχι η άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων τους και άφησε τα οχήματα να κυκλοφορούν χωρίς άδεια με όλα τα συνεπακόλουθα. Στην περίπτωση ατυχήματος οι ασφαλιστικές δεν θα κάλυπταν τις ζημιές, ενώ ο οδηγός θα είχε πρόσθετες συνέπειες.

Επίσης, γιατί μετά τη διαπίστωση του προβλήματος δεν έγινε μια διευθέτηση εκεί που με στοιχεία είχε ανανεωθεί η άδεια αλλά το σύστημα τελικά την απέρριψε, να ακυρώνεται το εξώδικο άμεσα και πρέπει τώρα να βομβαρδιστεί με εκατοντάδες υποθέσεις ο Γενικός Εισαγγελέας για το σβήσιμο τους;

Τέλος, γιατί η Τροχαία καταγγέλλει τους οδηγούς ενώ γνωρίζει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να αναλαμβάνει το σβήσιμο των εξωδίκων;