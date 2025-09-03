Η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ θα πραγματοποιήσει μονόωρη στάση εργασίας την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 π.μ., στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, διαμαρτυρόμενη για την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να τερματίσει τις αποσπάσεις των Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ).

Σύμφωνα με το Κλαδικό Συμβούλιο Γραμματειακού και Γραφειακού Προσωπικού της ΙΣΟΤΗΤΑΣ, η «επιλεκτική επίκληση» του Νόμου 99(Ι)/2019 δημιουργεί καθεστώς διάκρισης, την ώρα που μόνιμοι υπάλληλοι με πανομοιότυπα καθήκοντα παραμένουν στις θέσεις τους χωρίς χρονικό περιορισμό βάσει του Νόμου 73(Ι)/2017.

Η συντεχνία προειδοποιεί ότι η απομάκρυνση αριθμού έμπειρων υπαλλήλων την 1η Οκτωβρίου 2025 δεν αποτελεί απλή διοικητική πράξη, αλλά ενέργεια που θα προκαλέσει «τεράστια λειτουργικά κενά», θα υποβαθμίσει την εξυπηρέτηση των ασθενών και θα θέσει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

ΚΥΠΕ