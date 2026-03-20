Προσωρινά δεν θα πραγματοποιούνται αιμοληψίες για εξωτερικούς ασθενείς στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, από τις 08:30 έως τις 11:00, λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αναστολή κρίνεται αναγκαία καθώς κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν θα είναι δυνατή η δέσμευση παραπεμπτικών, η έκδοση ετικετών και η είσπραξη για εξετάσεις των Κλινικών Εργαστηρίων.

Ο ΟΚΥπΥ καλεί το κοινό να προγραμματίσει τις επισκέψεις του εκτός του πιο πάνω χρονικού διαστήματος, ώστε να αποφευχθεί ταλαιπωρία.