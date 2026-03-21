Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύεται 60χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στα Λατσιά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 18:40 όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, όχημα που οδηγούσε 63χρονη γυναίκα παρέσυρε τον 60χρονο, τη στιγμή που αυτός επιχειρούσε να διασταυρώσει τον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, καθώς και ασθενοφόρο που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο. Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο 60χρονος υπέστη υπαραχνοειδές αιμάτωμα στον εγκέφαλο και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.