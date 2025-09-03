Φύσηξε Βορκάς και τα πήρε όλα αμπάριζα. Έντονος ήταν ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Βορκάς, στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου.

Μέσα σε ένα τρίλεπτο και μετά από την πάροδο περίπου δυο ωρών, κατά τη διάρκεια των οποίων ακούστηκαν θέσεις από βουλευτές στο ίδιο μήκος κύματος των τελευταίων ετών, ο κ. Βορκάς αφύπνισε τους πάντες και τους έθεσε προ των ευθυνών τους.

Είπε ότι δικαστικές αποφάσεις λαμβάνονται μετά την πάροδο 17 ετών, όμως, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου παρουσιάζει στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δημιουργούν μια επίπλαστη εικόνα για την απονομή δικαιοσύνης στην Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεών του οι παρευρισκόμενοι στην κατάμεστη αίθουσα «Κερύνεια» της Βουλής έστρεψαν την προσοχή τους στα όσα έλεγε ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ενώ οι θέσεις του αποτέλεσαν και το έναυσμα για μια συζήτηση με στόχο τη βελτίωση της πολιτικής δικονομίας.

Με τις τοποθετήσεις του για τους αργούς ρυθμούς απονομής δικαιοσύνης συμφώνησε ο βουλευτής, Ανδρέας Πασιουρτίδης.

«Έχω μελετήσει την έκθεση. Έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Η εμπιστοσύνη λέει του κοινού ή των εταιρειών ακόμη και των επιχειρήσεων προς τη δικαιοσύνη δεν είναι εκείνη που έπρεπε να είναι» είπε αρχικά ο κ. Βορκάς και αμέσως μετά μπήκε στην ουσία: «Και διερωτώμαι πώς μπορεί να είναι, να υπάρχει εμπιστοσύνη, όταν μια υπόθεση στο Δικαστήριο χρειάζεται 17 χρόνια να τελειώσει. Πώς μπορεί να υπάρχει εμπιστοσύνη όταν στη Λευκωσία δεν μπορείς να μπεις μέσα στα κτήρια γιατί θα πέσουν. Πώς μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη όταν δεν υπάρχουν γραμματείς να δακτυλογραφήσουν αποφάσεις των Δικαστηρίων και χρειάζονται τέσσερις και πέντε μήνες να πάρεις την απόφαση. Για τούτο το πράγμα, με ένα box file γεμάτο υπομνήματα και επιστολές προφορικές συζητήσεις που έχουμε κάνει από το 2020 που είμαι στα κοινά των δικηγόρων προσωπικά. Πώς μπορεί να έχουμε εμπιστοσύνη όταν από το 2023 μπήκαν σε εφαρμογή οι θεσμοί της πολιτικής δικονομίας οι καινούργιοι (…) και διεκδικούμε να κάνουμε μια σύσκεψη και να οργανώσουμε ημερίδες με το Ανώτατο Δικαστήριο για να βρούμε ακριβώς εκείνες τις ρυθμίσεις που χρήζουν σχολιασμού ούτως ώστε να καλυτερεύσουμε τα πράγματα και να ξέρει ο δικηγόρος και ο πολίτης πώς πάει μια υπόθεση στο Δικαστήριο και πώς τελειώνει ευκολότερα χωρίς τα προβλήματα που υπάρχουν».

Ο κ. Βορκάς μίλησε και για το νομοθέτημα για την εκτέλεση αποφάσεων: «Εκκρεμεί νομοσχέδιο από το 2018 (…) και περιμένουμε να περάσει πλέον, να φτάσει κοντά σας για να ψηφιστεί νομοσχέδιο και να μπορεί ο πολίτης που θα πάει Δικαστήριο, που θα περιμένει 17 χρόνια και θα πάρει την απόφαση στους τέσσερις μήνες, να εισπράξει και τα χρήματα… Αυτό είναι κράτος δικαίου; Και περιμένουμε και συζητούμε τώρα εμείς εδώ… Δεν είναι Κράτος Δικαίου! Πότε θα συζητήσουμε την εκτέλεση. Δεν γίνεται ο Ευρωπαίος να παίρνει τις αποφάσεις και να πηγαίνει σε όλες της τράπεζες και να παίρνει τα δεδομένα του οφειλέτη και ο Κύπριος πολίτης να μην μπορεί! Πότε θα το κάνουμε αυτό το πράγμα; Δεν μπορεί οι τράπεζες να πωλούν με συνοπτικές διαδικασίες ακίνητες περιουσίες και ένας πολίτης -είμαι 32 χρόνια δικηγόρος- δεν μπόρεσα να πωλήσω ένα memo. Πότε θα τα δούμε αυτά τα πράγματα. Ποια η εμπιστοσύνη, λοιπόν, στη δικαιοσύνη; Και να σας παραπέμψω στη σελίδα 7. Έπεσα από τα σύννεφα όταν είδα ότι μια αστική απόφαση, λέει, το 2022 τέλειωνε σε 361 ημέρες και το 2023 605 μέρες, δηλαδή σε ενάμιση χρόνο. Ε, συγγνώμη κύριοι, δεν ξέρω ποιος τους έδωσε αυτά τα στοιχεία. Παραπλανούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με όλο το σέβας».

Μετά από τις αναφορές του κ. Βορκά για τους ρυθμούς απονομής δικαιοσύνης, συζητήθηκε το θέμα με τα στατιστικά που παρουσιάζεται στην έκθεση για το Κράτος Δικαίου. Η προϊστάμενη του τομέα Δικαιοσύνης του Υπουργείο Δικαιοσύνης, Φαίδρα Γρηγορίου, σχολίασε τα ακόλουθα: «Η αλήθεια το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν τηρεί καθόλου στατιστικά στοιχεία. Τα στατιστικά δίδονται -εννοείται- από την δικαστική υπηρεσία που έχει τις υποθέσεις, τα οποία, όμως, τα Δικαστήρια τα στέλνουν στην CEPEJ (Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης – European Commission for the Efficiency of Justice) και από εκεί τα αντλεί η έκθεση για το Κράτος Δικαίου. Έχει τη δική της μεθοδολογία η επιτροπή. Βάζει έναν μέσο όρο και έτσι βγαίνουν τα αποτελέσματα».

Ο κ. Πασιουρτίδης σχολίασε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «Δεν δικάζεται τίποτε σε δυο χρόνια. Κάποιος της έδωσε και λάθος στοιχεία για να βγάλει τον μέσο όρο. Δηλαδή, είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα αυτές οι μέρες (σ.σ. αναφερόταν στον μέσο όρο). (…) Χαίρομαι γιατί ήρθε νομοσχέδιο για την εκτέλεση και πολύ σωστά ήρθε, αλλά εγώ θα επαναφέρω το θέμα της πρωτοβάθμιας. Δεν αγγίξαμε από τότε στην πρωτοβάθμια. Κάναμε μια μεταρρύθμιση της Ανώτατης αρχής και θυμάστε πολύ έντονα τις ενστάσεις τις δικές μας. Επιβεβαιωνόμαστε για όσα είπαμε. Φαίνεται ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να αγγίξει καθόλου την πρωτοβάθμια και θεωρεί ότι οι νέοι θεσμοί πολιτικής δικονομίας βοηθούν. Σας λέω εγώ όχι απλά δεν βοηθούν, θεωρώ ότι δεν βοηθούν, έγιναν χειρότερα τα πράγματα. Άρα εδώ είναι ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δεν έχει πλάνο να αγγίξει πάνω στην πρωτοβάθμια».