Πολίτης που καταδικάστηκε πρωτόδικα την περίοδο της πανδημίας για το αδίκημα της συμμετοχής σε μαζική εκδήλωση διαμαρτυρίας σε δημόσιο χώρο στις 31.5.20 κατά παράβαση των περί Λοιμοκαθάρσεως διαταγμάτων, αθωώθηκε πανηγυρικά από το Εφετείο, γιατί δεν τηρήθηκε η αρχή της αναλογικότητας.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση των τριών δικαστών του Εφετείου όπου προσέφυγε ο πολίτης μέσω της δικηγόρου του Ρίτσας Πεκρή του δικηγορικού γραφείου Ν. Χαραλαμπίδου ΔΕΠΕ, ενώ είχαν αρθεί άλλα καθολικά μέτρα απαγόρευσης και επιτρεπόταν με όρους η λειτουργία εστιατορίων, καφετεριών, ξενοδοχείων, ταβερνών κ.ά., εντούτοις, η συμμετοχή σε διαδήλωση απαγορευόταν καθολικά.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, όπως εκτέθηκαν ενώπιον του Εφετείου, ο πολίτης είχε παραδεχθεί τη συμμετοχή του σε μαζική διαδήλωση, η οποία συνιστούσε πορεία διαμαρτυρίας. Αυτή άρχισε από την Πλατεία Ελευθερίας, διήλθε, μεταξύ άλλων, από το Υπουργείο Εσωτερικών και κατέληξε ξανά στην Πλατεία Ελευθερίας. Σκοπός της ήταν η έκφραση διαφωνίας προς τη μεταναστευτική πολιτική της Κυβέρνησης (υπουργός Εσωτερικών ήταν ο Νίκος Νουρής) και πιο συγκεκριμένα σε σχέση με τον εγκλεισμό αλλοδαπών, αιτητών ασύλου, στο Κέντρο Υποδοχής Πουρνάρα.

Πρωτόδικα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, ο εφεσείων αμφισβήτησε τη συνταγματικότητα του Διατάγματος και ιδιαίτερα του Άρθρου 2.7 αυτού, το οποίο έχει ως εξής: Απαγορεύονται οι μαζικές ή οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, παρελάσεις, συναυλίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, υπαίθρια πανηγύρια, καθώς και η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών και άλλων αθλητικών αγώνων.

Το Εφετείο αφού αποφάνθηκε ότι στην παρούσα περίπτωση το πρωτόδικο Δικαστήριο κατέληξε ορθώς ότι το επίδικο διάταγμα περιόριζε τα δικαιώματα του εφεσίοντος ήτοι του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και της ελεύθερης έκφρασης. Κατά την κρίσιμη εξέταση όμως της αναγκαιότητας και αναλογικότητας των περιορισμών, υιοθέτησε τη θέση του δρα Τσιούτη (Μ.Κ.5), καθηγητή επιδημιολογίας και μέλος της συσταθείσας τότε Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής («ΣΕΕ») ότι «οι μαζικές συναθροίσεις ήταν εκ των τελευταίων μέτρων που έπρεπε να αρθούν λόγω του ότι εάν αυτές επιτρέπονταν, τότε δεν θα δικαιολογούνταν άλλα λιγότερα περιοριστικά, απαγορευτικά μέτρα όπως περιορισμός στους εκκλησιασμούς, στην ατομική ή και ομαδική άθληση, στη λειτουργία των καταστημάτων και της οικονομίας γενικότερα, στις συναθροίσεις συγκεκριμένου αριθμού ατόμων σε οικίες, στον περιορισμό των εργαζομένων για φυσική πρόσβαση στους χώρους εργασίας τους κλτ».

Σύμφωνα με το Εφετείο, ο πιο πάνω συλλογισμός ήταν εσφαλμένος, καθότι το ερώτημα έπρεπε να τεθεί αντιστρόφως. Δεδομένου ότι οι υπόλοιπες δραστηριότητες, τις οποίες ανέφερε ο κ. Τσιούτης, είχαν επιτραπεί, υποκείμενες σε όρους ή κατευθυντήριες οδηγίες, το ερώτημα ήταν για ποιο λόγο δεν θα μπορούσαν να τύχουν ανάλογου χειρισμού και οι μαζικές συγκεντρώσεις. Δηλαδή, να υπαχθούν και αυτές σε όρους και οδηγίες αντί να απαγορευθούν απολύτως.

Επίσης το Εφετείο απέρριψε τη θέση του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι ο πολίτης δεν κατάφερε να αποδείξει το βάρος της αναλογικότητας του περιοριστικού αυτού μέτρου. «Συνάγεται λοιπόν, αναφέρουν οι τρεις δικαστές, πως το σχετικό βάρος αναφορικά με την κατάδειξη αναλογικότητας ανήκε στην Κατηγορούσα Αρχή. Όπως έχει καταδείξει και η υπόθεση Βαρνακίδης (ανωτέρω) δεν εναπόκειτο στην υπεράσπιση να προσκομίσει μαρτυρία ή να πείσει περί του αντιθέτου.

Κρίνουμε πως και σε αυτή την περίπτωση ήταν προφανής, αφενός η έλλειψη συνεπούς αντιμετώπισης και αφετέρου η μη παροχή επαρκών και πειστικών εξηγήσεων ότι τα μέτρα περιορίστηκαν στον απολύτως αναγκαίο βαθμό, μη υπαρχόντων άλλων ηπιότερων μέτρων. Συνεπεία τούτου υπήρξε παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, η οποία προδιαγράφει την τύχη της παρούσας έφεσης. Στη βάση των πιο πάνω η έφεση επιτυγχάνει. Η καταδίκη και η επιβληθείσα ποινή ακυρώνονται».