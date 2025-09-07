Εξελίξεις προέκυψαν σχετικά με τη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (4/9) στην περιοχή Τροόδους και που φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, μετά από εξετάσεις και αξιολόγηση πληροφοριών εξασφαλίστηκε μαρτυρία που δημιουργεί εύλογες υποψίες εναντίον 32 χρόνου, ο οποίος συνελήφθηκε δυνάμει δικαστικου εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για Ελληνοκύπριο.

Ο 32χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για αίτημα προσωποκράτησης του.

Είχε εντοπιστεί στεγνό πετρέλαιο

Υπενθυμίζεται πως στη σκηνή εντοπίστηκε στεγνό πετρέλαιο με το οποίο οι εμπρηστές επιχείρησαν ν’ ανάψουν την πυρκαγιά. Η εύφλεκτη ύλη παραλήφθηκε από την Αστυνομία για εξετάσεις.

Το επεισόδιο θορύβησε έντονα την Πυροσβεστική και το Τμήμα Δασών που από καιρό έχουν πληροφορίες στα χέρια τους για την σχεδιαζόμενη δράση εμπρηστών, τόσο στην περιοχή της Λεμεσού όσο και της Πάφου. Το τελευταίο διάστημα, όπως μας αναφέρθηκε από την Πυροσβεστική, ξεσπούν πυρκαγιές σε βραδινές ώρες που δεν υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα και σε σημεία που δεν είναι κοντινά με δρόμο.

Το ίδιο είχε αναφερθεί και για την πυρκαγιά στην Ορεινή Λεμεσό που κατέκαψε τεράστια έκταση και άφησε πίσω της δυο νεκρούς. Η Πυροσβεστική επέμενε πως επρόκειτο για έργο εμπρηστών γιατί κατείχε τις πληροφορίες για αλλεπάλληλες πυρκαγιές που ξεσπούσαν στην περιοχή.

Όπως πληροφορούμαστε, η πυρκαγιά στην περιοχή Τροόδους κοντά στην Πλατεία, έσβησε πολίτης, ενώ στη σκηνή έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα από τον Μονιάτη. Κατά τις έρευνες των πυροσβεστών και των ανδρών του Τμήματος Δασών εντοπίστηκε το στερεό πετρέλαιο, κάτι που αμέσως παρέπεμψε σε έργο εμπρηστών. Κλήθηκε η Αστυνομία και το παρέλαβε για εξετάσεις.

Μετά την εξέλιξη αυτή εντείνονται οι περιπολίες στην περιοχή Τροόδους αλλά και αλλού για πρόληψη και ν’ αποφευχθούν τα χειρότερα. Όπως μας αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από αξιωματικό της Πυροσβεστικής, αν καεί και το Τρόοδος τότε αλίμονό μας, δεν θα έχουμε πράσινο!