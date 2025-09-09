Ο εντοπισμός γιάφκας με όπλα και ναρκωτικά στη Λευκωσία που συνδέεται, σύμφωνα με την Αστυνομία, με το εγκληματικό δίκτυο των Σύρων, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν οδηγίες από τις Κεντρικές Φυλακές, ανοίγει πλέον σοβαρότατες υποθέσεις και επιβεβαιώνει τις αρχικές υποψίες για οργανωμένα κτυπήματα του υποκόσμου τόσο στη Λάρνακα, όσο και σε άλλες περιοχές. Στο μικροσκόπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», βρίσκονται εγκληματικές ενέργειες που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες σε παγκύπρια βάση, με επίκεντρο έξι στη Λάρνακα και μία στις Βρετανικές Βάσεις. Θεωρείται δε βέβαιο, πως αποτράπηκαν σχεδιαζόμενες εγκληματικές ενέργειες, από την επικίνδυνη ομάδα, αφού στην κατοχή τους βρέθηκε οπλισμός και σφαίρες.

Η απόπειρα φόνου και ο εμπρησμός 4 αυτοκινήτων στις 14 Αυγούστου στα υποστατικά εταιρείας ενοικιάσεων οχημάτων στην Πύλα, υπόθεση για την οποία συνελήφθησαν 6 πρόσωπα (ανάμεσά τους και κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών), θεωρείται πλέον «δεμένη» από τους ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας, ενώ υπάρχουν ενδείξεις πως συνδέεται με τουλάχιστον άλλες τρεις εγκληματικές ενέργειες. Η πρώτη διαπράχθηκε τέλος Ιουνίου και αφορούσε σε εμπρησμό οχήματος στη Λάρνακα, που ανήκει σε πρόσωπο πολύ καλά γνωστό στις Αρχές. Για εκείνη την υπόθεση είχε συλληφθεί 17χρονος, ο οποίος φέρεται ως ένας από τους δράστες της απόπειρας φόνου στην Πύλα. Ο ανήλικος κατηγορήθηκε και φέρεται, μάλιστα, να παραδέχθηκε ενοχή, ωστόσο, άγνωστο για ποιον λόγο, αφέθηκε, υπό όρους, ελεύθερος από το Δικαστήριο. Η δεύτερη εγκληματική ενέργεια διαπράχθηκε στις 15 Αυγούστου στην Αραδίππου και έχει σχέση με τον εμπρησμό του οχήματος 42χρονου. Η τρίτη αφορά στον εμπρησμό του οχήματος ηλικιωμένου προ δεκαημέρου στο Δασάκι Άχνας, ο οποίος δεν αποκλείεται να αποτέλεσε λανθασμένο στόχο, αφού δεν εντοπίστηκε σύνδεσή του με το οργανωμένο έγκλημα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» από αστυνομικές πηγές, υπάρχει συνεργασία του ΤΑΕ Λάρνακας με το αντίστοιχο τμήμα των Βρετανικών Βάσεων, αφού υπάρχουν ενδείξεις πως χρησιμοποιήθηκε το κλεμμένο πράσινο αυτοκίνητο, με το οποίο διακινήθηκαν οι δράστες της απόπειρας φόνου στην Πύλα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διερευνάται κατά πόσον συνδέονται με το εγκληματικό δίκτυο των Σύρων άλλες τρεις εγκληματικές ενέργειες που διαπράχθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στη Λάρνακα. Πρόκειται για την απόπειρα φόνου εναντίον 49χρονου στην Πύλα, την απόπειρα φόνου σε βάρος 47χρονου στη Βιομηχανική Δρομολαξιάς και τους πυροβολισμούς σε όχημα 25χρονης στην Ορόκλινη.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας ευελπιστούν να εξιχνιάσουν και κάποιες από αυτές τις υποθέσεις μετά τον εντοπισμό 5 όπλων, του κλεμμένου πράσινου οχήματος, σκληρών ναρκωτικών και άλλων τεκμηρίων που εντοπίστηκαν χθες σε απομακρυσμένη λυόμενο υποστατικό στην επαρχία Λευκωσίας. Στη γιάφκα, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση, στην οποία έλαβαν μέρος πολλά Τμήματα της Αστυνομίας, εντοπίστηκαν τέσσερα πιστόλια, ένα αεροβόλο τυφέκιο με σκόπευτρο, ένα πτυσσόμενο ρόπαλο, επιπλέον γεμιστήρα με σφαίρες, αριθμός φυσιγγίων διαμετρήματος 9 χιλιοστών και αριθμός έμφορτων φυσιγγιοθηκών που διερευνάται κατά πόσον χρησιμοποιήθηκαν σε εγκληματικές ενέργειες. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν 2 κιλά και 170 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και 34 γραμμάρια κοκαΐνης, γεγονός που παραπέμπει σε παράλληλη εγκληματική δραστηριότητα του παράνομου δικτύου και βάζει στο κάδρο και σοβαρές υποθέσεις ναρκωτικών.

Σημειώνεται πως για τον οπλισμό και τα ναρκωτικά επανασυνελήφθη ο 23χρονος που τελούσε ήδη υπό οκταήμερη κράτηση. Ο 23χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του.

Πώς ξετύλιξαν το κουβάρι της Πύλας

Μέχρι στιγμής, η Αστυνομία Λάρνακας συνέλαβε για την εγκληματική ενέργεια στον παραλιακό δρόμο της Πύλας, πέντε πρόσωπα από τη Συρία, οι τρεις εκ των οποίων φέρονται ως οι δράστες. Πρόκειται για ένα 23χρονο που είναι ύποπτος για τον εμπρησμό των τεσσάρων οχημάτων, ένα 17χρονο που φέρεται ως το πρόσωπο που πυροβόλησε εναντίον του φρουρού ασφαλείας του υποστατικού, ένα 17χρονο που πιστεύεται πως οδηγούσε το όχημα, ένα 27χρονο που φαίνεται να το παρέδωσε στους δράστες, καθώς και ένα 44χρονο κατάδικο στις Κεντρικές Φυλακές. Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν φαίνεται πάντως να κλείνει εδώ, αφού δεν αποκλείεται να γίνουν κι άλλες συλλήψεις, όπως δήλωσε ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας, Γιώργος Χαραλάμπους.

Η άκρη του νήματος βρέθηκε όταν συνελήφθη τυχαία στις 22 Αυγούστου στην Πάφο 18χρονος από τη Ρουμανία, ο οποίος φέρεται ως το πρόσωπο που έκλεψε από το Κολόσσι στις 13 Αυγούστου το πράσινο σαλούν αυτοκίνητο με το οποίο διακινήθηκαν οι δράστες. O νεαρός παραδέχθηκε πως πώλησε δύο κλεμμένα αυτοκίνητα στον 27χρονο από τη Συρία για το ποσό των €500, ο οποίος, όπως του είπε, θα χρησιμοποιούνταν «σε κάτι δουλειές» που ήθελε να κάνει ο 44χρονος κατάδικος. Σημειώνεται πως ο 18χρονος αφέθηκε ελεύθερος για την υπόθεση της Πύλας και συνελήφθη για άλλες που έχουν σχέση με κλοπές αυτοκινήτων στην Πάφο και τη Λεμεσό.

Στις 26 Αυγούστου, το ΤΑΕ Λάρνακας φόρεσε χειροπέδες στον 27χρονο από τη Συρία, έπειτα από επιχείρηση στην Αναβαργό της Πάφου. Ο ύποπτος φέρεται ως το πρόσωπο που διευθέτησε, έπειτα από οδηγίες του 44χρονου κατάδικου, την αγοραπωλησία του κλοπιμαίου οχήματος, το οποίο παρέδωσε στους τρεις δράστες σε συνάντηση που έγινε στην Πάφο, λίγες ώρες πριν την εγκληματική ενέργεια. Ακολούθως, συνελήφθη ο 44χρονος κατάδικος, που εκτίει ολιγόμηνη ποινή φυλάκισης για υπόθεση επίθεσης και μαχαιροφορίας στη Λεμεσό και στο κελί του εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο και ναρκωτικά. Πρόκειται, ωστόσο, για πρόσωπο που απασχόλησε στο παρελθόν την Αστυνομία για σοβαρότατες υποθέσεις. Εξάλλου, τα τελευταία εικοσιτετράωρα, η Αστυνομία φόρεσε χειροπέδες στον 23χρονο και τους δύο 17χρονους που τέθηκαν υπό οκταήμερη κράτηση.

Στο μικροσκόπιο των ανακριτών της υπόθεσης βρίσκεται ένα screenshot από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, που εντοπίστηκε στο κινητό του 27χρονου που τελεί, επίσης, υπό κράτηση, το οποίο απεικονίζει το σημείο όπου έγινε η αγοραπωλησία του αυτοκινήτου, καθώς και τους τρεις δράστες. Επιπρόσθετα, διερευνάται το περιεχόμενο συνολικά 7 κινητών τηλεφώνων, ενώ γίνονται εξετάσεις και σε ρούχα και άλλα τεκμήρια που λήφθηκαν από τα σπίτια των συλληφθέντων.

Σημειώνεται πως χθες και προχθές, έπειτα κι από θεληματικές καταθέσεις που εξασφάλισε η Αστυνομία από κάποιους εκ των φερόμενων ως δραστών, έγιναν, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, υποδείξεις σκηνών τόσο στην Πάφο, όσο και στην Πύλα.