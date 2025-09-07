Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας οδηγήθηκε ο ανήλικος αλλοδαπός ηλικίας 17.5 ετών ο οποίος συνελήφθη χθες στην Λευκωσια ως ύποπτος για την απόπειρα φόνου και τον εμπρησμό αυτοκινήτων που σημείωθηκαν στην Πύλα στις 14 Αυγούστου.

Ο ανήλικος συνελήφθη μετά από συντονισμένη επιχείρηση από το ΤΑΕ Λάρνακας και άλλες υπηρεσίες ,διευθύνσεις και τμήματα της Αστυνομίας, αφού εναντίον του εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για την διάπραξη των αδικημάτων της συνομωσίας για φόνο απόπειρας φόνου εμπρησμού παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, κλεπταποδοχής και άλλων αδικημάτων, που διαπράχθηκαν την 14/8/2025 σε μάντρα αυτοκινήτων στον δρόμο Λάρνακας Δεκελείας.

Το Δικαστήριο εξέδωσε εναντίον του διατάγμα οκταήμερης κράτησης.

Πρόκειται για την έκτη σύλληψη για την εν λόγω υπόθεση για την οποία τελούν ήδη υπό κράτηση ακόμη πεντε αλλοδαποί ηλικίας 27 και 44, 23 ετών και ακόμη ένας ανήλικος ηλικίας 17.5 ετών.



Οι εξετάσεις της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Συνεχίζονται οι έρευνες ανακρίσεις και εξετάσεις προς διάφορες κατευθύνσεις σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.



Δεν αποκλείονται και άλλες συλλήψεις.



